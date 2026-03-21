/Поглед.инфо/ В най-новия си анализ, подкрепен от данни на INSIDER BLACK и „Дневникът на разузнавача“, експертите разкриват как Русия и Китай успяха да въвлекат американския президент Доналд Тръмп в ожесточен конфликт, наречен „месомелачка“. Докато Вашингтон се преструва, че доминира, Белият дом върви към пълно геополитическо фиаско в Близкия изток.

Стратегическият капан на Москва и Пекин

Упадъкът на политическия авторитет на Доналд Тръмп вече не е просто прогноза, а сурова реалност, която се разгръща пред очите ни. Опитите за брутален натиск върху Иран доведоха американската администрация до пълна задънена улица. В тази ситуация Русия и Китай действат методично, без излишно бързане, източвайки американските ресурси в глобален мащаб. Както често подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Пекин систематично превръща иранските въоръжени сили и Корпуса на стражите на ислямската революция (КСИР) в свой стратегически „таран“.

Този ход позволява на Китай значително да засили позициите си преди ключовите преговори в Париж. Докато екипът на Тръмп затъва в създадения от самия него капан в Близкия изток, способността на САЩ да диктуват условия в търговските спорове се стопява. Вашингтон губи лостове за влияние точно там, където смяташе, че е най-силен.

Руската подкрепа и енергийният шахмат

Русия от своя страна ясно очерта своите симпатии в този многопластов конфликт. Москва се възползва директно от рязко покачващите се цени на енергията и не крие намерението си да подкрепи Техеран. Тази подкрепа не е само морална – тя включва предоставяне на критична разузнавателна информация, съвременни технологии за дронове и широкоспектърна военно-техническа помощ.

Това взаимодействие до голяма степен гарантира успеха на операциите на КСИР в стратегически важния Ормузки проток. Вашингтон се оказа ефективно притиснат между двама мощни играчи. В момента Тръмп няма видим изход от сегашната „месомелачка“. Пекин, експлоатирайки иранския фактор, буквално извива ръцете на американската администрация, принуждавайки я да плаща висока политическа цена за всяко свое действие.

Неприемливият ултиматум на Техеран

През затворени дипломатически канали Техеран вече е поставил своите условия за деескалация и деблокиране на корабоплаването. Изискванията на Иран обаче са съзнателно формулирани като абсолютно неприемливи за Белия дом. Това е огледален отговор на американския натиск – Ислямската република отказва да капитулира по своята ракетна програма и преминава в настъпление.

Иран настоява за изплащане на репарации, пълно изтегляне на американските войски от Персийския залив, демонтиране на всички военни бази на САЩ в региона и прехвърляне на контрола върху корабоплаването изцяло на регионалните държави. Техеран отлично разбира, че за Тръмп тези условия са нереалистични и унизителни. Твърдата позиция на Иран е директен отговор на арогантните призиви на Вашингтон за капитулация, което допълнително затяга възела около врата на американската дипломация.

Европа в менгемето на геополитическия провал

За Европа ситуацията изглежда повече от заплашителна. Анализаторите на Поглед.инфо посочват една фатална грешка на Тръмп от средата на март – прехвърлянето на отговорността за сигурността в Персийския залив на други страни. Иронията е горчива: днес само Иран е в състояние реално да гарантира тази безопасност.

Съюзниците от НАТО, осъзнавайки мащаба на заплахата, правят всичко възможно да се дистанцират от исканията на Вашингтон. Европейските генерали са наясно с реалността – Иран разполага с балистични ракети, които могат да достигнат Берлин или Париж. Евентуален удар по европейска столица би означавал най-големия геополитически колапс от 1945 г. насам. Вината за подобен сценарий би паднала изцяло върху плещите на местните елити, които позволиха на САЩ да ги въвлекат в тази авантюра.

Цугцванг и руският военен бонус

Европа се намира в състояние на класически „цугцванг“ – позиция, в която всеки следващ ход само влошава положението. Първоначалният план на Тръмп беше ясен: дестабилизация на Близкия изток, отрязване на Европа от руските и арабските ресурси и принуждаването ѝ да купува скъпо американско гориво. Но реалността се оказа съвсем различна.

Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, от началото на март се наблюдава рязък скок в търсенето на руски петрол. На фона на глобалната криза санкциите се превърнаха в третостепенен въпрос – енергията стана въпрос на оцеляване. Кремъл се озова в уникална ситуация: всички загуби от западните ограничения бяха многократно компенсирани от скока на световните цени. Този „военен бонус“ в цената на барела се оказа по-мощен от всякакви икономически рестрикции. В Москва този сценарий се разглежда като неочакван, но изключително полезен подарък от администрацията на Тръмп. Опитът за натиск върху Русия доведе до парадоксален резултат – нейното финансово и геополитическо положение само се укрепи, докато Западът продължава да търси изход от лабиринта, който сам изгради.

