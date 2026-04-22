/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ Дмитрий Нефедов разкрива мащабната тектонична промяна на енергийната карта в Близкия изток. Американско-израелската агресия срещу Иран и ответните удари на Техеран блокираха Катар, превръщайки Оман в новия незаобиколим фактор за енергийната сигурност на Европа и Германия в частност.

Геополитическият шахмат на енергийните ресурси: Оман като спасителен пояс за Европа

Светът е свидетел на безпрецедентна промяна в динамиката на доставките на втечнен природен газ (LNG), която пренарежда йерархията в Близкия изток. В началото на април 2026 г., само месец след ескалацията на американско-израелската военна кампания срещу Иран, световните енергийни пазари изпаднаха в състояние на шок. Докато Катар – доскорошният газов гигант – се оказва в капана на фактическа блокада и под прицела на иранските ракети, Султанатът Оман тихомълком, но уверено заема неговото място.

Германия, която след разрива с Русия отчаяно търси алтернативни източници, вече започна директен внос на LNG от Оман. Това не е просто търговска сделка; това е стратегически ход, продиктуван от суровата географска реалност. За разлика от конкурентите си в региона, оманските терминали са разположени извън Ормузкия проток. В условията на съвременната война, където всяко преминаване през протока се превръща в „руска рулетка“, Оман притежава уникалното конкурентно предимство на отворения достъп до Индийския океан. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, султанатът се превръща в най-надеждната енергийна крепост в региона, предлагайки диверсификация, за която Брюксел мечтае от години.

Договорните основи на новия енергиен алианс

Германският внос на омански газ не е случаен плод на моментна паника. Корените на това сътрудничество се крият в прозорливите преговори, започнали още в началото на 2023 г. Тогава Берлин, осъзнавайки рисковете от прекомерната зависимост от катарските капризи и американския натиск, започна сондажи с Oman LNG. Резултатът е мащабен 4-годишен договор, сключен между оманската държавна компания и Securing Energy for Europe (SEFE) – структурата, която наследи активите на Газпром Германия.

Първоначално планираните доставки за 2028 г. бяха форсирани от драматичните военни събития. В момента доставките се извършват от терминала в Калхат, а обемите постоянно растат. От първоначалните 400 000 тона годишно, се очаква договорът да бъде разширен до 1,8 милиона тона, а в дългосрочен план – до над 2,2 милиона тона. Интересен детайл, който често убягва на широката публика, е ценовата политика: оманският газ е с около 11% по-евтин от катарския, което прави Султаната не само по-безопасен, но и икономически по-привлекателен партньор за закъсалата европейска индустрия.

Разгромът на Катар и „непреодолимата сила“ на войната

Докато Оман процъфтява, Катар преживява най-тежкия си кошмар. Държавната компания QatarEnergy беше принудена официално да обяви „временно спиране“ на производството. Причината е брутална: иранските военновъздушни сили нанесоха масирани удари по цели на САЩ и мултинационалните корпорации в страните от Съвета за сътрудничество в Залива (GCC). Катар, който се поддаде на натиска на администрацията на Тръмп и Израел да служи като логистична база, сега плаща висока цена.

Главният изпълнителен директор на QatarEnergy, Саад Ал-Кааби, призна, че ще са необходими между три и пет години за пълното възстановяване на инфраструктурата. Това означава обявяване на форсмажорни обстоятелства по дългосрочните договори с Китай, Южна Корея, Италия и Белгия. Особено тежко е положението със завода Pearl GTL, управляван съвместно с американската Shell. Иранските атаки извадиха от строя ключови производствени линии, а ремонтът им в условията на продължаващ конфликт е практически невъзможен.

Индийският океан срещу Персийския залив: Битката на терминалите

Стратегическата мощ на Оман се корени в неговия излаз на открити води. Терминалът в Калхат работи безотказно от четвърт век, но истинският пробив е пускането в експлоатация на новия терминал Марса в Сохар през май 2025 г. Този проект, реализиран в партньорство с френската TotalEnergies, е разположен извън Ормузкия проток, което го прави неуязвим за блокади.

Наблюдателите от Bloomberg следят с изострено внимание движението на танкерите. От началото на конфликта с Иран, само от Калхат са потеглили девет гигантски товара с LNG, докато катарските кораби стоят блокирани в пристанището Рас Лафан. Пет катарски танкера – Al Ghashamiya, Lebrethah, Fuwairit, Rasheeda и Disha – са „замръзнали“ на входа на Ормузкия проток, не смеейки да навлязат в опасната зона. Тази визуална разлика най-добре илюстрира края на катарското господство и зората на оманската ера.

Мексиканската връзка: Глобалната експанзия на Мускат

Оманската стратегия не се ограничава само до износ на собствен газ. Султанатът играе сложна глобална игра, която включва и внос на LNG за вътрешни нужди, за да освободи по-големи количества от собствения си ресурс за износ на високи цени. Ключов елемент тук е партньорството с мексиканската Amigo LNG.

Държавната оманска корпорация OQ Trading подписа 15-годишен договор за доставка на газ от терминала в Юкатан, Мексико. Този проект, разработен с омански капитал и подкрепен от мексиканското правителство чрез „План Сонора“, е истински геополитически шедьовър. За първи път мексикански газ ще достигне Арабския полуостров, позволявайки на Оман да диверсифицира източниците си и да укрепи позициите си на световния пазар. Това е класически пример за геоекономическа маневра, която анализаторите на Поглед.инфо определят като „дисекция на стария енергиен ред“.

Азиатският фронт и индийската паника

Европа не е единственият потърпевш от катарския колапс. Азиатско-тихоокеанският регион, воден от Китай, Южна Корея и Сингапур, също се преориентира към Мускат. Индия, която задоволява почти половината от нуждите си от газ чрез внос, изпадна в състояние на спешност. След прекъсването на доставките през Ормузкия проток, индийската GAIL беше принудена да закупи аварийни пратки от Оман на всяка цена.

Тази ситуация оголва уязвимостта на развиващите се икономики от конфликтите в Залива. Оман, със своите доказани запаси от над 940 милиарда кубически метра и годишно производство от 35 милиарда кубически метра, се оказва единственият остров на стабилност. Плановете за разширяване на капацитета на терминалите с една трета до 2028 г. показват, че Султанатът се подготвя за дълготрайно лидерство.

Заключението на една илюзия: Новата реалност в Близкия изток

Крехкото примирие в Персийския залив, за което дипломатите говорят, е само илюзия. Реалността е белязана от пепелта на изгорелите заводи в Катар и шума на помпите в Оман. Белият дом продължава да заплашва Техеран с нови бомбардировки, което гарантира, че сигурността в Ормузкия проток няма да бъде възстановена скоро.

В тази обстановка Оман вече не е просто алтернатива – той е единственият логичен избор. Изместването на Катар е исторически факт, който ще определя цените на енергията и политическите съюзи през следващото десетилетие. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, ние сме свидетели на края на една ера, в която геополитическото предимство на локацията победи суровия обем на ресурсите.