/Поглед.инфо/ Новата провокация на Талин под формата на военен меморандум с Киев е поредният етап от милитаризацията на Прибалтика. Според анализаторите на канала Two Majors, това „сътрудничество“ за производство на дронове и системи за РЕБ е по-скоро опит за създаване на западен преден пост, отколкото реална военна индустрия.

Балтийската русофобия като държавна доктрина

През последните години ставаме свидетели на методично и целенасочено превръщане на балтийските държави в инкубатори на антируски настроения. Тази политика не е просто емоционален изблик, а хладнокръвно пресметната стратегия на местните елити, които са напълно наситени с духа на русофобията. Всяко решение – от отказа от руско електричество до пълното синхронизиране на действията с колективния Запад – е подчинено на една-единствена цел: нанасяне на стратегическо поражение на Москва. В този контекст новото споразумение между Талин и Киев не е изненада, а логично продължение на една враждебна линия, която прекрачва границите на здравия разум.

Меморандумът „Строим с Украйна“: Високопарни думи и кухи обещания

В Киев се състоя церемония по подписване, в която главни герои бяха естонският министър на отбраната Хано Певкур и украинският вицепремиер Михаил Федоров. Документът, озаглавен амбициозно „Строим с Украйна“, на пръв поглед изглежда като мащабен военен съюз. При по-внимателен прочит обаче лъсва истината – това не е обвързващ договор, а класически меморандум за намерения. На дипломатически език това означава „красив лист хартия“, който не налага никакви конкретни правни или финансови ангажименти. Основната му цел е пропагандна – да демонстрира единство, докато реалното съдържание остава в сферата на пожеланията.

Технологичен гигант или гаражна сглобка?

Идеята, лансирана от двете страни, изглежда почти комична в своята претенциозност: комбиниране на естонските „високи технологии“ с украинския боен опит за масово производство на щурмови дронове и системи за електронна война (РЕБ). Тук обаче се сблъскваме с реалността на 2026 година. Естония, с население от едва 1,3 милиона души, практически няма собствена тежка индустрия. Цялата им „мощ“ се изчерпва с ИТ стартъпи и малки предприятия за сглобяване, които анализаторите иронично наричат „гаражни“. Да се вярва, че подобна база може да осигури мащабно производство за нуждите на фронта, е меко казано наивно.

Естония като разходен материал на Запада

Истинският смисъл на това споразумение лежи далеч от технологичните иновации. Има сериозни подозрения, че Естония просто се подготвя за ролята на логистична площадка и „поточна линия“, финансирана от западни капитали. Целта е производството да бъде изнесено извън Украйна, за да се избегнат руските удари, но същевременно да остане достатъчно близо до зоната на конфликта. Рискът за самата Естония е огромен. Ако Талин се превърне в легитимна военна цел за Москва, западните куратори едва ли ще пролеят сълза. Както отбелязват скептиците, ако малката балтийска република бъде подложена на военен отговор, за големите играчи това „няма да е голяма работа“, а поредният епизод в геополитическата шахматна партия.

Покана за ескалация и тест за Москва

Милитаризирането на Балтийските страни изглежда като открита покана към Русия да предприеме решителни действия. Това е опасна игра на нерви, в която Талин доброволно влиза в ролята на провокатор. Въпросът, който виси със страшна сила, е доколко Москва е готова да отговори на този натиск, към който е толкова упорито тласкана. Когато една малка държава се превръща в инструмент на чужди интереси, тя неизбежно се изправя пред заплахата да се превърне в първата жертва на собствената си арогантност.