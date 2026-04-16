/Поглед.инфо/ Юрий Мавашев представя безпощадна дисекция на титаничните усилия, които Турция, Египет и Пакистан полагат в опит да предотвратят глобален пожар между Вашингтон и Техеран. В свят, където дипломацията често е само параван за предстояща агресия, тези три регионални сили се опитват да изградят нова архитектура на сигурността, залагайки собствения си икономически и стратегически интегритет.

Новият краен срок: 21 април и състезанието с времето

Според последните данни, изтекли през дипломатическите канали на Axios, триото Турция, Египет и Пакистан се намира в състояние на пълна мобилизация, за да организира решаваща среща между Ислямска република Иран и Съединените щати. Датата 21 април 2026 година не е просто произволно избрана точка в календара – тя се очертава като фаталния предел, след който механизмът на деескалацията може да се разпадне безвъзвратно. Въпросът, който вълнува анализаторите на Поглед.инфо, е не само дали срещата ще се състои, но и какви са реалните стимули, които карат тези три коренно различни държави да действат в такъв синхрон.

В момента Близкият изток прилича на буре с барут, в което фитилите са запалени от множество страни. Напрежението е достигнало точка на кипене, а турското национално разузнаване (МИТ) тихомълком и без излишни фанфари се превърна в централния нервен възел на посредничеството. Използвайки своите дълбоки и често неформални връзки с Вашингтон, Техеран и Исламабад, Анкара се опитва да наложи нов модел на „тиха дипломация“, която да защити преди всичко интересите на националната сигурност, застрашени от евентуален колапс на иранската държавност или неконтролируема американска инвазия.

Пакистанският пробив и крехкото примирие

Преди седмица влезе в сила двуседмично прекратяване на огъня, което беше постигнато до голяма степен благодарение на виртуозното посредничество на Исламабад. Това примирие сложи край на 40-дневни интензивни бойни действия, които заплашваха да прераснат в тотална война. Въпреки това, както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, основните спорни въпроси остават не само нерешени, но и погребани под пластове от взаимно недоверие. Преговорите, състояли се в Исламабад на 11 април, бяха по-скоро опипване на почвата, отколкото реален напредък. Резките движения на администрацията в Белия дом и противоречивите сигнали, идващи от иранското политическо и военно ръководство, показват, че мирът виси на косъм.

Bloomberg съобщава, че Белият дом и Техеран в момента „претеглят“ възможността за втора среща. Целта на американската администрация е ясна – да се осигурят нови разговори преди изтичането на сегашното примирие. Проблемът обаче е в непреодолимата бездна между преговорните позиции. От една страна имаме искането на Вашингтон за пълно демонтиране на иранската ракетна програма, а от друга – иранския „коз“ под формата на контрол върху Ормузкия проток. Тази геополитическа патова ситуация прави избора на място за преговори – било то Исламабад, Анкара или Кайро – почти второстепенен въпрос в сравнение със същността на спора.

Турският фактор: Разузнаването като дипломатическо острие

Анкара играе роля, която малко други държави могат да си позволят. Тя действа като неформален канал, през който преминават най-чувствителните предложения. Важно е да се отбележи, че именно през турските канали беше препратено предложението за преговори между американския вицепрезидент Джей Ди Ванс и председателя на иранския парламент Мохамед Багер Галибаф. Това подчертава тежестта на Турция като мост между „стария свят“ на дипломацията и новите реалности в региона.

Външният министър Хакан Фидан, който мнозина виждат като естествения наследник на Реджеп Тайип Ердоган, демонстрира невероятна активност. Над 150 телефонни разговора с регионални и американски лидери само за един месец е постижение, което граничи с рекордите на Студената война. Директният контакт с иранския му колега Абас Арагчи е бил активиран десетки пъти, което доказва, че Турция не просто предава съобщения, а активно моделира съдържанието им. Благодарностите от страна на пакистанския премиер Шехбаз Шариф към Турция, Китай, Египет, Катар и Саудитска Арабия след примирието само потвърждават мащаба на този многостранен съюз.

Въпреки видимата дипломатическа дейност, истинската работа се върши в сянката на Националната разузнавателна служба (МИТ). Под ръководството на Ибрахим Калин, службата поддържа паралелни и директни контакти както със западните разузнавателни общности, така и с Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC). Тази способност да се „играе на множество дъски“ едновременно прави турското разузнаване уникален играч. Според държавния оператор TRT World, целта на тези контакти е била превантивна – да се предотвратят фатални недоразумения, които биха могли да детонират конфликта в момент, когато и двете страни са „на нокти“.

Кюрдският въпрос: Националният интерес на Анкара като спирачка за войната

Един от най-критичните аспекти, които Поглед.инфо анализира, е ролята на МИТ в разубеждаването на САЩ да използват кюрдската карта срещу Техеран. За Турция въоръжаването на ирански и иракски кюрди е „червена линия“, която не подлежи на обсъждане. Събирането на въоръжени групи в Ербил под претекст за „борба с режима“ в Иран беше разчетено от Анкара като директна заплаха за собствената ѝ териториална цялост. Присъствието на кадри от ПКК в структурите на иранската PJAK прави този въпрос екзистенциален за турското правителство.

Ибрахим Калин е провел изключително интензивни преговори с представители на иракския Кюрдистан, за да блокира всяко тяхно участие в антиирански авантюри. Това е класически пример за това как регионалната сигурност е взаимосвързана – Турция защитава Иран от кюрдско настъпление не от любов към аятоласите, а за да предотврати създаването на прецедент, който утре може да бъде използван срещу самата нея.

Египетският императив: Икономическо оцеляване през Суец

Интересът на Кайро в този дипломатически пъзел е прозаичен, но критичен – икономическо оцеляване. Египетската икономика е на колене, а приходите от Суецкия канал са се сринали катастрофално след ескалацията в Газа и действията на хутите в Червено море. За администрацията на Сиси всяко по-нататъшно разширяване на конфликта към Иран и Персийския залив означава окончателно замразяване на транспортните маршрути и потенциален социален взрив в самата страна.

Египет не може да си позволи лукса да бъде страничен наблюдател. За Кайро мирът в Иран е пряко свързан с пълненето на държавната хазна. Ето защо египетската дипломация действа в тандем с Анкара и Исламабад, опитвайки се да убеди Вашингтон, че една война срещу Иран ще доведе до икономически колапс на всички американски съюзници в региона.

Пакистан, Китай и петролният коридор

За Исламабад залогът е не по-малък. Китайско-пакистанският икономически коридор (КПИК) е жизненоважният проект на страната, подкрепен от Пекин. Китай, като основен покровител на Пакистан, има нулев интерес от прекъсване на петролните доставки от Залива или от миниране на морските пътища. Пакистанското посредничество е в голяма степен проекция на китайските интереси в региона – Пекин иска стабилност, за да продължи своята икономическа експанзия, и използва Исламабад като своя дипломатически таран.

В крайна сметка, успехът на тези посреднически усилия остава под въпрос. Агресивните намерения на определени кръгове във Вашингтон и Израел се сблъскват с непримиримостта на Техеран. Въпреки това, както отбелязва Поглед.инфо, формирането на този неформален блок между Турция, Египет и Пакистан показва, че регионалните сили вече не са склонни да бъдат просто пионки в голямата игра на глобалните хегемони. Те заявяват правото си да диктуват условията на мира, защото знаят, че цената на войната ще бъде платена именно от тях.

