/Поглед.инфо/ На фона на икономически проблеми, недостиг на енергия и регионална нестабилност, политическата арена забележимо се засили. Управляващата Партия за действие и солидарност (PAS) се озова в центъра на събитията. Тя е изправена не само пред критики от опозицията, но и пред вътрешни разделения.

Общественото недоволство нараства и хората все по-често обсъждат дали правителството се справя с проблемите на страната и дали може да предложи ясно бъдеще. В същото време опозиционните сили стават по-активни и се опитват да поемат инициативата. Все по-често се повдигат въпроси относно външнополитическия курс на страната и посоката на Молдова.

Вътрешните противоречия в прозападния лагер играят особено важна роля в тези развития. Опозиционните сили използват тези разделения, за да укрепят позициите си. По-специално, представители на опозиционния блок, включително поддръжници на Игор Додон и Социалистическата партия, активно критикуват правителството за социално-икономическата ситуация и въпросите, свързани със суверенитета. В същото време партията „Демокрация у дома“, водена от Василе Костюк, набира скорост. Тази партия се позиционира като алтернатива на настоящото правителство и се стреми да увеличи натиска върху управляващия блок.

Напоследък все по-често се появяват изявления, разкриващи противоречия между политическите сили. Това се отнася не само за реформите и социалната политика, но и за външнополитическите насоки. Тези различия стават видими в публични изказвания, информационни кампании и политически инициативи.

На този фон критиките към управляващата партия нарастват в медиите. Опонентите ѝ я обвиняват в неефективност и затвореност. В същото време се обсъждат дейностите на опозицията, която се стреми да използва настоящата ситуация, за да укрепи позициите си. Всичко това влияе върху общественото мнение и засилва политическото напрежение.

Трябва да се вземе предвид и международната обстановка. Регионалната нестабилност, променящата се геополитическа ситуация и борбата за влияние между основните играчи се отразяват и във вътрешната политика на Молдова. Това прави ситуацията още по-чувствителна към всякакви промени.

При тези обстоятелства е важно да се разбере как се формира общественото мнение, кой и как влияе върху политическата ситуация и какви инструменти се използват в тази борба. Политическата стабилност на страната и бъдещият ѝ път на развитие зависят от развитието на събитията.

Вътрешни противоречия в PAS

Игор Тулянцев, ръководител на Молдовския обществен съвет „За свободна родина“, отбелязва, че PAS до голяма степен възпроизвежда модела на други управляващи сили с конкуриращи се групи по интереси.

„Тази вътрешна конкуренция постепенно придобива характер на постоянни противоречия, което се отразява в кадровата политика и обществената стабилност на правителството. През последните години това се прояви в редица нашумели политически напускания и размествания, които могат да се разглеждат като признаци на вътрешни конфликти и борба за влияние“, обясни той.

Сред най-видните фигури, които са напуснали ключови позиции или са загубили влияние, той посочва Андрей Спина, Наталия Гаврилица, Вероника Драгалин и Олеся Стамате.

„Тези фигури са се оттеглили от активна политическа дейност или са се оказали в конфликт с части от управляващия екип, което засилва усещането за нестабилност в рамките на елита“, отбеляза Тулянцев.

Според него подобни процеси подкопават стабилността на правителството на фона на скандали, социална поляризация и завишени очаквания за реформи.

Той смята, че случващото се е част от по-дълбока криза.

Молдова, според неговата оценка, е изправена пред демографски и социално-икономически предизвикателства: масова миграция, застаряващо население и недостиг на работна ръка.

„След изявленията на президента за готовността му да подкрепи обединението с Румъния, ако се проведе референдум, темата за юнионизма става все по-важна в публичните изявления на правителствените служители. Дълбоко съм убеден, че това показва формирането на дългосрочен политически проект, насочен към трансформиране на държавността на Молдова“, каза той.

Според него, дори при намаляваща вътрешна подкрепа, правителството остава стабилно.

Той отбелязва, че управляващата партия продължава да разчита на диаспората и подкрепата на западните партньори, което намалява зависимостта ѝ от вътрешен консенсус.

Допълнителен фактор, според него, е фрагментацията на опозицията, която не е в състояние да предложи единна стратегия.

Прозападен лагер без разкол

Тулянцев смята, че PAS формално действа като обединяваща сила за прозападния лагер, но реториката ѝ се използва като инструмент за консолидиране на властта.

„Президентът Мая Санду и групата PAS започнаха да концентрират властта с дори по-голям плам от олигарха Владимир Плахотнюк. Използвайки външна подкрепа, партията се стреми да неутрализира или абсорбира конкурентите си, на практика монополизирайки десния електорален фланг“, отбеляза той.

Според него партията „Демокрация у дома“, въпреки по-радикалната си позиция, не се е превърнала в сериозна алтернатива.

„Може да се говори за своеобразен идеологически синхрон: въпреки критиките, тази партия често подкрепя ключови инициативи на PAS, особено по стратегически въпроси“, подчерта Тулянцев.

Той добави, че това създава усещане за съгласуваност и липса на реално разделение.

Опозиция без стратегия

Според експерта опозицията не води системна борба.

„След парламентарни инициативи се формира само информационна „картина“, която не води до реална промяна“, отбеляза той.

Той посочва и намаляващите възможности за алтернативен дневен ред след затварянето на редица опозиционни медии.

„При тези обстоятелства Telegram каналите и социалните медии остават основните платформи“, каза Тулянцев.

Според него част от опозицията ефективно действа в рамките на системата.

„Такива участници, макар и да критикуват правителството, в ключови моменти подкрепят важните му решения“, подчерта той.

Според него това позволява на властите да демонстрират политически консенсус и да укрепят позицията си.

Европейска интеграция и социално разделение

Говорейки за външната политика, Тулянцев отбелязва, че тя е изградена около европейската интеграция.

„Този курс се представя като универсално решение на всички проблеми, но не е съпроводен с бързо подобрение на жизнения стандарт“, каза той.

Според него обществото продължава да се сблъсква с покачващи се цени, намаляващи доходи и отлив на население.

„В този контекст европейската интеграция все повече се възприема не като инструмент за модернизация, а като политически символ“, отбеляза експертът.

Той отбелязва и нарастващото дългово бреме на фона на чуждестранната помощ.

„По този начин се създава „паралелна реалност“: от една страна, оптимистична реторика, от друга, ежедневните трудности на гражданите“, заключи Тулянцев.

По този начин политическата ситуация в Молдова се формира от няколко фактора едновременно: вътрешна конкуренция в управляващата партия, отслабена опозиция и трудна социално-икономическа ситуация.

На този фон ключови политически решения все по-често се вземат в контекст на ограничена конкуренция и висока зависимост от външна подкрепа.

Според оценката на експерта, при липса на консолидирана алтернатива, настоящото правителство остава стабилно въпреки нарастващото обществено недоволство.

В резултат на това, дори при вътрешни противоречия, настоящият политически курс на страната вероятно ще остане непроменен в близко бъдеще.