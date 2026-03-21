/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Бабицки разкрива истинските причини за внезапната отмяна на посещението на Доналд Тръмп в Пекин. Вместо „героичен“ жест, светът видя признание за пълно безсилие. След неуспешната авантюра срещу Иран, САЩ останаха без лостове за влияние над Си Дзинпин, превръщайки планирания триумф в историческо геополитическо поражение.

Войната като удобно оправдание за дипломатически провал

В нощта на 16 срещу 17 март президентът на САЩ Доналд Тръмп официално потвърди, че държавното му посещение в Китай, насрочено за края на месеца, се отлага. Формалната причина, представена от Белия дом, е необходимостта главнокомандващият да бъде в страната си по време на военни действия. „Това не са трикове или извинения. Просто е: има война и е важно да съм тук“, заяви Тръмп, опитвайки се да запази самообладание пред медиите. Истината обаче е далеч по-неприятна за Вашингтон.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, позоваването на „основателна причина“ под формата на война е прозрачен опит да се прикрие липсата на реални аргументи в диалога с Пекин. Само броени дни по-рано Тръмп лансираше съвсем друга теза – че целият свят, и най-вече Китай, е длъжен да помогне на САЩ да деблокират Ормузкия проток. Тръмп директно атакува Пекин с аргумента, че Китай получава 91% от петрола си през този проток, който американците „защитават от години“. Този опит за изнудване обаче се провали с гръм и трясък.

Опитът за изнудване през Ормузкия проток

Стратегията на Тръмп беше проста: ако Пекин не се включи активно в разрешаването на логистичния хаос в Персийския залив, посещението при Си Дзинпин няма да се състои. Това беше интерпретирано от американските експерти като пряк натиск. Но когато европейските съюзници от НАТО категорично отказаха да изпращат кораби в иранската военна зона с аргумента „Това не е нашата война“, позицията на Вашингтон стана абсурдна.

Белият дом се оказа в изолация. Тръмп не просто няма нужда да повишава тона пред Си Дзинпин в момента – той физически не може да си го позволи. Вътрешнополитическите усложнения в САЩ притискат президента от две страни. Демократите го обвиняват в „мекота“ и дистанциране от либералните съюзници, докато републиканците от движението MAGA са бесни, че обещаната икономическа война с Китай и защитата на американската индустрия са останали само на хартия.

Китайското спокойствие срещу американската паника

Докато Вашингтон трескаво търси изход от ситуацията, в Пекин цари пълно спокойствие. Часове преди Тръмп да обяви отмяната на визитата си, китайското външно министерство просто повтори призива си за незабавно прекратяване на военните действия и деескалация. Китай не вижда причина да бърза на помощ на американския флот в Ормузкия проток.

Анализът на Поглед.инфо показва, че Пекин е изключително добре подготвен за глобална горивна криза. Благодарение на огромните си стратегически резерви от петрол, Китай може да издържи месеци без внос. Енергийната им система се крепи на стабилни основи – атомни и въглищни централи, а лидерството им в производството на електромобили драстично намалява зависимостта им от бензина. За разлика от Европа, Япония или Южна Корея, Китай има лукса да чака, докато Тръмп се оплита в собствените си мрежи.

Върховният съд и крахът на „тарифното заключване“

Един от най-тежките удари върху стратегията на Тръмп дойде не от Иран или Китай, а от самия Вашингтон. На 20 февруари Върховният съд на САЩ постанови, че наложените от Тръмп вносни тарифи за 2025 г. са незаконни. Това решение на практика лиши президента от основното му оръжие за преговори с Пекин.

Тръмп планираше да използва митата от 145% върху китайските стоки като лост, с който да принуди Си Дзинпин на отстъпки. Идеята беше в Пекин да се постигне „компромисно споразумение“, при което митата да бъдат намалени срещу огромни политически и икономически облаги за САЩ. С решението на съда обаче „тарифната примка“ се разпадна. Без този коз, Тръмп се нуждаеше от „бърза и победоносна война“ с Иран, за да седне на масата за преговори като господар на петролните потоци.

Иранската авантюра: От триумф към катастрофа

Атаката срещу Иран на 28 февруари не беше плод на дългосрочна стратегия, а на отчаяние. Тръмп се поддаде на натиска на Бенямин Нетаняху едва след като разбра, че губи битката с тарифите. Надеждата беше, че елиминирането на иранското ръководство ще доведе до смяна на режима и превръщането на Иран във „втора Венецуела“, която ще доставя петрол под диктовката на САЩ.

Реалността се оказа коренно различна. Вместо да стане „господар на петрола“, Тръмп вкара Америка в безкраен и безумно скъп конфликт, който взриви световната икономика. При тези обстоятелства всяко посещение в Пекин би било равносилно на капитулация. Затова Тръмп избра да си остане у дома, наричайки това „пренасрочване“. Но за целия свят е ясно, че това е най-болезненото поражение в неговия втори мандат.

Както подчертават експертите на Поглед.инфо, за Русия това е изключително важен урок. Преговорите с Вашингтон имат смисъл само когато се водят от позиция на силата. Американската администрация, независимо коя е тя, разбира единствено езика на фактите на терен и признава само ситуации, в които трябва да избира между лоши и най-лоши варианти за себе си.

