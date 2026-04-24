/Поглед.инфо/ Страхът, че България може да бъде „вкарана“ в модела на Сорос, се превърна в универсално обяснение за всяка политическа промяна. Но зад този разказ стои по-дълбок проблем – липсата на вътрешна устойчивост, която превръща всяко влияние в зависимост. Анализът показва защо мрежите, свързвани със Сорос, съществуват, но не са всесилни, и защо истинският въпрос не е кой влияе, а кой управлява влиянието.

Страхът като заместител на реалността

Българската политика след изборите отново влиза в режим на тревога. Не обикновена тревога, а онази специфична, която не пита „какво се случва“, а направо обявява „накъде ни водят“. В този тон вече няма анализ, има присъда. И тя звучи еднозначно – държавата е на път да бъде вкарана в чужд модел, в чужда орбита, в среда, от която няма излизане.

Това не е просто политическа позиция. Това е опит да се наложи рамка, в която всяко действие предварително се тълкува като част от сценарий. В такава рамка няма значение какво реално се случва – всичко се подрежда така, че да потвърди страха.

И точно тук трябва да се направи първото разграничение, което почти не се прави в публичния разговор.

Да, България е подложена на външни влияния. Това не е новина. Това е факт още от началото на прехода, когато държавата влезе в процес на интеграция, който неизбежно означаваше прехвърляне на част от решенията извън националното ниво. Европейските фондове, регулациите, стратегическите партньорства – всичко това създаде система, в която външният фактор не е изключение, а постоянна величина.

Но оттук до извода, че всяка власт е просто инструмент на една конкретна мрежа, има пропаст.

Тази пропаст се запълва с едно много удобно обяснение – че съществува централен контрол, който подрежда процесите. Така сложната картина се превръща в проста. Така отговорността се изнася извън страната. Така вътрешните слабости изчезват от фокуса.

А именно те са същественото.

България не страда от това, че е обект на влияние. Такива са всички държави, включително и най-силните. България страда от това, че вътрешната ѝ структура е достатъчно крехка, за да превръща всяко влияние в зависимост. Това е разликата, която рядко се казва.

Когато една система има стабилни институции, ясна стратегия и подготвен елит, външният натиск се превръща във фактор, който може да бъде използван. Когато тези елементи липсват, същият този натиск започва да изглежда като съдба.

И точно в този момент се появява разказът за „блатото“.

Той не описва реален механизъм. Той описва усещане. Усещане за безпомощност, за липса на контрол, за това, че решенията се вземат другаде. Това усещане има основания, но начинът, по който се формулира, го превръща в нещо друго – в инструмент.

Инструмент, който пренасочва вниманието.

Вместо да се зададе въпросът защо държавата не може да отстоява позициите си, се задава въпросът кой я контролира. Вместо да се търси решение вътре, се търси виновник отвън. Това е удобно, защото освобождава от отговорност. Но е опасно, защото блокира възможността за промяна.

Тук започва истинският проблем.

Когато обществото приеме, че всичко е решено отвън, то престава да очаква решения отвътре. Политиката се превръща в театър, а властта – в изпълнител на чужда воля. Това не е реалност. Това е интерпретация, която постепенно започва да създава реалност.

И тогава всяка нова власт, независимо от профила си, влиза в предварително подготвен сценарий.

Тя не се оценява по действията си, а по подозренията около нея. Не по резултатите, а по предполагаемите ѝ зависимости. Това създава среда, в която доверието става невъзможно, а всяко решение – предварително дискредитирано.

Така страхът започва да управлява разговора.

Но страхът не е инструмент за управление на държава. Той е симптом, че системата не вярва в собствената си устойчивост.

Когато мрежата се превърне в универсално обяснение

Идеята за една всепроникваща мрежа, която тихо подрежда процесите, има странна устойчивост. Тя оцелява при всяка смяна на властта, при всяка криза, при всяко разместване на политическите пластове. И причината не е, че описва точно реалността, а че предлага лесен ключ към нея. С този ключ всичко се отключва бързо – решенията, назначенията, публичните конфликти. Всичко получава едно обяснение и едно име.

Но точно там започва изкривяването.

Влиянието, което често се приписва на либералните транснационални мрежи, действително съществува. То има своите институции, финансиране, културно и образователно присъствие. То създава среда, в която определени идеи се развиват по-лесно от други. Това не е скрит процес. Той е видим, проследим и в много случаи легитимен в рамките на глобалния свят.

Проблемът започва, когато това влияние се превърне в универсално обяснение за всичко.

Тогава всяко действие се интерпретира като част от една схема. Всяко решение се разглежда като резултат от външна намеса. Така вътрешната динамика изчезва, а с нея изчезва и възможността да се разбере как реално функционира системата.

Защото реалната картина е далеч по-неудобна.

Българската политическа среда не е подредена по линия на един център. Тя е разкъсана между множество влияния, които често си противоречат. Европейските политики създават един тип натиск. Атлантическите ангажименти – друг. Икономическите интереси – трети. Вътрешните групи – четвърти. Това не е мрежа с един център. Това е поле на сблъсък.

И в това поле няма абсолютен контрол.

Точно затова всяка власт изглежда противоречива. Тя взема решения, които влизат в конфликт едно с друго. Тя прави отстъпки в една посока и компенсира в друга. Това не е доказателство за скрит план. Това е резултат от натиск от различни страни, който не може да бъде игнориран.

Но когато се наложи разказът за единна мрежа, тези противоречия започват да се тълкуват по друг начин.

Те вече не са признак на сложност, а доказателство за дълбочина на контрола. Всяко отклонение се обяснява като част от по-голяма стратегия. Така реалността се затваря в схема, която не допуска опровержение. Каквото и да се случи, то вече е включено в обяснението.

Това създава усещане за яснота, но всъщност елиминира анализа.

Защото анализът изисква да се признае, че процесите могат да бъдат хаотични, че решенията могат да бъдат грешни, че политиката често е реакция, а не план. Тази несигурност е трудна за приемане. Тя не дава готови отговори. Но без нея няма разбиране.

Тук се крие и причината този тип разказ да бъде толкова устойчив.

Той не само обяснява, той и успокоява. В свят, в който процесите изглеждат неконтролируеми, идеята за скрит център на управление създава усещане за ред. Дори когато този ред е заплашителен, той е по-поносим от хаоса.

Но цената на това усещане е висока.

Когато всичко се обяснява с външна мрежа, вътрешната отговорност се размива. Политическите решения престават да бъдат резултат от избор и започват да се възприемат като неизбежност. Така критиката се насочва към абстрактен враг, а не към конкретни действия.

Това променя самата логика на политическия дебат.

Вместо да се спори за политики, се спори за влияния. Вместо да се оценяват резултати, се търсят зависимости. Това е удобна среда за всеки, който иска да избегне реалната оценка на управлението.

И точно тук се появява най-сериозният риск.

Не че съществува външно влияние.

А че то се превръща в обяснение за всичко.

Когато това се случи, държавата престава да бъде субект. Тя се превръща в обект на интерпретации, в които няма място за собствена воля. И тогава всяка нова власт започва от позиция на съмнение, което не може да бъде преодоляно, защото не е свързано с действия, а с предварително наложена рамка.

Така мрежата, за която се говори, започва да съществува не толкова като реална структура, колкото като начин на мислене.

И този начин на мислене се оказва по-влиятелен от самите мрежи.

Силната фигура и слабата среда

Политическата енергия, която се натрупа около една силна фигура, неизбежно променя начина, по който системата реагира. Когато резултатът е убедителен, когато очакването е за концентрация на власт, започва да действа друг механизъм – не на подкрепа, а на обкръжаване. Всяка силна позиция привлича интерес. Не символичен, а реален – интерес да бъде повлияна, насочена, ограничена.

Тук започва същинската динамика, която често се губи в шумния разговор за зависимости.

Лидерът не влиза във вакуум. Той попада в среда, която вече е структурирана – с изградени канали на влияние, с натрупани интереси, с вътрешни баланси, които не изчезват заради изборен резултат. Тази среда не се подчинява автоматично. Тя реагира. Приспособява се. Търси начини да се впише в новата конфигурация, без да загуби позициите си.

Това създава напрежение, което не се вижда директно, но определя посоката на управление.

Очакването към силния лидер винаги е едно и също – да прекъсне старите зависимости, да наложи нов ред, да възстанови контрол. Но това очакване се сблъсква с реалността, в която всяко рязко действие носи риск. Не само политически, но и институционален. Защото системата не е празна конструкция, която може да бъде пренаредена отгоре надолу. Тя е мрежа от взаимосвързани елементи, които реагират на всяка промяна.

И точно тук се появява онзи момент, който често се тълкува погрешно.

Когато лидерът започне да балансира, това се възприема като отстъпление. Когато търси компромис, това се тълкува като зависимост. Когато избягва конфронтация, това се описва като подчинение. Тази интерпретация изглежда логична, но пропуска нещо съществено – че управлението не е демонстрация на сила, а управление на риск.

В условията на пресичащи се влияния всяко действие има цена. Решение, което изглежда правилно в една посока, може да отвори проблем в друга. Това не е слабост на конкретен лидер. Това е характеристика на системата, в която той действа.

И тук се разкрива истинската трудност.

Да се управлява такава среда означава да се правят избори, които не могат да бъдат обяснени с една логика. Те са резултат от натрупване на фактори, които често остават извън публичния поглед. Това създава разрив между очакването и действието. А в този разрив най-лесно се настанява подозрението.

Подозрението, че някой „дърпа конците“.

Но ако се погледне по-внимателно, картината е различна.

Натискът не идва от едно място. Той идва едновременно от различни посоки, които не съвпадат. Това означава, че нито една от тях не може да доминира напълно, без да срещне съпротива от останалите. Именно този сблъсък създава пространство, в което лидерът може да маневрира.

Това пространство не е свобода в чист вид. То е ограничена възможност за избор.

И точно тук се определя качеството на управлението.

Не в това дали ще има влияние, а в това как ще бъде разпределено. Не в това дали ще има натиск, а в това дали той ще бъде използван или ще се превърне в зависимост. Това са процеси, които не се виждат в лозунгите, но определят резултата.

В българската политическа история има достатъчно примери, в които силни фигури са започвали с обещание за промяна и са завършвали в рамките на същата система. Не защото са били предварително „вкарани“ в нея, а защото не са успели да изградят вътрешна опора, която да устои на натиска.

Това е урок, който рядко се признава.

По-лесно е да се каже, че някой е бил контролиран. По-трудно е да се признае, че системата е по-силна от отделната личност. Но без това признание анализът остава повърхностен.

И тогава всяка нова фигура се превръща в повторение на стария сценарий.

Очакванията са високи, реалността ги коригира, а разочарованието се обяснява с външна намеса. Така цикълът се затваря, без да се промени същността на проблема.

А той не е в личността.

Той е в средата, която определя границите на възможното.

Голямата рамка, в която изборите са ограничени

Дебатът за посоката на България звучи сякаш страната стои на кръстопът, от който може да поеме във всяка посока. Това създава усещане за избор, но този избор е много по-ограничен, отколкото се представя. Причината не е в конкретна политическа фигура, а в средата, в която държавата съществува.

България е част от Европейски съюз и НАТО – две структури, които не са просто съюзи, а системи с правила, очаквания и механизми за влияние. Това участие носи ползи, но създава и рамки, които не могат да бъдат игнорирани без последствия. В тези рамки всяко управление действа с определена степен на свобода, но тази свобода не е безгранична.

Тук започва да се разпада представата за рязка смяна на курса.

Всяка идея за излизане от една орбита и влизане в друга предполага не само политическо решение, а дълбока трансформация – на икономиката, на институциите, на международните ангажименти. Това не е акт на воля, а процес с висока цена. Тази цена рядко се обсъжда, защото усложнява картината и прави лозунгите неприложими.

Затова разговорът остава на ниво символи.

Говори се за „модели“, за „влияния“, за „зависимости“, но рядко се стига до конкретиката – какво означава реално промяна на посоката. Как се променят договорите, как се компенсират икономическите ефекти, как се управлява институционалният риск. Тези въпроси остават извън фокуса, защото изискват повече от емоционална реакция.

Това създава парадокс.

От една страна се твърди, че страната може да бъде лесно „вкарана“ в определен модел. От друга страна се подценява сложността на самия преход към такъв модел. Реалността е, че нито едното е толкова лесно, нито другото е толкова бързо.

В този контекст България не е просто обект на влияние, а участник в система от взаимни зависимости. Тези зависимости не са еднопосочни. Те ограничават, но и дават възможности. Те създават натиск, но и пространство за маневриране. Управлението в такава среда изисква не декларации, а последователност.

И точно тук се появява най-голямото напрежение в публичния разговор.

Очакването е за ясна, категорична линия – за избор, който да прекъсне двусмислието. Но реалността принуждава към нещо друго – към балансиране между различни центрове на сила. Това балансиране изглежда неубедително, защото не носи драматични решения. Но именно то определя дали една държава ще запази способност да взема решения.

Когато този процес не се разбира, се появяват опростени обяснения.

Всяко действие започва да се тълкува като резултат от външен натиск. Всяко колебание се представя като зависимост. Така сложността се заменя с подозрение, а реалността – с интерпретация.

Но ако се отстрани този слой, остава по-трудната, но по-точна картина.

България не се движи по една линия. Тя се намира в поле, в което различни сили се опитват да я насочват. Това поле не позволява рязки движения без риск. То изисква стратегия, която да отчита ограниченията и да използва възможностите.

Тук въпросът вече не е дали ще има влияние.

Въпросът е дали съществува ясна вътрешна линия, която да определя как това влияние ще бъде приемано, ограничавано или използвано. Без такава линия всяко външно действие започва да изглежда като доминиращо. С такава линия същото действие може да бъде част от по-широка стратегия.

Това е разликата между зависимост и управление.

И точно тази разлика почти не присъства в публичния дебат.

Там, където свършват обвиненията, започва отговорността

Когато страхът стане основен език на политиката, всяка реалност започва да изглежда като потвърждение на предварително взетото решение. Тогава фактите не се проверяват, а се подреждат. Тогава сложността не се обяснява, а се заменя с образ. „Блатото“ е точно такъв образ – силен, въздействащ, но опасен, защото създава илюзия за яснота там, където има необходимост от разбиране.

В тази илюзия най-лесно се губи най-важното – способността да се разграничат причините от обясненията.

Да се говори за външно влияние е необходимо. То съществува и ще продължи да съществува. Но когато това влияние се превърне в универсално оправдание за всичко, политиката престава да бъде пространство на избор. Тя се превръща в сцена, на която се разиграва вече написан сценарий. И тогава няма значение кой е на власт, защото ролите са предварително разпределени.

Това е удобна позиция, но тя има цена.

Цената е отказ от отговорност.

Когато всичко се обяснява с външни фактори, вътрешните решения престават да имат значение. Грешките се оправдават, пропуските се пренебрегват, слабостите се прикриват. Така се създава среда, в която всяка нова власт влиза с обещание за промяна, но бързо се оказва в рамките на същата логика.

И тогава се появява познатото разочарование.

Не защото някой е бил „вкаран“ в чужда схема, а защото системата не е променила начина, по който функционира. Липсата на устойчива вътрешна опора прави всяко управление уязвимо. Без значение от намеренията, без значение от подкрепата.

Тук се намира границата, която трябва да бъде ясно видяна.

Не между различни външни влияния, а между възможността да се управлява влияние и невъзможността да се излезе от него. Тази граница не се определя от лозунги, а от капацитет – институционален, кадрови, стратегически. Без него всяка посока изглежда наложена. С него всяка посока може да бъде избрана.

Това променя самия въпрос.

Не кой ще ни „заведе“ някъде, а дали има кой да определи къде и защо се върви. Не кой влияе, а как се отговаря на това влияние. Не дали съществуват мрежи, а дали съществува държава, която може да постави граници.

И точно тук се решава всичко.

Ако този разговор остане на ниво страх, той ще продължи да произвежда същите резултати – подозрение, разделение, липса на доверие. Ако се върне към реалността, към конкретните механизми, към собствената отговорност, тогава има шанс да се промени не само тонът, но и посоката.

Защото посоката не се губи, когато има натиск.

Тя се губи, когато се приеме, че няма кой да я определя.