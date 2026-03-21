/Поглед.инфо/ Глобалният енергиен пазар е в състояние на тектоничен разлом след ударите на Иран по инфраструктурата в Персийския залив. Докато Катар е парализиран, а цените на синьото гориво летят в небесата, анализаторът Иван Прохоров задава неудобния въпрос: ще успее ли Русия да осребри този хаос, или технологичният дефицит и логистичният затвор ще превърнат възможността в пореден провал?

Световният енергиен пазар навлезе в състояние на дълбок, почти необратим шок. Иранските удари по ключовата инфраструктура на Персийския залив не просто разтърсиха региона, те ефективно извадиха от строя експортния център Рас Лафан в Катар. Резултатът е катастрофален за глобалния баланс – 20% от световните доставки на втечнен природен газ (LNG) изчезнаха за миг, а Ормузкият проток се превърна в блокирана артерия за петролния трафик. Както често се случва в геополитиката, нечие нещастие се превръща в нечий чутовен успех. В случая, европейските цени на газа скочиха със зашеметяващите 70%, а петролът сорт Brent с лекота прехвърли психологическата граница от 100 долара за барел.

Този остър недостиг моментално се трансформира в неочакван „добив“ за американския енергиен сектор. Съединените щати, в ролята си на прагматичен хегемон, физически започнаха да заемат пазарния дял на Катар. Акциите на енергийните гиганти ExxonMobil и Chevron достигнаха исторически върхове, подхранвани от главоломно растящите цени на суровините, произведени на американска земя. Операторите на LNG терминали като Cheniere Energy и Venture Global отчитат маржове, за които доскоро само мечтаеха – рентабилността на всеки газов товар от САЩ се е увеличила с 50%.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Вашингтон отново доказва, че всяка криза е просто стълба към пазарна доминация. Очаква се американският капацитет да нарасне с още 15-20 милиона тона през тази година благодарение на новите мощности в проектите Plaquemines и Golden Pass. Тези обеми вече са насочени към гладните пазари в Азия и Европа, които до вчера бяха фатално зависими от Доха. Но има една подробност – САЩ не желаят „пълен пожар“ в Залива, защото той би ударил собствената им инфлация. Те просто използват контролирания хаос, за да преразпределят пазара в полза на своите корпорации.

Руският късмет под сянката на пожара в Залива

В този контекст Русия също изглежда като формален печеливш. Експерти от Фонда за национална енергийна сигурност посочват, че Москва има директен интерес от взривяването на цените. Руските доставки за Европа през „Турски поток“ са пряко обвързани с борсовите котировки. Макар обемите да са намалели, високата цена означава по-високо износно мито – бюджетът прибира 30% от пазарната цена. Дори при спад на общото потребление, Русия остава един от най-ефективните доставчици, чието синьо гориво трудно може да бъде заменено изцяло.

Нещо повече, газът и петролът са скачени съдове. Когато газът стане непосилно скъп, индустрията преминава към мазут и дизел, което автоматично вдига търсенето и цената на петрола. Тук се появява „първият ефект“ за Москва: петрол над 100 долара за барел затваря бюджетния дефицит с изненадваща скорост. „Вторият ефект“ е политически – в условия на дефицит санкциите започват да „омекват“. Поглед.инфо забелязва, че когато светът изпадне в енергиен глад, моралните призиви отстъпват място на „сивите схеми“ и специалните разрешителни за внос.

Третият ключов момент са преговорите. В ситуация, в която 20% от катарския LNG липсва, всяка молекула руско гориво става златно. Индия и Китай, които вече консумират над 70% от морския износ на руски петрол, използват момента, за да си осигурят стабилни канали за доставки през северните и далекоизточните маршрути, които изглеждат като оазис на сигурността на фона на пламналия Ормузки проток.

Инфраструктурният таван: Защо джакпотът може да бъде пропуснат?

Въпреки оптимистичните цифри, руската петролна и газова индустрия се удря в болезнена реалност – физическите граници. Надземните хранилища на Русия са почти пълни и могат да поемат продукция само за няколко дни. Когато износът се забави поради липса на танкери или логистични пречки, Москва е принудена да прави най-лошото: да затваря сондажи. Прогнозите са мрачни – намаляване на производството с 300 000 барела на ден само защото няма къде да се съхранява „черното злато“.

При втечнения газ ситуацията е още по-критична. Русия произвежда три пъти по-малко LNG от САЩ. Проектът „Арктик LNG 2“ е под тежката преса на санкциите, които блокират доставката на танкери от ледов клас (Arc7). Без тях арктическото съкровище остава заклещено в ледовете. За да замени Катар, Русия се нуждае от инфраструктура, която просто не съществува в момента. Тръбопроводът ESPO на изток вече работи на максимума си, а пристанището Козмино не може да поеме повече товари без мащабна модернизация.

Логистиката буквално „изяжда“ печалбата. Заради използването на „сенчестия флот“ – предимно стари кораби на възраст над 15 години – разходите за застраховка и транспорт са скочили с до 20 долара на барел. Така, докато Brent се хвали с цена над 100 долара, реалните приходи на Кремъл се топят в режийни разходи и принудителни отстъпки. „Прозорецът на възможностите“ започва да прилича на прозорец в горяща къща – той е отворен, но през него влиза повече дим, отколкото чист въздух.

Илюзията на суровинния допинг и нужните реформи

Големият проблем на настоящия руски модел е неговата пристрастеност към рентата. Системата е проектирана да извлича ресурси от земята и да ги разпределя централизирано, но не и да ги превръща в двигател за технологичен преход. Разходите за отбрана в руския бюджет за 2026 г. поглъщат около 13 трилиона рубли, което прави икономиката изключително уязвима при евентуален спад на цените.

Възстановяването на Катар ще отнеме няколко години, но този период е твърде кратък за мащабни индустриални промени в Русия. Технологичната зависимост от западни компоненти и услуги остава „ахилесовата пета“ на Москва. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, разчитането единствено на пазарния хаос и високите цени е опасна илюзия. Светът няма да чака вечно – енергийният преход към алтернативни източници продължава, а суровинните икономики рискуват да се окажат с огромни ресурси, които никой вече не желае да купува на висока цена.

Бъдещето принадлежи на тези, които произвеждат технологиите за добив и преработка, а не на тези, които просто продават „златото на предците си“ за мъниста и чужди стоки. Ако сегашните свръхпечалби не бъдат инвестирани в радикална промяна на икономическата структура, Русия рискува да остане в капана на „проклятието на ресурсите“. Времето тече, а прозорецът, отворен от Иран, може да се захлопне по-бързо, отколкото някой очаква.

