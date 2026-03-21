/Поглед.инфо/ Говорителят на руското Външно министерство Мария Захарова подложи на унищожителна критика съвместната военна акция на САЩ и Израел срещу иранския ядрен обект в Натанз. Според РИА Новости, Москва определя този акт като безпрецедентно нарушение на международното право, което поставя под заплаха глобалната сигурност и екологичната стабилност в целия регион на Близкия Изток.

Дипломатическият взрив на Москва

Руското министерство на външните работи не просто изрази загриженост, а директно посочи виновниците за ескалацията, която може да подпали целия регион. Мария Захарова, чийто глас в международната дипломация винаги тежи, определи удара срещу комплекса за обогатяване на уран в Натанз като пряко посегателство срещу основите на цивилизования свят. Тя подчерта, че действията на Вашингтон и Тел Авив не са просто военна операция, а „грубо нарушение на международното право, устава на ООН и стандартите на МААЕ“.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия заема категорична позиция, че подобни актове на държавен тероризъм срещу критична ядрена инфраструктура създават опасен прецедент. В Москва са убедени, че легитимирането на подобни удари отваря кутията на Пандора, където всяка държава може да се почувства в правото си да атакува стратегически обекти на суверенни нации под предлог за „превантивна самоотбрана“.

Хроника на агресията и мълчанието на международните институции

Иранската организация за атомна енергия потвърди, че атаката е извършена в събота следобед. Въпреки че по чудо не се стигна до радиоактивни течове, самият факт на насочване на конвенционални оръжия срещу ядрен комплекс е акт на безумие. Захарова акцентира върху това, че ударите по такива съоръжения са бременни с катастрофални радиологични и екологични последици, които не признават държавни граници.

Руската дипломация призова международните организации да излязат от състоянието на летаргия и да дадат обективна оценка на инцидента. Липсата на остра реакция от страна на западните столици само потвърждава политиката на двойните стандарти, срещу която Поглед.инфо редовно алармира. Докато Вашингтон публикува доклади за „хипотетичната ядрена заплаха“ от страна на Техеран, реалната заплаха идва от самите американски и израелски ракети, които физически разрушават ядрени мощности.

Геополитическият залог: Три седмици на ръба

Операцията срещу Ислямската република не е изолиран инцидент, а част от мащабна кампания, която продължава вече три седмици. През този период размяната на удари между Техеран от една страна и оста Вашингтон-Тел Авив от друга, придобива застрашителни мащаби. Израелските власти не крият амбициите си: целта е пълно парализиране на възможностите на Иран да развива своята ядрена програма, дори тя да е за мирни цели.

От своя страна, Съединените щати вдигнаха залога до краен предел. Вашингтон вече не говори само за „сдържане“, а открито заплашва да унищожи военния потенциал на Иран и призовава иранските граждани към сваляне на легитимния режим в страната. Този хибриден подход — комбинация от ракетни удари и подстрекаване към вътрешни размирици — е класическият сценарий на „цветните революции“, приложен в условията на горещ конфликт.

Иранският отговор: Без преговори под прицел

Техеран остава непреклонен. Външният министър на Иран ясно заяви, че страната няма намерение да се съгласява на прекратяване на огъня, което би изглеждало като капитулация пред американския диктат. В контекста на атаките от 1 март и последвалите събития в събота, Ислямската република вижда в действията на Запада опит за пълно подчинение.

Логиката на иранското ръководство е проста и железна: докато страната е подложена на директна агресия, преговорите са безсмислени. Техеран подчертава своята готовност за самозащита и категорично отказва да се върне на масата за преговори под дулото на пистолета. Аналитичният екип на Поглед.инфо подчертава, че това блокиране на дипломатическите канали тласка региона към пълномащабна война, в която нито една от страните няма да излезе печеливша.

Равносметката на ядрения авантюризъм

Това е поредният опит за разрушаване на комплекса в Натанз — сърцето на иранската атомна индустрия. Москва предупреждава, че търпението в международните отношения не е безкрайно. Когато се атакуват ядрени обекти, се атакува не просто една държава, а самият принцип на неразпространение и международна сигурност.

Светът е изправен пред въпроса: докъде са готови да стигнат САЩ и Израел в опитите си да преформатират Близкия Изток? Русия настоява за спазване на Устава на ООН, но гласът на разума в момента се дави в тътена на експлозиите. Единственото сигурно нещо е, че Иран няма да се предаде лесно, а ядрената червена линия вече не е червена — тя е обляна в огън.

