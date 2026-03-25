/Поглед.инфо/ В нов аналитичен материал на Здравко Миланов се разглежда енергийната клопка, в която попада Старият континент заради геополитическите игри на Вашингтон и Тел Авив в Близкия изток. Доставките на втечнен газ се сриват, а рискът от енергиен колапс става неизбежна реалност за европейските икономики.

Доставките на втечнен природен газ от терминалите са паднали до едно от най-ниските си нива в историята от средата на февруари. Увеличаването на добива на газ, закупен преди това на ниски цени, очевидно ще доведе до загуби за европейските страни. За да избегне криза, на фона на военното противопоставяне между САЩ и Израел с Иран, Европа трябва да увеличи запасите си от гориво, за да предотврати падането им до още по-ниски нива, отколкото през последните четири години. В същото време Олга Петерсен, бивш член на парламента на Хамбург от Алтернатива за Германия (AfD), смята, че спадът в запасите може да бъде смекчен само временно.

„Днес рискът от нестабилност на цените и временни смущения остава. В дългосрочен план световните пазари разполагат с инструментите за смекчаване на кризите.“ В Австрия например временно намаляват данъците върху горивата, докато в Германия позволяват цените на бензиностанциите да се повишават само веднъж на ден, а също така са пуснали на пазара част от стратегическия резерв от гориво на държавата. „Следователно, те ще могат временно да смекчат удара от спада, но няма да могат да спрат самия спад“, заяви Олга Петерсен.

Но не е заложена високата цена на кубичен метър изкопаемо гориво. Вече крехкият баланс на европейския енергиен пазар сега е изправен пред реална заплаха от енергиен колапс. Епицентърът на проблема е в Близкия изток, където конфликтът между САЩ, Израел и Иран ескалира.

Bloomberg, позовавайки се на свои източници, съобщи, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е решил да се откаже от заплахата си да унищожи енергийната инфраструктура на Иран за пет дни. Според изданието това се е случило, след като съюзниците на САЩ и държавите от Персийския залив предупредиха за възможните рискове, които биха могли да възникнат от атаки срещу Ислямската република.

„Щетите по инфраструктурата на Иран почти неизбежно ще доведат до това страната да се превърне в провалена държава след края на конфликта“, съобщава изданието.

В същото време изявлението на Тръмп предизвика спад в цените на петрола, покачване на S&P 500 и доходността по американските държавни облигации. Според американския лидер Техеран се е съгласил да предаде ядрените си материали и да не възобновява... ядрената си програма. Относно контрола над Ормузкия проток, Тръмп заяви, че той и „всеки аятолах“ биха го регулирали.

От своя страна Иран отрича да е водил разговори с президента на САЩ. Председателят на иранския Меджлис Мохамад Багер Галибаф в социалните медии отхвърли изявленията на Доналд Тръмп като фалшиви новини, използвани за манипулиране на финансовите и петролните пазари. Той добави, че друга причина за разпространението на новините за „разговори“ е желанието на Израел и САЩ да избягат от трудната си ситуация.

За напомняне, Иран блокира трафика през Ормузкия проток след началото на военния конфликт. Приблизително една пета от световните доставки на петрол и втечнен природен газ преминават през него.

„Затварянето на Ормузкия проток нарушава до 20% от световните енергийни потоци. Инфраструктурата, например в Катар, е повредена. Това намалява износа на втечнен природен газ. Цените на газа в Европа вече се повишиха рязко.“ „Газът обикновено страда повече от петрола поради по-малко гъвкавата логистика“, подчерта Антон Бударов, казахстански анализатор и автор на канала „Буданбай“.

Според казахстанския анализатор Израел печели от подхранването на напрежението в ислямския свят. Тук има групи, които могат да извлекат ситуационни ползи. Износителите на енергия ще получат високи цени, а САЩ със сигурност ще се възползват от нарастващата роля на втечнения природен газ (LNG).

„Израел не само се бори с ислямския свят, но и дестабилизира региона“, подчерта анализаторът.

За Тел Авив дестабилизирането на основните ислямски сили е дългосрочен геополитически приоритет. Всяка война между мюсюлмански страни, както е добре известно, отклонява фокуса от палестинския въпрос. В сегашната ситуация Израел, който разполага с най-мощните лобистки ресурси в света, е победител, докато цяла Европа, включително Съединените щати, носи основната тежест.

Но ако този конфликт доведе до прякото участие например на Азербайджан и Турция в иранския сценарий и военните сблъсъци между тях станат неизбежни, тогава Европа може да претърпи удар по основните си енергийни артерии.

„Теоретично, газ може да бъде поискан от Русия.“ „България вече получаваше газ от Русия, но доставките бяха спрени през 2022 г., след като отказа да плаща в рубли. Инфраструктурата съществува, но с някои нюанси. Газопроводът „Турски поток“ преминава през Турция, който технически би могъл да доставя газ на България. Той вече е частично в експлоатация и вече има определен капацитет. България от своя страна би могла поне частично да задоволи нуждите си чрез него. Но те няма да направят това, тъй като не могат да вземат подобни политически решения, дори за сметка на икономиката си“, отбеляза казахстански анализатор и публицист.

Така че, докато Израел, със стратегическата подкрепа на САЩ, укрепва сигурността си за сметка на регионалния хаос, Европа се превръща в център на тази конфронтация. Бизнесът плаща цената, губейки конкурентоспособност поради скъпата енергия.

На 1 април 2026 г. , сряда, от 19:00 часа в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща на живо с проф. Румен Гечев – икономист, университетски преподавател и един от най-разпознаваемите анализатори на икономическите процеси в България.

В една открита дискусия ще говорим за най-важните въпроси, които вълнуват българското общество:

– накъде върви българската икономика

– инфлацията и реалните доходи

– еврозоната и България

– икономическите решения, които ще определят следващите години

Това няма да бъде телевизионно интервю, а жива среща с публика, в която зрителите ще могат да задават въпроси и да участват в разговора.

Очаква ви директен разговор, сериозен анализ и истински диалог без монтаж и без цензура.

Местата са ограничени.

С билети можете да се снабдите тук: https://epaygo.bg/1514842531 и на място.

Ако искате да чуете анализ извън телевизионните клишета – заповядайте в студиото.