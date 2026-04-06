Близък изток: Хусите нарушават играта на коалицията на Епщайн с Иран

Светът е изправен пред тектоничен срив в архитектурата на глобалната сигурност. Приблизително месец след като така наречената „Коалиция на Епщайн“ – този зловещ конгломерат от неолиберални ястреби, глобалистки елити и ционистки екстремисти – разгърна мащабната си агресия срещу Ислямска република Иран, правилата на шахматната дъска бяха брутално преобърнати. Йеменското движение „Ансар Аллах“ (Поклонници на Аллах), по-известно в западната преса с опростеното наименование „хуси“, официално се включи в битката. Това не е просто акт на солидарност; това е стратегическо влизане във войната, което превръща регионалния конфликт в глобален сблъсък за ресурси, пътища и самото съществуване на западния хегемон.

Изстрелването на балистични ракети към Южен Израел и официалното обявяване на война на Съединените щати и режима на Нетаняху е акт, чийто символизъм надхвърля военната сводка. Това е първият случай, в който недържавен субект с капацитета на редовна армия директно предизвиква ядрена сила и нейния покровител в контекста на иранската отбрана. Въпреки опитите на западната пропаганда да омаловажи тези стъпки като „декоративни“, включването на Ансар Аллах е решаващо. То разширява фронта до степен, в която логистиката на НАТО и ЦАХАЛ става невъзможна.

Историческата генетика на съпротивата: Кои са Ансар Аллах?

За да разберем защо Пентагонът е в паника от „момчетата с джапанки и автомати“, трябва да извършим дълбока дисекция на зейдитската идентичност. Хусите не са просто „прокси на Техеран“, както тръбят купените анализатори в София и Вашингтон. Те са военно-политическа и религиозна група от шиитското малцинство Зейди, което съставлява една трета от населението на Йемен. Тази етнорелигиозна група носи в гените си хилядолетна традиция на непримиримост. Йемен винаги е бил „гробището на империите“ – от османците, които никога не успяха да опитомят тези планини, до британците, позорно изгонени от Аден.

Движението Ансар Аллах се заражда в края на 90-те години на миналия век като реакция срещу саудитското уахабитско влияние и корупцията на марионетните режими в Сана. Основателят на движението, Хюсеин Бадрудин ал-Хути, беше не просто полеви командир, а религиозен реформатор, който видя заплахата за арабския свят в лицето на американския империализъм още преди инвазията в Ирак. След неговата мъченическа смърт през 2004 г. в битка с йеменската армия, неговият брат Абдел-Малик ал-Хути пое управлението. За 20 години непрестанни бойни действия тези хора се превърнаха в най-опитната пехота в света. Те преминаха през осем години брутална агресия от страна на „арабската коалиция“, водена от Саудитска Арабия и подкрепяна от цялата мощ на Запада, и излязоха от нея по-силни, с балистични ракети и дронове, които днес достигат Тел Авив.

Геополитическата примка: Баб ел-Мандеб и Ормузкият проток

Символиката на участието на Ансар Аллах в процесите, развиващи се през 2026 г., се крие в пълното затваряне на морския кръговрат. Ако Иран контролира Ормузкия проток, през който преминава жизнената кръв на глобалния енергиен пазар, то хусите държат ключа за „Портата на скръбта“ – Баб ел-Мандеб. Тези два пролива са двете страни на една и съща монета. Без сигурност в Червено море, Суецкият канал се превръща в скъпоструващ ров, а търговията на Европа с Азия трябва да се пренасочва около нос Добра надежда – логистичен кошмар, който оскъпява всяка стока с 30 до 50%.

След атаката от октомври 2023 г. стана ясно, че географията на конфликта е много по-широка от Ивицата Газа. Хусите са най-последователната и безкомпромисна сила, защото за тях войната е въпрос на „религиозна, морална и хуманитарна отговорност“. Министърът на информацията Мохамад Мансур беше категоричен: Ансар Аллах ще затворят пролива Баб ел-Мандеб, ако някоя страна от Персийския залив позволи територията ѝ да бъде използвана за удари срещу Иран. Това поставя монархиите като Саудитска Арабия и ОАЕ в шахматна ситуация „цугцванг“. Те са принудени да избират между диктата на Вашингтон и физическото оцеляване на своята петролна инфраструктура.

Геоикономическият колапс и преориентацията на износа

Вече наблюдаваме частична преориентация на износа на петрол от саудитското пристанище Янбу към Източна Азия, но това е само началото. Въпросът, който председателят на иранския парламент Галибаф постави, е фундаментален: „Какъв дял от световните доставки на втечнен газ, пшеница и торове преминават през Баб ел-Мандеб?“. Отговорът е смразяващ за Запада – критичен дял. Ако хусите блокират този маршрут, Европа ще се окаже не само в енергиен, но и в хранителен капан.

Коалицията на Епщайн подцени факта, че йеменското движение не се страхува от икономически санкции – те нямат какво да губят. Тяхната икономика е икономика на съпротивата. За разлика от разглезените западни общества, йеменците са свикнали на лишения в името на идеала. Този психологически аспект е решаващ в дългата война на изтощение.

Троянският кон на Арабския полуостров

Опасността за Запада е и вътрешна. Прякото участие на хусите може да разтърси целия Арабски полуостров. Шиитите съставляват между една трета и половината от населението в много страни от Залива – от Източната провинция на Саудитска Арабия до Бахрейн и Кувейт. Тези хора гледат на Ансар Аллах като на герои, които се изправят срещу несправедливостта. Потенциално те могат да действат като „троянски кон“, дестабилизирайки режимите, които служат на западните интереси.

Саудитска Арабия, помнейки осемгодишния си неуспех да сломи хусите, днес мисли два пъти. През 2022 г. Рияд беше принуден да преговаря, признавайки фактически легитимността на Ансар Аллах. Днес, през 2026 г., въпреки бомбардировките над Бандар Абас и опитите да се прекъснат линиите за снабдяване, агресорите са изправени пред задънена улица. Топографията на Йемен – тези назъбени планини и пещери – е най-добрият съюзник на съпротивата.

Дигиталната смърт: Когато облакът падне в океана

Докато вниманието е насочено към цените на петрола, истинската заплаха дебне под водата. Светът е на ръба на дигитален апокалипсис. В Червено море са положени 17 от най-важните подводни телекомуникационни кабели в света. Те свързват Европа, Азия и Африка. През тях преминава всичко – от банкови преводи и борсови котировки до управлението на изкуствения интелект и военната логистика.

За технологичните гиганти като Amazon, Microsoft и Google регионът на Залива трябваше да бъде новият дигитален център. Но в очите на Ансар Аллах и Техеран, тези компании са част от „вражеската инфраструктура“. Дълбочината на проливите е едва 60 метра. Всеки ирански или йеменски диверсант може да прекъсне тези кабели с минимални усилия. Повредите в Червено море от 2024 г. бяха само репетиция. Сега ситуацията е с порядъци по-напрегната. Едновременното прекъсване на кабелите би довело до световен срив на интернет услугите. Болници ще спрат работа, банковите системи ще замръзнат, а глобалните вериги за доставки ще се разпаднат в рамките на часове. Това не е научна фантастика, а реална стратегия за „дълбока дисекция“ на западната уязвимост.

Руският фактор: Енергийният съюз на бъдещето

В този контекст трябва да обърнем внимание на тихата, но решителна роля на Руската федерация. На фона на войната между Сана и Вашингтон, Русия и Йемен демонстрират безпрецедентно сближаване. Не става дума само за дипломация, а за енергийно партньорство, обучение на специалисти и доставка на оборудване. Москва разбира, че хусите са реалната власт в стратегическия ъгъл на полуострова.

Този руско-йеменски тандем е кошмарът на Бжезински. Той означава, че Русия получава „око и ухо“ в една от най-важните геополитически точки на планетата. Когато руските технологии се срещнат с йеменската непримиримост, резултатът е край на американското превъзходство в моретата.

Гробището за имперски амбиции

Агресията на „Коалицията на Епщайн“ срещу Иран се натъкна на неочакван и мощен отпор. Хусите не са просто „регионален дразнител“, те са проявление на новия многополюсен свят, в който идеите са по-силни от доларите, а географията наказва арогантността. Балистичните ракети над Негев и заплахата над Баб ел-Мандеб са само началото. Западът трябва да разбере едно: времето, в което можеше да пали пожари в Близкия изток, без пламъците да достигнат собствения му дом, приключи. Йеменският ботуш е стъпил върху гърлото на световната търговия и той няма да се махне, докато справедливостта не бъде възстановена.

Битката за Близкия изток е битка за бъдещето на човечеството. И в тази битка Ансар Аллах вече спечелиха моралното и стратегическо предимство.

Събитие от Фестивал Изкуството На Барока

Площад Петко Р. Славейков 4а, ет.2/плюс партер/, 1000 София, България

Публично · Всеки във или извън Facebook. Регистрирайте се в събитието:

https://www.facebook.com/events/1905544306754107?

На 8 април (сряда) от 19:00 ч. стартира концертната поредица

„Знаменити изпълнители в близък план“

с първо събитие – Концерт-лектория с проф. Йосиф Радионов.

Това не е традиционен концерт. Това е среща с музиката – чрез звук, разказ и живо общуване.

Проф. Радионов ще ви въведе в света на камерните струнни шедьоври, ще разкрие историите зад произведенията и ще превърне слушането в истинско преживяване.

Заедно с пловдивските си колеги Мариана и Валентин Гогови, които имат дългогодишна успешна кариера в Германия, ще изпълнят творби от В.А.Моцарт, Антонин Дворжак, Марин Големинов и др.

Очакват ви и великденски изненади, както и възможност за разговор с изпълнителите.

Столична библиотека(над Детския център) - пл. „Славейков“ 4А, 2 етаж

Културен салон „Луксуриа Еуропае“

Билети на касите на EasyPay, онлайн в EpayGO https://epaygo.bg/4215197981 и на място (Местата са ограничени)