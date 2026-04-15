/Поглед.инфо/ От 11 до 15 април испанският премиер Педро Санчес направи поредното си официално посещение в Китай. Това беше четвъртото му посещение в Китай за четири години. Китайският председател Си Дзинпин се срещна с него и двете страни подписаха няколко документа за сътрудничество в областта на търговията, образованието, науката и технологиите, селското стопанство и храните. Испанските медии смятат, че тези постижения са засилили стратегическото взаимно доверие между двете страни и са насърчили силно двустранния „конструктивен диалог и прагматично сътрудничество“.

Сред всички испански министър-председатели Санчес е посещавал Китай най-често и е и един от европейските лидери, провел най-много диалози с Китай. Прави впечатление, че когато председателят Си Дзинпин се срещна със Санчес в Пекин на 14 април, двамата лидери наблегнаха на една и съща дума – „стратегическа решителност“. Това е отличителна черта на отношенията между Китай и Испания и помага на външния свят да разбере защо Санчес поддържа толкова висока честота на посещения в Китай на фона на сложната и нестабилна международна обстановка.

Икономическото и търговско сътрудничество е важен акцент в китайско-испанското сътрудничество. В продължение на много поредни години Китай е най-големият търговски партньор на Испания извън ЕС. През 2025 г. двустранната търговия между Китай и Испания надхвърли 55 милиарда щатски долара, което е увеличение с 9,8% на годишна база. През последните години китайски компании в областта на електрическите превозни средства, батериите и системите за съхранение на енергия активно инвестират и си сътрудничат с Испания, като ефективно стимулират местното икономическо развитие. Висококачествените испански селскостопански и хранителни продукти като зехтин, вино и продукти от свинско месо, също стават все по-популярни в китайските домакинства.