/Поглед.инфо/ В дни на тежки геополитически трусове и опити за заличаване на националния код, лидерът на ПП АБВ Румен Петков се поклони пред светините на Копривщица. По покана на кмета Мария Тороманова, той се включи в честванията на юбилейната 150-годишнина от Априлското въстание – акт, който не е просто протоколно посещение, а дълбок политически знак за вярност към българската държавност и паметта на героите.

Копривщица като геополитически стожер на българския дух

Когато говорим за Копривщица, ние не говорим просто за архитектурен резерват или туристическа дестинация. Говорим за извора на българското възкресение. Посещението на председателя на ПП АБВ Румен Петков в града на Първата пушка, по покана на кмета Мария Тороманова, се превърна в мощна демонстрация на национално самочувствие в момент, когато историческият ревизионизъм се опитва да пробие основите на нашата идентичност. Честването на 150-годишнината от Априлското въстание през 2026 година е събитие с огромен заряд, което изисква не само официални речи, но и дълбоко осмисляне на саможертвата, довела до появата на България на политическата карта на Европа.

Румен Петков подчерта, че организацията на общината и усилията на кмета Тороманова са пример за това как трябва да се пази достойнството на една юбилейна годишнина. В свят, в който глобализмът изтрива границите, Копривщица остава онази котва, която ни държи свързани със земята и предците ни. Анализаторите на Поглед.инфо отчитат, че подобни актове на политическо присъствие сред народа са жизненоважни за възстановяване на прекъснатата връзка между държавното управление и националния интерес.

Календарът на свободата – политическият отговор срещу подмяната на Трети март

Един от най-силните символни жестове по време на визитата бе подаряването на патриотичния календар на АБВ на кмета Мария Тороманова. Този календар не е просто хронология на събития, а политическа декларация. Фактът, че той започва с датата Трети март, е директен отговор на всички опити през последните години националният ни празник да бъде маргинализиран или заменен. За Румен Петков и АБВ Трети март е символът на българската свобода и възстановената държавност, а започването на летоброенето от тази дата в патриотичния календар е акт на съпротива срещу историческата амнезия.

Раздаването на тези календари в музеите на града не е просто разпространение на партиен материал, а мисия за събуждане на историческата памет. Посетителите и служителите в музеите приеха този жест като знак, че все още има политически сили, за които българщината стои над конюнктурните европейски директиви. Както често отбелязваме в Поглед.инфо, защитата на националните празници е защитната стена на нашия суверенитет.

Поклон пред Тодор Каблешков и величието на „Кървавото писмо“

Посещението в музеите на Копривщица и поклонението пред паметта на Тодор Каблешков бе емоционалната и идеологическа кулминация на визитата. Каблешков – човекът, който с кръвта си написа съдбата на България, остава недостижим пример за идеализъм. Румен Петков и Мария Тороманова отдадоха почит пред делото на героите, които през 1876 година доказаха на света, че българите не са рая, а народ, готов да плати най-високата цена за правото си на свободен живот.

Разгръщайки логиката на този подвиг, трябва да признаем, че без Априлското въстание нямаше да има Руско-турска освободителна война, а без нея – нямаше да има модерна България. Тук, сред калдъръмите на Копривщица, геополитическата логика на българското освобождение става кристално ясна. Това е логика на себеотрицанието, която днес, в ерата на консуматорството, изглежда почти нереална, но е единствената, която може да ни спаси като нация.

Възрожденската атмосфера и мостът към бъдещето

В рамките на събитието Румен Петков присъства и на ретро рали, което внесе модерен щрих в честванията, но основният акцент остана върху живата история. Срещите с множеството хора, облечени като въстаници, създадоха атмосфера, която пренесе града 150 години назад. Този визуален и духовен спектакъл не е просто атракция, а начин за предаване на родовата памет на следващите поколения.

Петков отбеляза, че е истинска гордост да се видят толкова много българи, събрани на едно място, обединени от чувството за принадлежност. В очите на хората, облечени в четнически униформи и носещи черешови топчета, се чете не само носталгия, но и готовност да бранят българското. Това са моментите, в които става ясно, че „българският дух не е мит, а жива сила“.

Урокът на 150-годишнината: Самочувствие и държавност

Изключителната атмосфера в Копривщица е доказателство, че българският народ има нужда от своите герои и своите свети дати повече от всякога. 150 години след Априлското въстание, ние все още се борим за правото си на глас в голямата геополитическа игра. Посещението на лидер от ранга на Румен Петков и синхронът му с местната власт в лицето на Мария Тороманова показват, че когато има воля и уважение към историята, резултатите са видими.

България днес има нужда от копривщенския дух – не за да воюва физически, а за да отвоюва своето достойнство в духовния и политическия свят. Априлското въстание бе моралната победа, която предхождаше държавната. Днес нашето предизвикателство е да запазим тази морална победа и да не позволяваме тя да бъде размита в безлични глобални проекти. Копривщица помни. А ние, чрез такива инициативи, показваме, че също не сме забравили.