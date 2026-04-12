/Поглед.инфо/ През 2025 г. над 570 000 китайски студенти са продължили образованието си в чужбина, съобщи в петък Уан Дацюан, директор на Китайския център за научен обмен.

В изказване на Форум за обучение в чужбина, проведен в Пекин, Уан разкри, че общият брой на китайските студенти, обучаващи се в чужбина, е достигнал 570 600 през миналата година, докато броят на студентите, върнали се в Китай след завършване на обучението си, е бил 535 600.

„Забелязахме, че въпреки промените в националната и международната обстановка, желанието на китайските студенти да учат в чужбина остава силно“, заяви Уан.