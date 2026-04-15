/Поглед.инфо/ На 15 април Пън Лиюен, съпруга на китайския председател Си Дзинпин, придружи Нго Фуонг Ли, съпругата на виетнамския президент То Лам, в Китайския национален театър.

Пън Лиюен и Нго Фуонг Ли заедно посетиха сцената, пространството за създаване на виртуална реалност и звукозаписното студио, за да се запознаят с дейността на Националния театър в подкрепа на художественото творчество, предоставянето на културни услуги и осъществяването на международен културен обмен.

Пън Лиюен заяви, че Китай и Виетнам са съседи с близка култура. Тя се надява културните органи и артисти от двете страни да осъществяват обмени и да си сътрудничат по различни начини, за да засилят приятелството между двете държави и двата народа. Нго Фуонг Ли сърдечно благодари за гостоприемството на Пън Лиюен и високо оцени постиженията в културното развитие на Китай и иновативните резултати в изкуството. Нго Фуонг Ли изрази желание за активно съдействие в културния обмен и изкуството между двете страни и стимулирането на приятелството между Китай и Виетнам.