/Поглед.инфо/ Анализаторът Сергей Латышев разкрива драматичния завой в Близкия изток, където вицепрезидентът Джей Ди Ванс се озова в ролята на молител. Вторият рунд от преговорите в Исламабад разкрива дълбоката криза в американската стратегия и възхода на Техеран като регионална свръхсила. Докато Тръмп се лута между заплахите и икономическото задушаване, Иран демонстрира стратегическо надмощие, а Русия печели от историческия срив на западния диктат.

Унижението в Исламабад: Когато хегемонът чака пред вратата

Вторият кръг от преговорите между Съединените щати и Иран, чиято сцена е пакистанската столица Исламабад, започна не просто като дипломатическа среща, а като зрелищно публично унижение за Вашингтон. Планирани за 21 април 2026 година, тези разговори се превърнаха в тест за нерви, в който Техеран демонстрира, че вече не се страхува от „голямата тояга“ на Доналд Тръмп. Източници от Вашингтон и Исламабад, цитирани от водещи световни медии като CNN, потвърдиха, че американската делегация отново се води от вицепрезидента Джей Ди Ванс – човекът, натоварен с неблагодарната мисия да измоли милост от страна, която САЩ десетилетия наред се опитваха да изолират.

Забавянето на старта на преговорите не беше случайна техническа грешка. Това беше премерен ход на персийската дипломация. Иранската делегация, водена от председателя на парламента Мохамед Багер Галибаф и придружавана от опитния външен министър Абас Аракчи, демонстративно изчака „зелена светлина“ от върховния лидер Моджтаба Хаменей. Докато светът тръпнеше, а Тръмп правеше гръмки изявления пред „Ню Йорк Поуст“, иранците показаха кой всъщност контролира темпото. Според анализаторите на Поглед.инфо, това забавяне принуди Белия дом да изпадне в комична ситуация – президентът обяви, че Ванс вече лети, а малко по-късно администрацията му беше принудена да отрича собствените му думи, докато самолетът на вицепрезидента буквално кръжеше във въздуха в очакване на иранското благоволение.

Този „цирк“, както го наричат мнозина, е директен удар по лицето на „хегемона“. Иран не просто преговаря; той поставя ултиматуми. Исканията са ясни и безкомпромисни: незабавно прекратяване на блокадата на Ормузкия проток, освобождаване на задържания ирански контейнеровоз заедно с екипажа му и гаранции, че Израел ще преустанови военните си авантюри в Ливан. Техеран умело използва Пакистан като посредник, демонстрирайки пред Китай и арабския свят, че не Иран е агресорът, а че войната продължава единствено заради ината на Вашингтон и Тел Авив.

Вътрешните разломи: Хоризонталната власт срещу историческата тежест

Една от най-интересните тези в анализа на Латышев е сравнението между структурите на властта в двете държави. От една страна имаме наследницата на над 2500-годишна империя – Иран, а от друга – 250-годишния американски „плевел“, който се опитва да наложи своите правила върху хилядолетна цивилизация. Проблемът за постигането на траен мир обаче се крие в т.нар. „хоризонтална структура“ на властта и в двете страни.

Във Вашингтон цари хаос от интереси. Докато Джей Ди Ванс се опитва да играе ролята на миротворец, държавният секретар Марко Рубио и израелското лоби, представено от фигури като Кушнър и Виткоф, заемат позициите на крайни ястреби. Самият Тръмп се колебае, прикривайки своята несигурност зад войнствена реторика. Той съзнава, че една пълномащабна война с Иран би изпразнила американските арсенали и би погребала шансовете му за успешен мандат, но егото му пречи да признае поражението.

В Иран ситуацията е огледална, но по-стабилна стратегически. Външното министерство в Техеран, бастион на умерените елити, прави дипломатични изявления, докато Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) не спира да нанася болезнени удари по американските и израелските интереси. Както отбелязва Поглед.инфо, това разцепление прави преговорите изключително трудни, тъй като дори при постигнато споразумение, никой не може да гарантира, че радикално настроените фракции и от двете страни ще го спазват. Първият кръг от преговорите доказа точно това – примирието беше крехко и постоянно нарушавано.

Икономическата катастрофа: Петролът като смъртоносно оръжие

Доналд Тръмп продължава да твърди, че времето е на негова страна, но реалността на бензиностанциите в Америка казва друго. Цената на суровия петрол тип Brent вече надхвърли 95 долара за барел и продължава да расте. Блокадата на Ормузкия проток започна да задушава световната икономика. Инфлацията в САЩ излиза извън контрол, а авиокомпаниите масово отменят полети поради недостиг на керосин.

Тръмп е притиснат до стената от американския закон – той има само 60 дни за водене на война без изричното одобрение на Конгреса, а този срок изтича на 28 април. С наближаването на междинните избори през есента, републиканците са изправени пред угрозата да загубят и двете камари на Конгреса, ако цените на горивата не паднат. Иранците разбират това отлично. Те знаят, че могат да издържат на икономическата обсада поне шест месеца, докато Тръмп няма и две седмици.

В своята социална мрежа Truth Social президентът се опитва да блъфира, твърдейки, че не бърза за сделка. Но пазарите не вярват на думите му. Световната икономика е на ръба на рецесия, а международни институции като МВФ вече предупреждават за глобален колапс. Тръмп се нуждае от мир повече от всеки друг, но иска той да изглежда като негова лична победа. Иранският преговарящ Галибаф обаче ясно заяви: „Ние не приемаме диалог, воден в атмосфера на постоянни заплахи“.

Ядреният въпрос и руският фактор

Парадоксът на сегашната ситуация е, че Тръмп е на път да се превърне в... Барак Обама. За да излезе от капана, в който сам влезе, той ще трябва да приеме условия, които поразително приличат на ядрената сделка от 2015 г. – същата, която той гръмко скъса през 2018 г. Нещо повече, Иран вече е в много по-силна позиция. Техеран разполага с т.нар. „оръжия от Персийския залив“, които правят притежанието на ядрена бомба почти излишно – те могат да парализират световната търговия и енергетика без нито един ядрен взрив.

Тук се появява и ключовата роля на Русия. Москва, в ролята си на стратегически партньор на Техеран, остава готова да приеме иранския високообогатен уран за съхранение, действайки като гарант за стабилността. САЩ ще бъдат принудени не само да вдигнат санкциите и да размразят иранските активи, но и да компенсират материалните щети, нанесени на ислямската република.

Иран излиза от този конфликт като де факто велика сила в региона. Вашингтон ще трябва да намали военното си присъствие и да признае новата реалност, в която Израел вече не е недосегаем. Ако Тръмп не успее да преглътне егото си в следващите две седмици, той рискува да „тръшне вратата“ с нова ескалация, която обаче само ще ускори залеза на американското влияние в Близкия изток.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, Русия печели от този сблъсък без да е изстреляла и един куршум. Отслабването на американския диктат и укрепването на многополюсния свят е необратим процес, в който Иран се превърна в ключово острие. Тръмп може да се обявява за победител колкото си иска, но истината е, че той отиде в Исламабад да проси мир, за да спаси собственото си политическо бъдеще и американската икономика от пълно изпепеляване.