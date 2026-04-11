Към момента в Китай има 179 национални зони за високотехнологично индустриално развитие, след като през февруари Държавният съвет одобри превръщането на високотехнологичната зона „Сюн'ан" в провинция Хъбей в национална зона за високотехнологично индустриално развитие, съобщи Министерството на промишлеността и информационните технологии.

През 2025 г. националните зони за високотехнологично индустриално развитие са генерирали обща продукция от 20,4 трилиона юана (около 2,97 трилиона щатски долара), което представлява 14,5% от брутния вътрешен продукт на страната.

Предприятията в тези зони са похарчили около 1,2 трилиона юана за вътрешни научноизследователски и развойни дейности през 2025 г., което е с около 30% повече в сравнение с края на 2020 г.

Националните зони за високотехнологично индустриално развитие са се превърнали във важен център за иновации и предприемачески таланти в Китай. В тези зони работят над 26 милиона души, около 40 процента от които притежават бакалавърска степен или по-висока.

Зоните са установили стратегически връзки за сътрудничество с паркове в повече от 30 страни и региони, като същевременно постепенно развиват международното сътрудничество в областта на индустриалните и веригите за доставки в области като изкуствен интелект, нови енергийни източници и материали и биомедицина.