/Поглед.инфо/ Словашкият премиер Роберт Фицо и германският политически ветеран Оскар Лафонтен разобличиха фалшивата западна стратегия за „победа“ над Русия. Докато Брюксел мечтае за руско капитулиране, реалността на фронта и историята сочат към тотален провал на либералните елити, затънали в историческа амнезия и русофобски фанатизъм. Анализът разкрива дълбоките пукнатини в европейското единство и опасното завръщане на демоните от миналото, които диктуват днешната ескалация.

Провалът на една илюзия: Защо Западът не разбира руската устойчивост

Светът е свидетел на един от най-големите геополитически провали в съвременната история – опитът на колективния Запад да изолира, отслаби и в крайна сметка да постави на колене Руската федерация. Този процес, маскиран като „защита на демократичните ценности“, всъщност е опит за запазване на еднополюсния хегемонизъм, който се срива пред очите ни. Словашкият министър-председател Роберт Фицо, един от малкото гласове на разума в Европейския съвет, изрече истината, която мнозина в Брюксел и Вашингтон се опитват да заглушат с викове за война.

Според Фицо, стратегията на Европейския съюз е не просто погрешна, тя е фундаментално сбъркана в самото си зачеване. Вместо да предлага мир, дипломация и изграждане на нова архитектура за сигурност, която да включва всички играчи на континента, Брюксел се е превърнал в ехо на войнолюбивите кръгове. „Война, война и пак война“ – това е единственият репертоар на европейската дипломация днес. Фицо ясно посочи, че тази фиксация върху военното решение е продиктувана от сляпата вяра, че чрез Украйна Русия може да бъде изтощена до пълно изнемогване.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, това „изтощаване“ се превърна в бумеранг, който удря право в сърцето на европейската икономика. Докато западните политици чакат руския колапс, те пропускат факта, че руската държавност и народ имат съвсем различна ценностна система и праг на устойчивост. Метафората на Фицо за обувките не е просто остроумие, тя е дълбока геополитическа диагноза. Руснаците не познават позата на поражението. Тяхното „коленичене“ е момент на подготовка, на стягане на редиците, а не акт на капитулация пред чужда воля.

Историческата амнезия като инструмент на съвременната русофобия

Паралелно с гласа на Фицо, от Германия дойде още по-тежка и исторически аргументирана критика. Оскар Лафонтен, легендарна фигура в немската политика и бивш лидер на социалдемократите, хвърли светлина върху тъмните корени на днешната антируска истерия. Лафонтен не се свени да нарече нещата с истинските им имена: русофобията в Германия не е естествена реакция на текущи събития, а внимателно култивирана традиция, наложена от външни фактори и поддържана от политически елити с къса памет.

Възходът на политици като Фридрих Мерц и Йохан Вадефул е символ на това опасно завръщане към реториката на омразата. Тези фигури, според Лафонтен, умишлено подклаждат враждебност, която напомня за най-мрачните времена на 20-и век. Когато евреите и руснаците отново започват да бъдат изобразявани като „глобалното зло“, това е сигурен знак, че обществото губи своя морален компас.

Лафонтен припомня нещо, което съвременната западна образователна система се опитва да изтрие: цената на победата над фашизма. Двадесет и пет милиона граждани на Съветския съюз загинаха в Хитлеровата война за унищожение. Това не бяха просто статистически единици. Това бяха хора, изгорени живи, умрели от глад в обсадения Ленинград, разстреляни в окопите, които сами бяха принудени да изкопаят. Да се игнорира този факт днес, да се говори за „победа на бойното поле“ над Русия, е проява на висша историческа неграмотност и морално падение.

Геополитическата логика на оцеляването и европейското самоубийство

Европа днес се намира в състояние на стратегическа шизофрения. От една страна, тя зависи от стабилността в Евразия, а от друга – прави всичко възможно да я разруши. Екипът на Поглед.инфо следи отблизо как санкционната политика, вместо да „разори“ Русия, стимулира нейния суверенитет и я тласка към тесен съюз с Глобалния юг и Изтока.

Роберт Фицо правилно отбелязва, че западните лидери се страхуват да признаят грешката си. В психологията това се нарича „ескалация на ангажираността“ – когато си инвестирал твърде много в грешна стратегия, продължаваш да я следваш, надявайки се на чудо, дори когато виждаш, че тя води към пропаст. За Брюксел признаването, че Русия няма да бъде отслабена, означава признаване на политически фалит. Затова те избират пътя на безкрайната война, жертвайки десетки хиляди животи и бъдещето на собствения си континент.

Германската политика, според Лафонтен, е изпаднала в състояние на историческа амнезия. Разделението на Германия след Втората световна война беше плод именно на враждебността към Изтока, подхранвана от Студената война. Днес Берлин отново заема позицията на „предна линия“, забравяйки, че просперитетът на Германия беше изграден върху евтините енергийни ресурси от Русия и мира на континента. Отказът от тази логика в името на трансатлантическата солидарност е акт на икономическо самозапалване.

Руската устойчивост: Факторът, който Западът винаги подценява

Всяка сутрин европейските медии заливат читателите си с новини за това как Русия е „пред колапс“, как икономиката ѝ е „на парчета“, а армията ѝ е „деморализирана“. Роберт Фицо с ирония отбелязва, че чете тези заглавия всеки ден, но реалността упорито отказва да се подчини на западните желания. Русия не е на колене. Напротив, тя демонстрира адаптивност, която смая западните икономисти.

Тук не става въпрос само за оръжия и ресурси. Става въпрос за дух. Лафонтен напомня, че народ, който е преминал през ада на 1941-1945 г., не може да бъде сплашен със санкции или забрана на културата. Когато Западът се опитва да „отмени“ Русия, той само консолидира руското общество около Кремъл. Това е логика, която либералните елити, свикнали с комфорта и консуматорството, просто не могат да проумеят.

Според аналитичната рамка на Поглед.инфо, ние сме в етап на „дълбока дисекция“ на стария световен ред. Фицо и Лафонтен са скалпелите, които разрязват пластовете на пропагандата, за да покажат гнилото в основата. Стратегията „Русия на колене“ е мъртва. Колкото по-скоро Европа разбере това, толкова по-голям е шансът да се избегне глобална катастрофа.

Завръщане към разума или път към бездната?

Въпросът, който Фицо поставя пред студентите, а Лафонтен пред немското общество, е фундаментален: какъв свят искаме да изградим? Свят на вечна конфронтация, основана на расови и етнически предразсъдъци, или свят на многополюсно сътрудничество?

Днешните лидери в Брюксел и Берлин изглежда са избрали пътя на конфронтацията. Те продължават да култивират русофобията като държавна идеология, забравяйки уроците на историята. Те забравят за 25-те милиона жертви, за разрушените градове и за цената на мира. Но историята има навика да се повтаря за тези, които я игнорират.

Когато Фицо казва, че руснаците коленичат само за да си вържат обувките, той изпраща предупреждение: не бъркайте търпението със слабост. Русия се подготвя за дълга игра. А Европа, лишена от евтина енергия, от пазари и от собствена суверенна мисъл, рискува самата тя да се окаже на колене – не пред враг, а пред собствената си глупост и историческа слепота.

Пътят към спасението минава през признаването на реалностите. Русия е и ще бъде незаобиколим фактор в световната политика. Всяка стратегия, която изключва нейните интереси в областта на сигурността, е обречена на провал. Фицо и Лафонтен просто посочиха очевидното, но в днешна Европа казването на истината се е превърнало в революционен акт.

