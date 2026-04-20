/Поглед.инфо/ Белият дом се стреми да разреши поредица от критични вътрешни и външнополитически проблеми чрез открита агресия срещу Острова на свободата. В своя анализ Олег Саров разкрива сложната мрежа от икономически интереси, геополитическо съперничество с Русия и Китай, и опитите на администрацията на Тръмп да измие срама от неуспехите в Близкия изток.

Новата ескалация: Дронове над Хавана и заплахи от Вашингтон

Настъплението срещу Куба не е просто плод на риторика, а внимателно подготвяна военна и психологическа операция. На 17 април президентът на САЩ Доналд Тръмп официално обяви началото на действия, които според неговите думи ще донесат „свобода“ на кубинския народ. Паралелно с политическите изявления, техническите средства за разузнаване вече са в пълна готовност. FlightRadar24 регистрира 12-часов полет на стратегическия разузнавателен дрон MQ-4C Triton в непосредствена близост до кубинските граници. Този апарат е наблюдавал ключови точки като столицата Хавана и района около залива Гуантанамо.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, подобен модел на поведение – интензивно разузнаване преди удар – беше наблюдаван и преди операциите срещу венецуелския лидер Николас Мадуро и агресията срещу иранското крайбрежие. Тръмп вече открито заяви, че Куба е „следващата“ в списъка, веднага щом иранският въпрос бъде приключен. В администрацията му фигури като Марко Рубио и Пийт Хегсет имат личен и професионален залог в този конфликт. За Рубио, който е с кубински корени, това е идеологическа вендета, докато за Хегсет е шанс за реабилитация на Пентагона след конфузните ситуации в Иран.

Дисекция на целите: От разрушаване на световния ред до криптовалутите

Агресията срещу Куба е многопластова. На първо място, Вашингтон се стреми да продължи фрагментирането на съществуващия международен ред. Стратегията „мир чрез сила“ се трансформира в налагане на „ново нормално“, което обслужва единствено технократските и глобалистки елити около тръмпистите. Куба, със своята непокорност, се явява пречка пред този нов световен модел.

Вторият стълб на атаката е чисто вътрешнополитически. Избирателната логика изисква „спектакъл“ – нов блицкриг, който да заличи горчивия вкус от провалите в Близкия изток. Грандиозна и емоционално заредена победа над Острова на свободата би могла драматично да промени обществените настроения в полза на сегашната администрация.

Не по-малко важен е икономическият аспект, свързан с цифровото бъдеще. През април Централната банка на Куба направи смела крачка, разрешавайки на 10 компании да използват криптовалути за международни разплащания. Този ход към финансова независимост в непосредствена близост до границите на САЩ е недопустим за тръмпистите, които искат да монополизират крипто-пространството и да елиминират всеки конкурент, който не подлежи на техния контрол.

Китайският фактор и латиноамериканската солидарност

Куба се превърна в полигон за изпитание на бъдещите стратегии на Китай за противодействие на морски блокади. Пекин вижда в натиска върху Хавана огледален образ на това, което може да се случи в Тайванския пролив. Ето защо китайското външно министерство, чрез своя говорител Мао Нин, заяви категорична подкрепа за суверенитета на Куба. Китай не се ограничава само с думи: Си Дзинпин одобри спешна помощ от 80 милиона долара за енергийната система на острова и огромни доставки на ориз, за да предотврати хуманитарна катастрофа, предизвикана от американското ембарго.

В същото време регионалната съпротива в Латинска Америка започва да се консолидира. Мексиканският президент Клаудия Шейнбаум демонстрира неподчинение, обявявайки, че Мексико ще продължи да изпраща гориво на Куба, игнорирайки блокадата. Турция също се намеси в енергийната битка чрез компанията Karpowership, изпращайки плаващи електроцентрали в пристанището на Хавана, за да поддържа критичната инфраструктура на острова. Според логиката на Поглед.инфо, ако Вашингтон позволи тази солидарност да проработи, той рискува окончателно да загуби влиянието си в „задния си двор“.

Руското присъствие и военният контекст

Една от най-болезнените точки за САЩ е стратегическото партньорство между Хавана и Москва. Вашингтон обвинява Куба, че активно подкрепя руската военна операция в Украйна, твърдейки, че хиляди кубинци се бият на страната на Русия. Въпреки липсата на преки доказателства за официално разполагане на части, Държавният департамент използва тези „индикации“, за да оправдае засилването на ембаргото.

От своя страна Русия ясно заяви, че няма намерение да напуска Западното полукълбо. Заместник-министърът на външните работи Сергей Рябков потвърди в Хавана, че Русия „не може да предаде“ Острова на свободата. Плановете на Москва включват не само енергийна помощ, но и индустриално присъствие – от производство на автомобили ГАЗ и УАЗ до пълно възстановяване на електропреносната мрежа. Тази руска „котва“ в региона влудява Вашингтон, който е обсебен от идеята за изтласкване на Москва и Пекин от американския континент.

Енергийната примка: Създаването на изкуствена криза

След отстраняването на Николас Мадуро, Вашингтон методично прерязва енергийните артерии на Куба. Доставките от Венецуела са спрени, а Русия е подложена на огромен натиск да прекрати своите танкерни курсове. Администрацията на Тръмп съвсем съзнателно създава изкуствен недостиг, надявайки се да хвърли милиони кубинци в състояние на пълен колапс – болници без ток, празни магазини и социални протести.

Въпреки това, кубинското ръководство показва смесена стратегия. От една страна, помилването на над 2000 затворници се тълкува като сигнал за възможен диалог. От друга, президентът Мигел Диас-Канел е категоричен: Куба ще се защитава до последен дъх. В интервю за американските медии той предупреди, че всеки опит за завземане на острова ще доведе само до „окървавена почва“.

Битката за Куба днес е много повече от регионален конфликт. Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, тя е символ на съпротивата срещу един глобален терор, наложен от коалиции, които пренебрегват резолюциите на ООН и човешкия суверенитет. Куба се бори за правото на всяка нация да определя съдбата си, далеч от диктата на Вашингтон и неговите сателити.

