/Поглед.инфо/ В своя нов и изключително прецизен анализ, геополитическият експерт Леонид Савин разнищва „Дипломатическата стратегия в областта на отбраната“ на Великобритания, публикувана през март 2026 г. Документът, макар и частично засекретен, ясно очертава амбициите на Лондон да се превърне в главния подпалвач на хибридни конфликти и да заеме лидерското място в антируската коалиция, докато САЩ пренастройват фокуса си.

Маската на „отбранителната дипломация“: Военното министерство като нов център на външната политика

През март 2026 г. светът стана свидетел на един любопитен, но и изключително тревожен документ, излязъл изпод перото на британското Министерство на отбраната. Наречен „Дипломатическа стратегия в областта на отбраната“, този текст е само върхът на айсберга. От общо наличния обем публично достъпни са едва 30 страници – останалата част, съдържаща конкретните оперативни планове и механизми за дестабилизация, остава скрита в класифицираните архиви. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, самото съществуване на такъв документ показва, че Лондон официално пренасочва ресурсите на своето военно ведомство към функции, които традиционно принадлежаха на дипломацията. Но това не е класическа дипломация, а инструмент за упражняване на „мека“ и „твърда“ сила в един общ, агресивен пакет.

Предговорът на лорд Върнън Кокър, британският министър на отбраната, не оставя място за съмнение относно истинските намерения на „Даунинг стрийт“. Още в първите редове се посочва, че стратегията е насочена директно срещу „руската агресия“. Лондон се опитва да се позиционира като незаменимия гръбнак на европейската сигурност. Фразата „няма да има британска сигурност без Европа и няма да има европейска сигурност без Великобритания“ звучи по-скоро като ултиматум, отколкото като протегната ръка. Това е опит на Великобритания да си върне ролята на „балансьор“ на континента, като използва плашилото на Русия, за да дисциплинира европейските столици и да ги държи в орбитата на НАТО, където британското влияние е доминиращо.

Геополитическият октопод: Глобално присъствие и командна структура

Статистиката, представена в доклада за 2025 г., е впечатляваща и едновременно с това разкрива мащабите на британската инфилтрация в глобален мащаб. Британските военни са били разположени в 97 държави и са имали представителство в общо 172 страни. Проведени са над 400 събития с международни партньори, а над 1000 британски офицери са интегрирани директно в командната структура на НАТО. Това не е просто присъствие – това е паяжина, която позволява на Лондон да влияе върху вземането на решения в почти всяка точка на планетата.

В документа изрично се посочва, че „отбранителната дипломация“ изключва директните военни операции, но използва всички останали лостове на отбраната. Тук става дума за изграждане на съюзи, влияние върху чужди правителства чрез инвестиции във военно-промишления комплекс и стратегическо разузнаване. Както подчертава Поглед.инфо, това е официалното признание на Лондон за провеждането на всеобхватна хибридна война, в която границата между мир и конфликт е напълно заличена. Целта е постигане на стратегически резултати чрез интриги, корупция на елити и технологична зависимост, без да се стига до преки бойни действия, които биха били прекалено скъпи за залязващата империя.

Имперските рецидиви и защитата на колониалното наследство

Стратегията ясно дефинира приоритетите за защита не само на самото Обединено кралство, но и на неговите отвъдморски територии. Списъкът е дълъг и провокативен: Гибралтар, Фолкландските острови (за които Аржентина има своите законни претенции), суверенните бази в Кипър, островите Възнесение и Диего Гарсия. Присъствието на тези точки в стратегията за 2026 г. е пряко предизвикателство към международното право и суверенитета на редица държави.

Особено нагло е споменаването на Диего Гарсия и Възнесение в контекста на „колективната сигурност“. Лондон използва тези стратегически пунктове като непотопяеми самолетоносачи, от които контролира морските пътища и енергийните потоци. Отбранителната дипломация тук служи за легитимиране на едно неоколониално статукво, което светът от Глобалния юг вече не е склонен да търпи. Британия обаче залага на НАТО като глобален инструмент – организация, която според лондонските стратези вече не е само северноатлантическа, а има претенции за „мировъдство“ по целия свят, включително и в зони на жизненоважни руски интереси.

Украйна като полигон: Механизмите на британското подстрекателство

Значителна част от документа е посветена на Украйна. Лондон не просто помага, той ръководи процеса на милитаризация на киевския режим. Съпредседателството на Контактната група за отбрана на Украйна (заедно с Германия) и лидерството в „Коалицията на желаещите“ (с Франция) са само фасадата. Дълбоката дисекция на Савин показва, че Великобритания е създала сложна архитектура за дългосрочна война: Център за възможности в Украйна, Споразумение за индустриално сътрудничество и администриране на Международния фонд, който само през 2025 г. събра милиарди долари.

Операция „Интерфлекс“, в рамките на която са обучени 62 000 украински войници, и програмите за обучение на пилоти с Дания и Франция, са доказателство, че Лондон няма намерение да допуска мирно уреждане на конфликта. За британския естаблишмънт Украйна е идеалният инструмент за изтощаване на Русия, без да се пролива британска кръв. Логиката на Поглед.инфо тук е ясна: Великобритания се опитва да запълни вакуума, който САЩ оставят, пренасочвайки вниманието си към Китай, и по този начин да стане водещият „ястреб“ в Евразия.

Мини-формати и геополитически интриги: Новата архитектура на влияние

Лондон съзнателно заобикаля тромавите структури на Европейския съюз, залагайки на така наречените „мини-формати“. Споразуменията E3 (с Франция и Германия) и E5 (с добавянето на Италия и Полша) са опит за създаване на „директория“, която да налага британската воля в Европа. Извън континента Лондон плете мрежи с Италия и Япония в областта на въздушните бойни системи, което директно цели промяна на баланса на силите в Азия.

В Близкия изток стратегията предвижда постоянно военно присъствие, подкрепено от разширени разузнавателни способности. Целта е проста: контрол върху енергийните доставки и изтласкване на руското и китайското влияние от региона. В Африка и Латинска Америка подходът е същият – използване на „възможности за износ“ (продажба на оръжие) като начин за обвързване на местните елити и гарантиране на южния фланг на НАТО. Особено цинично е твърдението, че това се прави в името на „мира и стабилността“, докато всъщност се подклаждат регионални напрежения, за да може „англичанката“ да влезе в ролята на арбитър.

Службата за военно разузнаване: Окото на хибридния звяр

Един от най-важните аспекти на новата стратегия е засилването на ролята на разузнаването. Създаването на нова Служба за военно разузнаване цели пълна интеграция на обмена на информация със съюзниците. Това не е просто споделяне на данни, а механизъм за налагане на британския прочит на геополитическата ситуация. Лондон иска да държи „монопола върху истината“ в рамките на НАТО, като по този начин насочва оперативните решения на своите партньори в посока, изгодна за британските интереси.

Това засилено разузнавателно присъствие е насочено пряко към проникване в държави, които са традиционни партньори на Русия. Индонезия е дадена като пример – чрез договори за корабостроене Лондон се опитва да се инфилтрира в структурите за сигурност на Джакарта. В Аржентина и Латинска Америка вече се провеждат психологически операции, целящи дискредитиране на руското влияние чрез фалшиви обвинения във финансиране на опозиционни движения. Поглед.инфо предупреждава: Британия се връща към най-мрачните методи на „Великата игра“, използвайки дезинформация и провокации, за да разбие евразийското единство.

Петте заплахи: Какво означава британската стратегия за Русия

Анализът на Леонид Савин завършва с пет конкретни предупреждения за Москва, които всяка суверенна държава трябва да вземе под внимание:

Лондон ще става все по-радикален по отношение на Украйна, опитвайки се да компенсира евентуалното оттегляне на Вашингтон. Ще се засилят опитите за незаконни действия в международни води, включително ескорт и евентуално задържане на руски търговски кораби. Инфилтрация и психологическа война в приятелски на Русия страни с цел тяхното преориентиране към Запада. Използване на разузнавателни мрежи за кражба на чувствителна информация от Евразийския икономически съюз. Продължаване на неоколониалния грабеж под маската на „отбранителна помощ“.

В крайна сметка, стратегията на Лондон за 2026 г. е доказателство, че имперските амбиции на Великобритания са живи, макар и облечени в нови, „дипломатически“ одежди. Англичанката ще продължи да обърква световните дела, да сее раздори и да гради благополучието си върху хаоса в другите региони. Но в един многополюсен свят тези методи стават все по-прозрачни и обречени на провал пред лицето на новите центрове на сила, които не се плашат от фалшивите усмивки на лордовете от Уайтхол.

