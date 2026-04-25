/Поглед.инфо/ Няма да има парад на 6 май – и това не е просто административно решение, а симптом за нещо много по-дълбоко. Държавата се отказва от един от малкото си ритуали, в които трябва да покаже себе си без филтър, без дистанция, без възможност да скрие слабостите. В замяна предлага шум, движение и ефект, които създават усещане за сила, но не позволяват тя да бъде проверена. Така отсъствието на парада започва да говори по-силно от всяка техника – за състояние, за колебание и за избор, който не се изговаря.

Празното място на 6 май

Няма да има парад на 6 май. Това не е просто новина, която ще мине между две по-шумни заглавия и ще бъде забравена. Това е тишина, която остава. И колкото повече се опитват да я запълнят с обяснения, които не се дават, толкова по-силно тя звучи.

Държавата има малко моменти, в които престава да бъде администрация и се превръща в образ. В картина, която може да бъде видяна и разбрана без думи. Гергьовден е точно такъв момент. Той не е просто календарна дата, а сцена, на която държавата показва дали е събрана или разпиляна, дали е сигурна в себе си или само говори за сигурност.

И затова липсата на парад не е липса на събитие. Тя е липса на увереност, която не може да бъде скрита с ритуални жестове.

Ще има водосвет. Ще има самолети. Ще има движение в небето, което за секунди ще произведе усещане за мощ. Но точно това бързо усещане е показателно. То идва, минава и изчезва, без да оставя възможност да бъде проверено. В небето няма редици. Няма строеве. Няма детайл, който да задържи погледа и да позволи сравнение.

На земята всичко е друго. Там всяка стъпка се чува. Всяка празнина се вижда. Всяка липса не може да бъде скрита. И затова парадът винаги е бил не просто демонстрация, а изпитание. Не за зрителите, а за самата държава.

В този смисъл решението да няма парад не е административен акт. То е избягване на ситуация, в която реалността трябва да бъде показана в пълния ѝ обем.

И тук започва да се оформя нещо по-сериозно от самото събитие.

През последните години България живее в постоянен разговор за сигурност. За геополитически напрежения, за войни, за нови линии на разделение. Говори се за модернизация, за нови самолети, за съюзнически ангажименти, за стратегическа дълбочина. Думите стават все по-големи, а обещанията – все по-скъпи.

Но когато дойде моментът тези думи да се превърнат във видима форма, държавата отстъпва.

Това отстъпление не се обявява. То не се признава. То просто се случва.

И точно в това „просто се случва“ се съдържа истинският проблем.

Защото ако причината беше ясна и убедителна, тя щеше да бъде казана. Ако имаше политическа воля да се защити решението, тя щеше да се появи. Вместо това има мълчание, което не обяснява, а оставя празно пространство.

А празното пространство никога не остава празно.

В него започват да се настаняват съмнения. Не шумни, не истерични, а тихи и упорити. Съмнения, които не могат да бъдат разсеяни с едно прелитане на самолети или с един ритуален водосвет.

И тогава въпросът се променя.

Не защо няма парад.

А какво не иска да покаже държавата.

Държавата като ефект, не като реалност

Когато един ритуал изчезне, той не се губи веднага. Остава известно време като сянка – присъства чрез отсъствието си, държи вниманието върху себе си и принуждава да се търси причината, която не е изговорена. С парада на Гергьовден се случва точно това. Не защото хората изведнъж са станали чувствителни към церемонии, а защото този парад никога не е бил само церемония. Той е бил един от малкото моменти, в които държавата се изправя пред себе си без посредници.

Там няма студия, няма монтаж, няма интерпретация. Има хора, машини, движение и време. Ако нещо липсва, то се вижда. Ако нещо не е подготвено, то не може да бъде прикрито. В този смисъл парадът винаги е бил риск. Не голям, не драматичен, но реален. Рискът да се види състоянието такова, каквото е, без възможност да бъде обяснено след това.

През последните години този риск става все по-неудобен. Българската армия живее в продължителен преход, който вече трудно може да бъде наречен временен. Старото не си отива напълно, новото не идва изцяло. Между тях се образува една зона, в която всичко изглежда като подготовка за нещо, което постоянно се отлага. На документи този процес има ясна логика. В реалността той се усеща като разместване без крайна точка.

Това разместване започва да личи най-силно именно там, където не може да бъде скрито – в публичните форми. Парадът е точно такава форма. Той изисква завършеност, а системата в момента не е завършена. Изисква яснота, а тя е заменена от преход. Изисква увереност, а тя се компенсира с обещания.

Тук въздушното шоу се появява като удобно решение. То създава усещане за сила, без да изисква подреждане на цялото. Няколко самолета, дори и не най-новите, могат да произведат впечатление, което не задава въпроси. Шумът заглушава детайла. Скоростта изпреварва вниманието. В рамките на минути се създава образ, който не подлежи на проверка.

Но именно тази краткост издава проблема. Тя е като светкавица, която осветява само част от пейзажа и веднага изчезва, преди окото да е свикнало да вижда в тъмното. На земята такова бягство не е възможно. Там всяка секунда удължава видимостта и прави сравненията неизбежни.

И тук вече става ясно, че става дума за избор, а не за случайност. Не за техническо решение, а за промяна в начина, по който държавата се показва. От демонстрация на състояние към демонстрация на ефект. От подреден ред към контролирано впечатление.

Това не се случва само тук и само сега. Това е по-широка промяна, която може да бъде проследена и в други сфери – в начина, по който се говори за икономика, за сигурност, за политика. Реалността става все по-сложна за показване, а образът – все по-лесен за създаване. И в един момент образът започва да замества реалността.

Парадът винаги е бил последната линия, която трудно се поддава на такава замяна. Той не може да бъде пренаписан, не може да бъде редактиран, не може да бъде изнесен в удобен формат. Затова неговото отсъствие е толкова показателно. Не защото няма кой да марширува, а защото няма желание да се види как изглежда маршът днес.

И когато тази линия бъде премахната, остава само едно усещане, което не може да бъде разсеяно с обяснения впоследствие. Усещането, че държавата започва да се страхува от собственото си отражение. Че предпочита да бъде видяна в движение, но не и в покой. Че избира да бъде впечатление, вместо да бъде проверима форма.

Това е тиха промяна. Не се обявява, не се защитава, не се обсъжда открито. Но веднъж случила се, тя започва да променя всичко останало. Защото когато държавата престане да се показва такава, каквато е, тя постепенно започва да губи и способността да бъде такава.

Тишината, която остава

Парадът не се отменя изведнъж. Той изчезва първо като увереност, после като навик, накрая като необходимост. Това, което остава след него, не е просто липса на марш и техника. Остава усещане за нещо прекъснато – като разговор, който е спрян в най-важния момент и никой не поема отговорност да го довърши.

В този ден държавата няма да се види в своята цялост. Ще се чуе шумът на двигатели, ще се види движение в небето, ще има ритуал, който ще напомни, че традицията не е напълно прекъсната. Но всичко това ще остане като обикаляне около центъра, който липсва. А центърът винаги е бил един – срещата между държавата и самата нея, без дистанция, без ефект, без възможност да се отдръпне.

Тази среща тази година няма да се състои.

И тук вече въпросът не е дали това решение е правилно или не. Въпросът е какво означава то във времето, в което се случва. Време, в което се говори за сигурност с все по-тежки думи. Време, в което се обещават нови способности, нови оръжия, нови роли. Време, в което държавата настоява да бъде възприемана като част от по-големи структури на сила и защита.

И точно в такъв момент тя избира да не покаже себе си такава, каквато е на земята.

Това не е просто пропуск. Това е жест, който остава без обяснение и затова започва да се тълкува. Не шумно, не истерично, а тихо, почти незабележимо. Но точно тези тихи тълкувания се задържат най-дълго. Те не избухват, те се натрупват.

Всяка държава живее не само от решенията си, но и от ритуалите си. От повторяемостта, която създава усещане за непрекъснатост. Когато тази повторяемост се прекъсне, се появява пауза. А паузата не е празно място – тя е време, в което се вижда какво остава, когато формата се отдръпне.

На 6 май ще се види точно това.

Няма да бъде драматично. Няма да има сривове, няма да има кризи, няма да има открит конфликт. Ще има празник, който изглежда почти същият, но не е същият. Разликата ще бъде малка, но достатъчна, за да се усети. И тази разлика ще остане.

Защото веднъж отстъпила от собствената си видимост, държавата трудно се връща към нея със същата лекота. Всяко следващо показване вече носи въпроса дали е пълно или частично, дали е уверено или внимателно подбрано.

И може би точно тук е истинската тежест на този момент. Не в самото отсъствие, а в това, че то променя мярката, по която ще се възприема всяко следващо присъствие.

На пръв поглед нищо не се е случило.

Но именно в такива моменти започват промените, които по-късно изглеждат неизбежни.