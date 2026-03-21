/Поглед.инфо/ Анализът на Юрий Мавашев разкрива опасната ескалация в Близкия изток, където Турция и Катар координират действията си срещу Израел на фона на иранските удари по енергийната инфраструктура. Доха и Анкара обвиняват директно Тел Авив за подпалването на регионалния пожар, докато светът е изправен пред енергиен колапс.

Военен алианс под звуците на сирени

Пресконференциите в Близкия изток вече не се провеждат в тишината на дипломатическите зали, а под виещите звуци на сирените за въздушна тревога. Това е новата рутина, в която турският външен министър Хакан Фидан предприе своята светкавична и критично важна обиколка в страните от Персийския залив. Посещението му в Саудитска Арабия и Катар не беше просто протоколно – то беляза началото на нова фаза в отношенията между Анкара и Доха. Фидан обяви твърдото намерение на двете държави да преминат към „конкретни стъпки“ за задълбочаване на военното сътрудничество.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, думите на турския дипломат за развитие на отбранителната промишленост идват в момент, когато стабилността на региона виси на косъм. Срещата му с катарския премиер шейх Мохамед бин Абдулрахман Ал Тани е ясен сигнал, че двете страни вече не разчитат само на дипломатически ноти, а подготвят реален отбранителен вал.

Енергийният терор на Иран и ударът по световната икономика

Тези изявления на Турция и Катар не се появиха във вакуум. Те са директен отговор на безпрецедентната иранска атака срещу катарските газови съоръжения в Рас Лафан. Ударът, дошъл като отмъщение за инцидент в находището „Южен Парс“, порази сърцето на световната енергетика. Рас Лафан осигурява близо 20% от глобалните доставки на втечнен природен газ (LNG). Дипломатическите последствия бяха моментални – Доха изгони иранския военен персонал, обявявайки го за персона нон грата.

Саад ал-Кааби, главата на QatarEnergy, беше пределно ясен пред Ройтерс: загубени са 17% от капацитета за износ, което се равнява на около 20 милиарда долара годишни приходи. Но проблемът не е само финансов. Под заплаха са доставките за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай. Иран буквално прекъсна енергийната артерия на света, доказвайки, че конфликтът отдавна е излязъл извън границите на Газа или Ливан.

Турският щит и тактиката на Ердоган

Турция също се оказа на огневата линия. През изминалите дни три ирански ракети паднаха на турска територия, но бяха неутрализирани от системите за ПВО на НАТО. Прави впечатление обаче необичайната сдържаност на Анкара. Въпреки преките атаки, турското политическо ръководство избягва острата ескалация на реториката спрямо Техеран. Целта е ясна – да се ограничи рискът от разпространение на пожара, докато в същото време се укрепват позициите в Залива.

Поглед.инфо обръща внимание на ключовия детайл: южно от Доха се намира единствената военна база на Турция в Персийския залив. С капацитет до 5000 войници и единно командване, тя е мощно оръжие за оперативна координация. Докато Фидан преговаряше, турски изтребители F-16 вече ескортираха катарски самолети в отговор на иранските удари. Това е практическото измерение на съюза – Турция става гарант за сигурността на Катар, запълвайки вакуума, оставен от други регионални играчи.

Рияд и 12-те: Дипломация на ръба на бръснача

На 19 март в Рияд се състоя среща, която трябваше да покаже единството на арабския свят и неговите партньори. Представители на 12 държави, сред които ОАЕ, Египет, Пакистан и Йордания, призоваха Иран да спре атаките. Интересното тук е юридическото позоваване на член 51 от Устава на ООН – правото на самозащита.

Проблемът е, че Иран използва същия аргумент, за да оправдае своите удари по инфраструктурата, включително атаката с дрон срещу рафинерията SAMREF в Янбу – стратегическа точка за саудитския петрол, заобикаляща Ормузкия проток. Хакан Фидан разкри частица от задкулисието: по време на разговорите му с иранския колега Абас Арагчи, ирански ракети са летели към Рияд. „Поне не стреляйте по време на срещата“, е казал Фидан, иронизирайки абсурдността на ситуацията, в която дипломацията се опитва да настигне ракетите.

Израел като „основен подстрекател“: Геополитическият завой

Въпреки сложното съперничество с Иран, Турция и Катар насочват основния си дипломатически огън в друга посока. И Хакан Фидан, и шейх Мохамед са единодушни: Израел е отговорният за започването на войната. Фидан беше безпощаден, наричайки Израел „основен подстрекател“, който е вкарал региона в безпрецедентна криза.

Според анализаторите на Поглед.инфо, тази позиция е стратегически калибрирана. Анкара и Доха съзнателно избягват критики към САЩ, но атакуват правителството на Нетаняху. Това създава пространство за маневриране, особено в контекста на бъдещите планове на Доналд Тръмп. Турция се стреми да се покаже като полезен и предвидим партньор на Вашингтон, който може да „озапти“ регионалните страсти, като същевременно посочва конкретния виновник за хаоса.

Битка за оцеляване и влияние

Съюзът между Турция и Катар не е просто брак по сметка, а идеологическа и стратегическа ос, която преминава през „Мюсюлманското братство“ и достига до модерния прагматизъм на Ак Сарай. В свят, в който енергийните ресурси са оръжие, а ракетите – ежедневие, Анкара се опитва да играе ролята на балансьор, който обаче държи здраво меча.

Иран и Турция остават съперници, но съперници, които умеят да търгуват. Израел обаче е извън тази сметка. Въпросът сега е колко дълго ще издържи този крехък баланс, преди „конкретните стъпки“ на Фидан да се превърнат в мащабни военни действия, които ще пренаредят картата на Близкия изток веднъж завинаги.

Среща на живо с проф. Румен Гечев

Информационен бюлетин

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.