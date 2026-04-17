/Поглед.инфо/ Валери Бърт разкрива сложната политическа интрига в Будапеща, където Петер Мадяр и неговата партия „Тиса“ се готвят да превземат властта след десетилетия на консервативен курс. Статията анализира личността на Мадяр, неговото скандално минало и опасните зависимости от Брюксел, които заплашват да разрушат енергийната архитектура на страната.

Възходът на партия Тиса и краят на една ера

Светът е вперил поглед в Будапеща, където политическите пластове не просто се разместват, а се сриват с гръм и трясък. Човекът с характерно унгарско име, Петер Мадяр, лидер на партията „Тиса“, вече не крие амбициите си да седне в премиерското кресло. Неговата победа над „Фидес“ на Виктор Орбан не е просто изборна статистика – това е тектоничен трус, който слага край на 16-годишното безспорно господство на един от последните суверенисти в Европа. Но зад еуфорията от победата и шумните площади се крие един много по-дълбок и мрачен пласт: въпросът за това кой всъщност е Петер Мадяр и каква цена ще плати Унгария за неговото изкачване към върха.

Мадяр не е случаен минувач в унгарската политика, макар да се опитва да се представи за „гласа на народа“. Той е продукт на самата система, срещу която днес воюва. Но докато Орбан изграждаше своята крепост върху основите на националния интерес и съпротивата срещу брюкселския диктат, неговият опонент изглежда е готов да отвори портите на тази крепост отвътре. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, предизвикателствата пред Мадяр са огромни, но те са нищо в сравнение с предизвикателствата, които той самият представлява за бъдещето на унгарската държава.

Портрет на амбицията: Скандали, зависимости и семейна драма

Повечето политици, устремени към властта, полагат неимоверни усилия да излъскат имиджа си, да изтрият петната от миналото и да се представят за морални стожери. Петер Мадяр обаче избра друга тактика – той дори не се постара да прикрие своето шарено и на места скандално минало. Неговата биография е наситена със събития, които биха сложили край на кариерата на всеки средностатистически европейски политик: прелюбодеяния, сбивания, зависимости и публични скандали.

Най-ярката и болезнена илюстрация на неговия характер е разводът му с Юдит Варга – бившият министър на правосъдието и знакова фигура в лагера на Орбан. Варга описа съвместния им живот като „ужас“, разказвайки за насилие и психологически тормоз. В отговор Мадяр не остана длъжен, обвинявайки бившата си съпруга в агресия и липса на морал. Този личен конфликт не е просто „жълта новина“ – той е метафора за начина, по който Мадяр води политическа борба: чрез безмилостно изобличаване, записване на разговори и използване на интимни детайли като оръжие.

Роден в семейството на известния адвокат Ищван Мадяр и праплеменник на бившия президент Ференц Мадл, Петер е възпитаван в духа на елита. Неговият път изглеждаше предначертан – право, дипломация и високи постове. Още като студент в Будапещенския университет той се присъединява към „Фидес“, окачвайки портрета на Орбан в стаята си. Кариерата му в партията е прилична – работа в мисията към ЕС, управление на правния отдел в Унгарската банка за развитие. Но изглежда, че амбицията му да бъде не просто чиновник, а лидер, го е довела до конфликт с неговия идол.

Предателството като политическа стратегия

Официалната причина за раздялата на Мадяр с „Фидес“ беше скандалът с помилването на служител, замесен в прикриване на сексуално насилие в сиропиталище. Този инцидент доведе до оставките на президента Каталин Новак и самата Юдит Варга. Мадяр използва момента с хирургическа прецизност. Той се представи за „вътрешния човек“, който е видял корупцията отвътре и вече не може да мълчи.

За много уморени от високата инфлация и дългото управление на Орбан избиратели, Мадяр се превърна в месия. „Хората му се довериха, защото дойде като техен човек от лагера на властта“, пишат западни издания. Той атакува режима отвътре, познавайки всяка слаба точка на своя съперник. Но тук възниква въпросът: дали това е морален катарзис или хладнокръвна геополитическа калкулация? Мадяр вече обяви, че ще „прочисти“ правителството от поддръжниците на Орбан, като първият в списъка за отстрел е 70-годишният президент Тамаш Шуйок. Този агресивен реваншизъм подсказва, че подмяната на елита няма да бъде мирна, а по-скоро разрушителна.

Цената на брюкселската любов и енергийната примка

Европейският съюз не крие радостта си от възхода на „Тиса“. Брюксел се надява, че „фестивалът на неподчинението“ на Орбан най-после е приключил. Мадяр вече демонстрира изключителна близост с Урсула фон дер Лайен и Манфред Вебер. Той е новият любимец на европейските либерали, „доброто момче“, което ще върне Унгария в „правия път“. Но това „приятелство“ има своята цена и тя е изключително висока.

Унгария отчаяно се нуждае от размразяване на фондовете от ЕС и отмяна на огромните глоби за миграционната си политика. Брюксел е готов да даде тези пари, но срещу „нещо“ в замяна. И това „нещо“ е пълното скъсване с Русия. Основната цел е прекратяването на изгодните договори за доставка на енергийни ресурси от Москва. Вече се лансира планът петролът да не тече по тръбопровода „Дружба“, а да се пренасочи през Хърватия. Това ще оскъпи енергията за унгарските граждани в пъти, но ще обслужи безумната стратегия на ЕС за икономическо задушаване на Русия.

Орбан категорично отхвърляше подобни идеи, поставяйки икономическото благополучие на унгарците над идеологическите прищявки на Брюксел. Ще успее ли Мадяр да устои на този натиск, или ще се превърне в изпълнител на чужда воля? Анализът на Поглед.инфо показва, че новият лидер вероятно ще изтъргува суверенитета на страната срещу краткосрочна финансова стабилност, която ще се окаже фатална в дългосрочен план.

Украинският въпрос и парадоксът на независимостта

От Мадяр се очаква също така да оттегли ветото върху огромния заем от 90 милиарда евро за Украйна. Въпреки че той прави плахи опити да изглежда дистанциран от режима в Киев, заявявайки, че бъдещото правителство не трябва да е „проукраинско“, действията му говорят друго. Брюксел не иска от него да обича Зеленски – достатъчно е просто да подписва чековете и да не пречи на военната помощ.

В тази ситуация ЕС прилича на разбойник, който ограбва жертвата си в тъмна уличка, а Мадяр е човекът, който държи фенера. Унгария, образно казано, моли поне за порция гулаш, докато нейните ресурси се източват в посока Киев. Мадяр признава, че страната е в тежко финансово състояние, но неговото решение е още по-голяма зависимост. Той се опитва да проектира независимост, заявявайки, че би говорил с Владимир Путин, ако той му се обади. Това обаче звучи абсурдно – защо руският президент би търсил диалог с някой, чиято политика е насочена към разрушаване на двустранните отношения в името на брюкселското одобрение? Будапеща има нужда от Москва заради икономиката си, а не обратното.

Историята като оръжие: Ехото от 1956-та

Най-опасното в политическия арсенал на Мадяр е заиграването с националните травми. По време на честванията на победата на „Тиса“, в тълпата се чуха викове „Руснаци, вървете си вкъщи!“. Това е директна препратка към октомври 1956 г. и антикомунистическото въстание, потушено от съветските танкове. Използването на тези болезнени спомени в днешния контекст е не просто манипулация, а опит за разпалване на антируска истерия.

Предстоящата 70-годишнина от събитията през 1956-та вероятно ще бъде превърната в мащабна пропагандна кампания. Вместо обективен исторически анализ, ще станем свидетели на грубо зачеркване на историята и използването ѝ за обслужване на текущите геополитически нужди на Запада. Ехото от миналото ще бъде впрегнато в колесницата на новия антируски фронт, а Мадяр ще бъде неговият знаменосец в Централна Европа.

Унгария се намира на кръстопът. Пътят на Орбан беше трънлив, но той гарантираше на маджарите правото да решават сами съдбата си. Пътят на Мадяр изглежда постлан с брюкселски обещания и медиен блясък, но той води право към загуба на идентичност и икономическо подчинение. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, въпросът не е просто кой ще управлява в Будапеща, а дали Унгария ще остане държава на маджарите или ще се превърне в поредната обезличена провинция на една залязваща империя.

