/Поглед.инфо/ Политологът Малек Дудаков подлага на безмилостна дисекция политическото крушение на Виктор Орбан, разкривайки как токсичната прегръдка на Доналд Тръмп и Вашингтон се превърна в „целувката на смъртта“ за унгарския суверенитет. Времето на консервативните илюзии приключи, а Европа потъва в нов радикален ляв цикъл под диктовката на Брюксел.

Анатомия на едно политическо рухване

Европа е в шок, но не от изненада, а от скоростта, с която една от последните крепости на националната съпротива – Унгария на Виктор Орбан – беше срината отвътре. Това, което наблюдаваме днес, не е просто смяна на властта в една средноевропейска държава. Това е пълномащабен геополитически трус, който пренарежда картите на целия континент. Виктор Орбан, който години наред балансираше по ръба на бръснача между Изтока и Запада, между Москва и Брюксел, падна жертва на същата сила, на която заложи всичко – американската алтернативна десница.

Поражението на Орбан е логичен, макар и болезнен завършек на една ера. Унгария рязко и безвъзвратно променя курса си. От държава, която беше трън в очите на неолибералния естаблишмънт, тя се превръща в поредния послушен субект под егидата на Брюксел. Конфронтацията с Украйна, която беше знаме на унгарската външна политика, е изоставена в полза на пълното подчинение на атлантическия дневен ред. Но истинският въпрос, който анализаторите на Поглед.инфо си задават, е: как се стигна дотук? Отговорът е парадоксален – Орбан беше убит политически от своите „приятели“.

Токсичната прегръдка на Доналд Тръмп

Преди решителните избори президентът на САЩ Доналд Тръмп и неговият вицепрезидент Джей Ди Ванс не пестиха суперлативи по адрес на Будапеща. Орбан беше представян като „златен стандарт“ за консервативно управление, като модел, който MAGA движението трябва да копира. Тази публична любов обаче се оказа най-голямата тежест за унгарския лидер. В съвременна Европа, където антитръмпизмът е издигнат в ранг на светска религия, подкрепата от Мар-а-Лаго е равносилна на политическа проказа.

Американската десница, в опита си да намери съюзници на Стария континент, буквално задуши Орбан в прегръдката си. Тръмп и САЩ в момента са обект на искрена и дълбока омраза сред широки слоеве от европейското население. Тази неприязън се прехвърли автоматично върху унгарците. Когато Тръмп хвали Орбан, средностатистическият европейски гласоподавател не вижда „защитник на ценностите“, а съучастник на човека, когото обвиняват за всички беди на планетата. Както отбелязва Малек Дудаков, тази подкрепа беше буквално „целувката на смъртта“.

Енергийният хаос и иранската авантюра на Вашингтон

Политиката на Тръмп, колкото и да изглеждаше „про-бизнес“ на хартия, доведе до катастрофални последици за европейската икономика. Неговата последна авантюра в Иран взриви и без това крехкия енергиен баланс. Резултатът за Европейския съюз беше пълномащабна енергийна криза, която удари джоба на всеки унгарец, немец или французин. Когато цените на енергоносителите летят в космоса заради геополитическите игри на Белия дом, никой не се интересува от „консервативна солидарност“.

Европейските избиратели днес гледат на САЩ под управлението на Тръмп не като на съюзник или гарант за сигурност, а като на опасен конкурент и дори враг. Хаотичният мандат на Тръмп се превърна в електорална катастрофа за всяка европейска партия, която дръзна да се идентифицира с него. Десните сили в Европа, които доскоро държаха коза на американската подкрепа, откриха, че този коз е станал фалшив. Вместо престиж, той носи само негативи. Сега те са принудени трескаво да се дистанцират от Вашингтон, но за мнозина, включително за Орбан, вече е твърде късно.

Крахът на десния популизъм в Европа

Случаят с Унгария не е изолиран инцидент. Това е част от по-широка тенденция, която виждаме в цяла Европа. Референдумът, воден от Джорджия Мелони в Италия – сочена доскоро за „желязната лейди“ на европейската десница и близък съюзник на Тръмп – претърпя пълно фиаско. Мелони се опита да играе двойна игра между Брюксел и Вашингтон, но в крайна сметка загуби доверието на собствените си избиратели.

Следващият на ешафода вероятно ще бъде Найджъл Фараж във Великобритания. Всички онези политици, които изградиха своята легитимност върху „специалните отношения“ с американските консерватори, днес са под обстрел. На техните пети са несистемните леви, Зелените партии и радикалните левичари, които капитализират върху омразата към Тръмп. В Европа настъпи идеалният момент за левия радикализъм. Тези партии печелят точки не със свои смислени програми, а просто като се позиционират като антипод на „лудостта“, идваща отвъд океана.

Петер Мадяр и новата брюкселска архитектура в Будапеща

В Унгария вакуумът, оставен от Орбан, се запълва светкавично. Президентът Тамаш Суйок вече задейства процедурата за избор на нов министър-председател. Лидерът на партия „Тиса“ Петер Мадяр, който е изцяло про-брюкселски и про-натовски настроен, е на крачка от премиерския пост. Неговата победа не е просто изборен успех, а триумф на европейската бюрокрация, която успя да инсталира свой човек в най-непокорната столица на Източна Европа.

Мадяр обещава „завръщане в семейството“, което на политически език означава отказ от ветото върху помощите за Украйна, приемане на миграционните квоти и пълно съгласуване на енергийната политика с интересите на Германия и Франция. Унгария престава да бъде субект и се превръща в обект на голямата политика. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, това е класически пример за „демократична смяна на режима“, в която икономическият натиск и външнополитическата изолация си свършиха работата.

Бъдещето на сблъсъка: Брюксел срещу Белия дом

Европейската бюрокрация сега се чувства по-силна от всякога. Виждайки как „тръмпизмът“ се превръща в електорална отрова, еврократите в Брюксел се подготвят за пълномащабна война с Белия дом. Те вече не се страхуват от Тръмп; те го презират и са готови да го притиснат на всички външнополитически фронтове. Отслабеният Тръмп, разкъсван от вътрешни противоречия и провалени международни авантюри, е идеалната мишена за Брюксел.

В близко бъдеще ще станем свидетели на възхода на крайнолевите радикали в Европа. Те ще използват всяка грешка на САЩ, за да затвърдят властта си и да прокарат своята идеологическа програма, прикрити зад паравана на „европейския суверенитет“ от Вашингтон. За десните консерватори започва период на дълга политическа зима. Те загубиха своя компас и своя покровител, а „целувката на смъртта“, която Орбан получи, ще служи за урок на всеки, който вярва, че може да гради европейска политика върху американски фундамент.

Либералният реванш е в разгара си. Унгария беше само началото. Машината на Брюксел, подпомогната от хаоса във Вашингтон, започва да смила всичко, което се изпречи на пътя ѝ към тоталната унификация. Орбан си отива, но проблемите, които той се опитваше да посочи, остават – само че вече няма да има кой да ги изрече на висок глас в залите на Европейския съвет.

