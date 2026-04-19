/Поглед.инфо/ На 17 април в Двореца на нациите в Женева се състоя Ден на китайския език на ООН през 2026 г. и Шестият фестивал на аудиовизуални продукции за чужбина на Китайската медийна група.

В проявата участваха над 350 гости, включително постоянни представители в Женева от повече от 30 държави, високопоставени дипломати, представители на международни организации и други.

Във видеообръщение директорът на КМГ Шън Хайсюн заяви, че китайските йероглифи са „културният код на китайската цивилизация, съхранен през хилядолетията“. По думите му медийната група последователно работи за популяризиране на китайската култура и насърчаване на междуцивилизационния обмен, създавайки редица културни програми, които се радват на широка популярност както в Китай, така и в чужбина.

Той подчерта, че в новата епоха традиционната китайска култура придобива ново звучене и привлича все по-широка международна аудитория.

Денят на китайския език на ООН се отбелязва от 2010 г.