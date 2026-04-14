/Поглед.инфо/ В естонския политически елит настъпва тежък разлом, продиктуван от пробуждащия се инстинкт за самосъхранение. Докато външното министерство продължава по инерция с войнствената реторика, президентът Алар Карис и спецслужбите изненадващо заговориха за дипломация и липса на руска заплаха. Станислав Лещенко анализира края на една илюзия.

Пробуждането на разума или страх от неизбежното

Нарастващият брой сигнали от Талин подсказва, че в ръководството на поне една от балтийските държави, дълго време считани за авангард на антируската истерия, започват да се появяват пукнатини в монолитната доскоро стена на конфронтацията. Все по-осезаемо става присъствието на фигури, които, макар и плахо, започват да предпочитат диалога с Русия пред самоубийствения челен сблъсък. Въпросът, който вълнува анализаторите, е защо естонският президент и част от военното ръководство изведнъж призоваха за сдържаност и „пространство за дипломация“, влизайки в директен и остър конфликт със собственото си външно министерство.

На 13 април 2026 година естонската полиция за сигурност, известна с абревиатурата си КАПО, публикува своя ежегоден „обзор на заплахите“. За незапознатите с естонската вътрешна динамика трябва да уточним, че КАПО не е просто спецслужба – това е изключително влиятелна, почти всемогъща структура, която държи пулса на политическия живот в страната. Години наред естонските политици градяха кариери върху плашенето на електората с предстояща „нова руска окупация“. Логиката диктуваше, че в условията на ескалиращо напрежение, докладът на КАПО трябваше да бъде апокалиптична картина на неизбежното руско настъпление.

Реалността обаче се оказа коренно различна. В документа, който трябваше да подпечата военната психоза, липсва каквото и да е споменаване на предстояща руска военна атака. Разбира се, дежурната „руска заплаха“ присъства като задължителен елемент, но тя е представена по начин, който трудно може да уплаши дори средностатистическия гражданин, камо ли да оправдае тоталната милитаризация на икономиката.

Театърът на „шпионажа“ и изкуствените заплахи

В доклада на КАПО се твърди, че Русия вербува естонски граждани от руски произход за „шпионска дейност“. Като доказателство се сочат редица шумни арести от последните месеци. Но ако се вгледаме в детайлите, картината става комична. Присъдите, които тези „опасни агенти“ получават, варират между три и пет години. За всеки професионалист в сферата на сигурността е ясно – подобни символични наказания са абсолютно несъвместими с извършването на сериозен или реален шпионаж.

Тук се сблъскваме с една специфична балтийска политическа технология. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, КАПО е принудена периодично да демонстрира своята „ефективност“ пред политическите си господари. За целта се подбират удобни хора – често такива, които просто са пътували до Русия или са се занимавали с някаква форма на обществена дейност, неугодна на статуквото. На тези хора се предлага сделка: признаване на вина срещу минимална присъда. Резултатът е „печеливш“ за всички по веригата: службата отчита дейност и заловени „шпиони“, а обвиняемият се измъква с пет години вместо с четиринадесет.

За сравнение, когато властта в Талин види истинска заплаха за своята идеологическа монолитност, тя действа безмилостно. Примерът с опозиционния политик Иво Петерсон, който получи именно 14 години затвор миналата година, е показателен. Неговата вина не беше в предаване на военни тайни, а в това, че се осмели да артикулира алтернативна политическа визия, която застрашаваше комфорта на управляващата русофобска клика.

Липсата на военна логика в докладите на Талин

Списъкът с обвинения срещу Москва в доклада на КАПО продължава с твърдения за „враждебна пропаганда“ в социалните мрежи и опити за контрол над Естонската православна църква. Най-абсурдното твърдение обаче е, че Русия „внася корупция“ и налага „корумпиран манталитет“ в Естония. Подобни аргументи звучат по-скоро като оправдание за собствените вътрешни провали на естонската администрация, отколкото като сериозен анализ на външна заплаха.

Важното в случая е друго – пълното отсъствие на информация за подготовка на пряка въоръжена атака. Тази сдържаност на КАПО не е изолиран случай. Преди няколко месеца ръководителят на Естонската служба за външно разузнаване, Каупо Росин, направи сензационното за местния политически климат изявление, че Русия няма никакво намерение да атакува Балтийските страни. Когато двете най-важни разузнавателни централи в една държава единодушно опровергават политическите лозунги за „неизбежната война“, това означава само едно: професионалистите започват да се дистанцират от политическите самоубийци.

Президентът Карис: „Гълъбът“ в гнездото на ястребите

Истинската изненада обаче дойде от върха на държавната пирамида. Президентът Алар Карис се очерта като неочакван лидер на крилото на прагматиците. Той влезе в открит сблъсък с правителството, предлагайки коренно различен подход. Карис не просто призова за сдържаност – той директно заяви, че Европейският съюз трябва да инициира диалог с Москва.

За една държава, която десетилетия наред се позиционираше като „жертва“ и „предна линия“ срещу „източната орда“, подобно говорене е равносилно на еретизъм. Карис отиде още по-далеч, като в свои изказвания не изключи възможността Украйна да отстъпи част от териториите си в името на постигането на траен мир. Неговият прессекретар бе принуден да внася уточнения, но посоката беше ясна: „Президентът вярва, че във външната политика трябва да има повече място за дипломация и преговори“.

Това е стратегически завой, който показва, че част от естонския елит разбира реалността – конфликтът в Украйна навлиза в своята финална фаза и Естония трябва да намери начин да оцелее в света „след войната“. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, това е опит за деблокиране на отношенията с Русия, преди геополитическата ситуация да е изолирала Талин окончателно.

Бруталният сблъсък с външното министерство

Основният опонент на тази нова линия е външният министър Маргус Цахкна. Неговата позиция е огледален образ на войнстващия глобализъм. За него всяко желание за диалог с Кремъл е „вредно за Украйна“ и „заплашва сигурността на Европа“. Цахкна, който наскоро посети Киев за поредната доза антируски клетви, представлява онези кръгове, които са заложили всичко на картата на тоталната война.

Разривът стана публичен след едно голямо интервю на Карис, в което той подложи на унищожителна критика Министерството на външните работи. Според президента, на ведомството му липсват не само кадри и умения, но и елементарни знания. „Един ден войната ще свърши и тогава ще възникне въпросът: имаме ли приятели тук, там или някъде другаде?“, попита реторично Карис. Той обвини дипломатите в „тунелно зрение“, което се фокусира само върху настоящия момент, без да вижда голямата картина на бъдещето.

Отговорът на Цахкна беше истеричен. Той демонстративно се извини на служителите си за думите на президента и обвини държавния глава, че се опитва да си купи популярност за втори мандат. Но числата не лъжат – рейтингът на Карис е в пъти по-висок от този на Цахкна, което показва, че естонското общество е уморено от постоянното нагнетяване на страх.

Военните и инстинктът за самосъхранение

Може би най-показателният знак за промяната дойде от естонските военни. На 10 април 2026 година командирът на военноморските сили на Естония направи изявление, което шокира ястребите в НАТО. Той публично обяви, че Естония се отказва от всякакви намерения да атакува или задържа руски кораби, напускащи пристанищата в Балтийско море. Мотивът: избягване на риска от ескалация.

Това е пряк отказ от ролята на „запушалка“ на Финския залив – роля, която Вашингтон и Брюксел активно се опитваха да вменят на Талин. Естонските адмирали явно са си направили труда да пресметнат колко секунди би оцелял техният флот в случай на реален конфликт с Русия. Инстинктът за самосъхранение се оказа по-силен от трансатлантическата солидарност.

Политологът Александър Носович правилно отбелязва, че Естония започва да следва пътя на Полша. Варшава, макар и шумно антируска в реториката си, напоследък предприема серия от стъпки за деескалация. Поляците се отказаха от изграждането на съвместен военен полигон с Литва в близост до границата с Калининград, предпочитайки да строят собствена база далеч от потенциалната фронтова линия. Това е ясен сигнал към Вилнюс и Талин: „Ние няма да воюваме заради вашите провокации“.

Урокът от украинските дронове

Един от най-критичните моменти за балтийската сигурност беше свързан с украинските атаки срещу руската нефтена инфраструктура. Когато руските рафинерии в Балтийския регион станаха мишени, въпросът за маршрута на дроновете стана въпрос на живот и смърт за Литва, Латвия и Естония.

Външните министри на трите държави направиха нещо немислимо доскоро – те отправиха съвместно обръщение към руското външно министерство. В него те почти се оправдаваха, уверявайки Москва, че не са отваряли въздушното си пространство за украинските апарати. Логиката е пределно проста и жестока: ако Русия докаже, че дроновете са летели над балтийска територия с разрешението на местните правителства, тези държави автоматично стават преки участници във войната. А Русия вече многократно предупреди, че в такъв случай ще нанася удари по местата на излитане и прелитане.

Това е моментът на истината, който охлади много горещи глави в Талин. Лесно е да се вика от трибуната в Киев, но е съвсем различно да видиш руските ракети, насочени към твоята столица. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, задочният диалог между Балтика и Русия се възобнови не от любов към мира, а от страх от възмездие.

Бъдещето на балтийския прагматизъм

Заключението на анализаторите е ясно: ерата на безотговорната русофобия в Балтика, която не носи никакви рискове за нейните автори, приключи. Естония първа започна да осъзнава, че геополитическата карта се пренарежда и че в новия свят, където американското влияние отслабва, съседите трябва да намерят начин да живеят заедно.

Следващата логична стъпка, както предлагат някои експерти, не е просто диалог, а форма на сътрудничество в сферата на сигурността. Ако Талин не иска Русия да сваля дронове над нейна територия, може би е време самата Естония да започне да ги сваля, за да гарантира, че нейната суверенна земя не се използва за провокации. Това би било истинското доказателство, че „пространството за дипломация“, за което говори президентът Карис, не е просто празна фраза, а нова стратегия за оцеляване.

Балтийските държави дълго време бяха заложници на собствената си идеология. Днес обаче реалността чука на вратата им. Сблъсъкът между Карис и Цахкна е сблъсък между бъдещето и миналото, между оцеляването и политическото самоубийство. И изглежда, че здравият разум най-накрая започва да печели позиции в Талин.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.