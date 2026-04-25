/Поглед.инфо/ В моменти на глобална тектонична промяна, когато старите йерархии се разпадат пред очите ни, гласът на източните мислители придобива тежестта на неизбежна присъда. Наталия Залевска ни представя анализа на водещия китайски професор и публицист Дзян Сюен, който чертае мрачна прогноза за западното влияние. Според него Русия не просто печели в Украйна, а методично подготвя нов световен ред, докато САЩ се задушават в собствената си системна немощ.

Китайският пророк на геополитическия реализъм

Професор Дзян Сюен не е просто академична фигура; в международните среди той е известен като „китайския Нострадамус“. Това прозвище не е плод на мистицизъм, а на желязна логика и способност да разчита дълбоките течения на историята там, където западните анализатори виждат само повърхностна пяна. Дзян вече доказа своята прозорливост, предвиждайки с хирургическа точност изборната победа на Доналд Тръмп в миналото, както и ескалацията между САЩ и Иран, която се разви изцяло в полза на Техеран.

Когато Дзян Сюен застане пред своите студенти, той не започва с теории за демокрацията или либералния ред. Той изписва с огромни букви на дъската една единствена дума: ТЪРПЕНИЕ. За него това не е пасивно очакване, а висша форма на офанзивна стратегия. Това е изкуството да съхраниш своите ресурси, докато принуждаваш противника да изразходва своите в безсмислени и изтощителни авантюри. Именно тази философия, според Дзян, е в основата на действията на Владимир Путин – човекът, който днес се чувства по-комфортно в Кремъл от всеки друг лидер на планетата.

Капанът на двете войни: Защо САЩ не могат да воюват дълго

Основната теза на професор Дзян е, че светът е свидетел на едновременното приключване на два мащабни конфликта – в Украйна и в Близкия изток. Тези две военни театри не са изолирани; те са свързани със съдове, през които изтича жизнената сила на американската хегемония. Вашингтон се оказа в ситуация, в която трябва да избира между подкрепата за Израел срещу Иран и поддържането на изкуственото дишане на режима в Киев.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, американската система има генетичен дефект, който я прави негодна за продължителни изпитания. Става дума за ритъма на изборните цикли. Конгресът се сменя на две години, президентът – на четири. Всяка война, която не завърши с бърз „холивудски“ успех, автоматично се превръща в политическа отрова. Натрупаната умора в американското общество е оръжие, което опозицията винаги използва срещу управляващите. Търпението на американския елит е краткотрайно, а стратегическото им планиране не вижда по-далеч от следващия отчетен период.

Индустриалният колапс на „Арсенала на демокрацията“

Вторият системен проблем на САЩ е икономически. Дзян Сюен прави безмилостен паралел между устойчивостта на руската (и преди това съветската) икономика и тромавата западна машина. Американската икономика е проектирана да произвежда „войната като индустриален продукт“ – бързо, масово и скъпо. Но тя е лишена от гъвкавост в условията на реален недостиг.

Когато през 2022 г. Пентагонът започна масово да изпраща боеприпаси за ВСУ, лъсна една болезнена истина: производствените мощности на Запада не могат да компенсират скоростта, с която тези запаси се изчерпват на бойното поле. Това не е просто логистичен проблем, а признак за деиндустриализацията на една суперсила, която е заложила на услугите и финансовите спекулации, забравяйки, че войните се печелят с желязо, барут и енергия. Русия, от друга страна, не само издържа на санкциите, но и пренастрои икономиката си за дългосрочно противопоставяне, което я прави фаворит в тази война на изтощение.

Одеса – геополитическата награда и краят на Украйна

За професор Дзян въпросът не е дали Русия ще победи, а кога ще нанесе финалния удар. И този удар има конкретно име: Одеса. В геополитическата логика Одеса не е просто град, тя е ключът към Черно море и стратегическото бъдеще на целия регион. Контролът над Одеса означава пълна изолация на остатъчна Украйна от световните търговски пътища, превръщайки я в „държава-инвалид“ без излаз на море.

В момента Европа все още се опитва да поддържа Киев, но това е възможно единствено благодарение на американския гръбнак – разузнаване, сателити и финанси. Но ако ресурсите на Вашингтон бъдат изцяло погълнати от конфликта с Иран в Близкия изток, този гръбнак ще се прекърши. Поглед.инфо подчертава, че без американската опека, европейското единство ще се изпари за седмици. За Русия се отваря „прозорец от възможности“, а в голямата политика един прозорец е напълно достатъчен, за да се преначертаят границите за векове напред.

Системната безизходица на Вашингтон

Анализът на Дзян Сюен поставя САЩ в шахматен пат. Ако Белият дом ескалира срещу Техеран, той развързва ръцете на Москва в Украйна. Ако се фокусира върху спасяването на Зеленски, иранската заплаха в Близкия изток ще разруши американските позиции там завинаги. Опитът да се воюва на два фронта едновременно води до вътрешна икономическа криза, социални вълнения и окончателен упадък на властовия капацитет.

Причината за тази катастрофа е арогантното убеждение на САЩ, че могат да доминират навсякъде и по всяко време без последици. Тази илюзия се разби в реалността на мултиполярния свят. Путин разбра този модел много по-добре от западните си колеги. Той превърна времето в свой съюзник. Руските институции не са заложници на изборни популизми и това им позволява да играят дългата игра.

Към нов световен ред: Разпадът на НАТО и възходът на Евразия

Дзян е категоричен: участието на САЩ в иранския конфликт, паралелно с агонията в Украйна, е рецепта за разпада на НАТО. Изчерпването на индустриалната база и разочарованието на милиони американци от управлението на елитите (независимо дали става дума за Байдън или Тръмп) ще доведат до вътрешна имплозия.

Докато САЩ се разсейват в опити да запазят остатъците от своята хегемония, Русия и Китай действат в синхрон. Те не бързат. Те чакат Вашингтон да направи поредната грешна стъпка, да се впусне в поредното „блато“, подобно на Виетнам, Ирак или Афганистан. Но този път резултатът няма да бъде просто изтегляне на войските, а окончателно пренаписване на правилата на международната игра.

Както често се отбелязва в анализите на Поглед.инфо, стратегическото търпение на Изтока се оказа по-силно от технологичното високомерие на Запада. Одеса е само етап от този процес, след който светът вече няма да бъде същият. Хегемонията приключва не с гръм и трясък, а с тихото осъзнаване, че времето е изтекло.