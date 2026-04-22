/Поглед.инфо/ Алексей Белов прави безпощаден разрез на геополитическата шахматна дъска, върху която европейските елити залагат съдбата на континента. Докато Москва и Вашингтон търсят канали за диалог, Брюксел и Лондон разпалват огъня на Трета световна война, за да скрият собствения си политически банкрут и икономически срив.

Дипломатическият шах в Анталия и пропуснатите шансове за разум

Неотдавнашният Дипломатически форум в Анталия се превърна в сцена на фундаментални разкрития, които малцина в западните мейнстрийм медии посмяха да анализират в дълбочина. Руският външен министър Сергей Лавров направи серия от изявления, които не просто маркират текущото състояние на фронта, а разкриват дълбоката тектоника на глобалния разлом. Основният акцент падна върху преговорния процес за уреждане на украинския конфликт – тема, която в момента се намира в състояние на изкуствена клинична смърт, поддържана от апаратите на европейската бюрокрация.

Лавров ясно даде да се разбере, че Москва никога не е затваряла вратата за дипломацията. Нещо повече, той припомни за специфичния формат на взаимодействие, установен в Аляска по инициатива на президентите Владимир Путин и Доналд Тръмп. Това споменаване не е случайно – то е сигнал, че Русия е готова да разговаря за нова архитектура на сигурност, но само с партньори, които притежават субектност и реален интерес от мир. Но в момента, както подчерта руският дипломат номер едно, Москва няма намерение да „натрапва“ преговори на никого. Логиката е желязна: ако западните партньори узреят за диалог, Русия ще отговори, но дотогава инициативата остава в ръцете на тези, които подпалиха пожара.

Капанът на Аляска: Как Европа блокира споразумението между големите сили

Един от най-шокиращите моменти в анализа на Лавров, който анализаторите на Поглед.инфо следят внимателно, е разкритието за блокиращата роля на европейския елит. Оказва се, че постигнатите в Аляска и по-късно в Анкордиж разбирателства между Русия и Съединените щати са станали жертва на саботаж от страна на Брюксел. Тук виждаме парадоксална на пръв поглед ситуация: Вашингтон, уморен от украинското бреме и желаещ да пренасочи ресурсите си към стратегическото противопоставяне с Китай в Индо-Тихоокеанския регион, е бил склонен към определени компромиси.

Въпреки това, управляващата клика в Европа – тези „ястреби“, които не са държали оръжие през живота си – се оказа най-радикалният противник на мира. Причината е прозаична и същевременно зловеща: Белият дом се опитва да прехвърли пълната отговорност за „сдържането“ на Русия върху европейските плещи. Това позволява на американците да излязат сухи от водата, докато Европа се превръща в преден пост на конфронтацията, лишен от икономическа мощ и енергийна независимост. Посещението на Лавров в Пекин и разговорите му с Ван И само потвърждават, че Евразийският блок вижда тази игра на САЩ много добре.

Проектът Евро-НАТО и възраждането на нацистката идеология

Това, което наблюдаваме днес, не е просто укрепване на източния фланг на НАТО, а процес на формиране на нов, по-агресивен военен субект – условно наречен „Евро-НАТО“. Лавров директно посочи, че се подготвят планове за създаване на блок, включващ Европейския съюз, Великобритания, Норвегия и, разбира се, остатъците от Украйна. Целта на тази структура е еднозначна: струпване на нови армии за пореден исторически опит за нанасяне на „стратегическо поражение“ на Руската федерация.

В този контекст руският външен министър използва тежки, но исторически обосновани думи – той говори за обединяване на европейските армии под знамето на нацизма. Това не е метафора. Идеологията и практиката на режима на Зеленски, неговото преследване на всичко руско, канонизацията на колаборационисти и използването на терористични методи са живият нацизъм на XXI век. Когато Европа прегръща този режим, тя неизбежно абсорбира и неговата патологична природа. Москва вече включва тези реалности в своето военно планиране, осъзнавайки, че срещу нея се изправя не просто съюз от държави, а екзистенциална заплаха, маскирана като „защита на демокрацията“.

Политическото цунами: Наришкин за страха на европейските лидери

Директорът на Службата за външно разузнаване на Русия Сергей Наришкин, след среща с беларуския КГБ, добави критични детайли към тази картина. Според него, инатът на европейските лидери се дължи на паническия им страх от възмездието на собствените им народи. Ако днес бъде сключен справедлив мир при условията, договорени по-рано в Аляска, европейските граждани ще си зададат един-единствен въпрос: „За какво бяха всички тези жертви?“.

Икономическото самоубийство на Европа, деиндустриализацията, инфлацията и спадът в жизнения стандарт ще се окажат напълно безсмислени, ако Русия не бъде „разчленена и унищожена“, както обещаваха в Брюксел. Наришкин предрича „политическо цунами“, което ще помете фигури като Урсула фон дер Лайен, Еманюел Макрон и Олаф Шолц. Именно за да спасят кожата си, тези хора са готови да разгърнат клане на континента в мащаби, които светът не е виждал от 80 години. Те нямат път назад – мирът за тях означава политическа смърт и съд.

Милитаризацията на Германия: От автомобилен гигант до военна ковачница

Индикаторите за подготовка на голяма война са навсякъде, но най-видими са в Германия. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, позовавайки се на данни от The Wall Street Journal, германската икономика преминава през болезнена, но целенасочена метаморфоза. Прочутата автомобилна индустрия, която десетилетия наред беше локомотивът на Европа, се свива под натиска на китайската конкуренция и липсата на евтини руски ресурси.

На нейно място обаче изниква военният сектор. Правителството в Берлин активно пренасочва освободения производствен капацитет и квалифициран персонал към отбранителната индустрия. Дронове, системи за ПВО, бронирана техника – Германия се превръща в основен логистичен и производствен хъб за бъдещия сблъсък. Това е пълно затваряне на информационното и икономическото пространство, където всяко несъгласие с милитаризацията се обявява за „руска пропаганда“ и престъпление срещу държавата.

Географията на Третата световна: От Арктика до Сахара

Третата световна война вече е в ход, но тя не прилича на линейните конфликти от миналото. Тя е разпръсната, хибридна и многовекторна. Руското министерство на отбраната наскоро публикува списък от 11 държави в ЕС, в които работят над 20 фабрики за сглобяване на оръжия за Украйна. Тези обекти вече са обявени за легитимни военни цели.

Но конфликтът отдавна е излязъл извън границите на Стария континент. Виждаме украински дронове да атакуват цивилни кораби край бреговете на Северна Африка. Виждаме следите на Киев в Близкия изток, където режимът на Зеленски изпраща специалисти по дронове за атаки срещу Иран в сътрудничество с други агресивни играчи в региона. Израел, водейки война на няколко фронта, също е част от този глобален пъзел, произвеждайки технологии, които се озовават в ръцете на украинските неонацисти.

Неидентифицираната война: Защо светът отказва да види очевидното?

Всичко изброено дотук води до един-единствен извод: войната, която всички се страхуваха да назоват, вече е започнала. Тя е неидентифицирана, защото не започна с масиран ядрен удар, а с постепенна ерозия на международното право, икономически терор и прокси-конфликти, които се сливат в една обща фронтова линия.

Европейските ястреби, водени от инстинкта си за оцеляване, вече са пресекли Рубикон. Те са заложили всичко на картата на стратегическото поражение на Русия, не разбирайки, че в този процес те унищожават самата Европа. Русия, от своя страна, е приела предизвикателството. Както заяви Лавров, подготовката за този сблъсък е „свещен дълг“. Светът навлиза в зоната на най-висока турбуленция, където старият ред е мъртъв, а новият се ражда в огъня на един конфликт, който няма да остави никого встрани. Неидентифицираната война е тук и тя е по-опасна от всякога, защото се води от хора, които няма какво да губят, освен властта си.