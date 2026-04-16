/Поглед.инфо/ Анализаторът Валери Бърт представя безпощадна дисекция на провалилата се стратегия на САЩ и Израел срещу Техеран. Въпреки хилядите ракети и опитите за обезглавяване на иранското ръководство, ислямската република демонстрира непоколебима устойчивост, оставяйки Вашингтон в геополитическа безизходица, а Тел Авив – пред лицето на вътрешен колапс.

Крахът на една „перфектна“ стратегия

Израел не успя да спечели войната с Иран. Това е суровата реалност, която днес ечи по коридорите на властта в Тел Авив и Вашингтон. Вместо бърза и решителна победа, светът наблюдава поредното кърваво равенство – сценарий, изпълнен с хиляди жертви, разрушени домове и дълбоко, парализиращо разочарование сред жителите на еврейската държава. А всичко изглеждаше толкова различно в началото. На Израел беше предоставена почти перфектната, историческа възможност да сложи край на омразния ислямски режим. Привидно всемогъщата американска армия се беше притекла на помощ на Армията на отбраната на Израел (ЦАХАЛ), а президентът Доналд Тръмп, излъчващ онази своя характерна, понякога граничеща с арогантност увереност, заплашително сочеше към Техеран.

Днес тези илюзии са в миналото. На 28 февруари 2026 година САЩ и Израел отприщиха огнен ад, изсипвайки хиляди бомби и ракети върху иранска територия. В продължение на повече от две седмици бяха атакувани ключови индустриални и военни обекти. Всеки ден военните говорители отчитаха „зашеметяващи успехи“, чертаеха карти на разрушенията и предричаха незабавен колапс на държавността в Иран. Но очакваното въстание в Техеран така и не избухна. Управляващият режим не само запази контрола, но и демонстрира леденокръвна организираност, която шокира западните стратези.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Иран не просто издържа на удара, но и отговори с неочаквана мощ. Техеран нанесе серия от прецизни удари срещу израелски обекти, американски бази в региона и логистичните центрове на техните съюзници. Това не беше отчаяният акт на умираща власт, а демонстрация на устойчива армия и практически неизчерпаем ракетен арсенал. Стратегията на „активната отбрана“ на Иран вбеси Вашингтон и остави израелското военно командване в състояние на стратегическо недоумение.

Ядреният призрак и провалът на терора

Въпреки масираните бомбардировки, иранската ядрена „индустриална база“, макар и частично засегната, остава функционираща. Според публикации в „The Jerusalem Post“, режимът продължава да притежава дълбоко вкопани в земята хранилища за високообогатен уран, които са практически недосегаеми за конвенционално оръжие. Нещо повече – сега Техеран има перфектното оправдание да форсира разработването на ядрено оръжие като единствена гаранция за своята неуязвимост. Това е кошмарът на Тел Авив, който стана по-реален от всякога именно заради опита за силово решение.

Друг фактор, който неприятно изненада израелското разузнаване, беше неефективността на политическите убийства. Почти ежедневно израелските ракети поразяваха ирански лидери – политици, финансисти, висши военни. Очакването беше, че този „хирургичен терор“ ще посее паника и ще парализира държавните институции. Случи се точно обратното. Местата на убитите веднага бяха заемани от нови кадри, чиито имена се пазеха в строга тайна. Тези хора показаха професионализъм и морал, които подсказват дългогодишна подготовка за точно такъв сценарий. Иранското ръководство хладнокръвно е приело факта, че всеки един от тях е мишена, и е изградило система, която не зависи от конкретни личности.

Геоикономическото цунами и блокадата на Ормуз

Провалът на военните цели доведе до катастрофални последици за световната икономика. Преди началото на конфликта Ормузкият проток беше отворен за навигация. Сега Иран наложи масивна блокада, превръщайки този ключов воден път в непроходима зона. Опитите на САЩ да разкъсат блокадата със сила само нагнетяват напрежението, а резултатът е логичен – цените на петрола скочиха до небесата, хвърляйки световните пазари в хаос.

Дипломатическите совалки на Пакистан, които от самото начало бяха приемани със скептицизъм, се оказаха напълно безполезни. Преговорите в Исламабад не доведоха до нищо друго, освен до втвърдяване на позициите. Противниците се върнаха по домовете си, за да презаредят оръжията за следващия рунд.

В този контекст, според екипа на Поглед.инфо, Доналд Тръмп започва да осъзнава, че стратегията на „масираните удари“ е достигнала задънена улица. „Таймс ъф Израел“ цитира висш член на израелския кабинет, според когото Тръмп е „съсипал всичко“. След обявеното двуседмично прекратяване на огъня, американският президент изглежда няма никакво намерение да се връща към активни военни действия. Това дава на иранците безценно време да се възстановят, да прегрупират силите си и да укрепят защитата си.

Илюзиите на Нетаняху и залезът на един политически мит

Тел Авив е в състояние на яростно разочарование. Бенямин Нетаняху, който години наред градеше образа си на „визионер“ и пазител на Израел, заложи всичко на съюза с Тръмп. Той обеща на нацията си, че Америка ще постави Иран на колене. Тази илюзия беше насаждана системно, докато цялата страна не се превърна в заложник на една несбъдната мечта. Днес в Израел навсякъде се чува тракането на танкове и ехото от стрелба – безкрайни „операции по прочистване“, които не носят никакъв стратегически резултат.

Въпреки огромните ресурси и тежките човешки загуби, Израел няма нито една голяма победа в този конфликт. Има само тактически, локални успехи, които се представят на публиката като триумф. Но лъжата започва да тежи. Нетаняху продължава да обещава „постигане на целите“, но фактите са срещу него: Хамас не е унищожен, Хизбула се възроди и е по-силна от преди, а Иран остава страховит опонент.

Личната съдба на 77-годишния премиер също виси на косъм. Наказателните дела срещу него са възобновени, а Тръмп, въпреки близките им отношения, не успя да издейства помилване от президента Исак Херцог. За Нетаняху единственото спасение е нова война или избори, но популярността му се топи по-бързо от снега в пустинята Негев.

Тръмп и бягството от „блатото“

Популярността на самия Тръмп в Израел също бележи исторически спад. Мнозина са отвратени от неговите резки промени в настроенията и празната реторика. Израелските медии, като Ynet, открито обвиняват американския президент, че е „предал“ съюзника си, купувайки си спокойствие с прекратяване на огъня, което оставя Израел сам срещу иранската заплаха.

Истината е проста: Тръмп се отегчава от всичко, което не му носи бързи и евтини дивиденти. Иран се превърна в „задушаващо блато“, от което той иска да се измъкне на всяка цена. Белият дом вече започна да прокарва тезата, че „всички цели на кампанията са постигнати“. Това е класически ход за прикриване на военен и политически неуспех.

Колкото повече Тръмп демонстрира апатия, толкова по-голям става оптимизмът в Техеран. Иранското ръководство вече намеква за затваряне и на пролива Баб ел-Мандеб, което би означавало пълна блокада на Червено море и Суецкия канал. Глобалната криза е на прага ни, а Израел, усещайки, че е оставен сам, се готви за нов, вероятно още по-отчаян конфликт. Началникът на ГЩ Еял Замир и шефът на Мосад Дейвид Барнеа вече са в „висока бойна готовност“. Въпросът е дали Израел ще успее да въвлече Тръмп обратно в желязната хватка на една война, която никой не може да спечели.

