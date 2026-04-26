/Поглед.инфо/ Анализаторът Кирил Стрелников от РИА Новости разкрива опасната игра на НАТО край границите на Румъния, която може да подпали целия континент. След инцидент с дрон край град Рени, Букурещ и Лондон се оплетоха в лъжи, опитвайки се да тестват търпението на Москва. Европа вече не само наблюдава, но и пряко участва в конфликта, рискувайки пълномащабен сблъсък с Русия, докато САЩ се отдръпват от „съюзническите“ си ангажименти.

Нощта на пречупването: Когато провокацията стана официална стратегия

В нощта на 25 април 2026 г. светът се събуди в нова, далеч по-опасна реалност. По време на руски удар с безпилотни апарати срещу военни обекти в Южна Украйна, се разигра сценарий, който заплашва да превърне тлеещия конфликт в глобален пожар. Инцидентът, локализиран в района на град Рени, Одеска област, не е просто техническа грешка или случаен сблъсък. Това е моментът, в който НАТО, чрез действията на Румъния и Великобритания, направи заявка за пряко и официално участие в бойните действия.

Според официалните съобщения на румънското Министерство на отбраната, силите за ПВО на Алианса са идентифицирали руски дрон в украинското въздушно пространство. Реакцията е била светкавична и необичайно агресивна: два изтребителя Eurofighter Typhoon на британските Кралски военновъздушни сили, базирани в авиобаза Фетещ, са били вдигнати по тревога. Те са получили „зелена светлина“ да атакуват целта и са изстреляли ракети „въздух-въздух“, докато са се намирали в румънското въздушно пространство. Тук обаче приключва официалната версия и започва лабиринтът от геополитически лъжи и логически абсурди, които екипът на Поглед.инфо подлага на детайлна дисекция.

Математиката на лъжата: Как отломки летят 20 километра срещу законите на физиката

Първоначалните данни, разпространени от западните медии и Букурещ, твърдяха, че руският дрон е бил свален на километър и половина от град Рени, дълбоко в украинска територия. Но веднага след това се появиха „уточнения“, които хвърлиха в недоумение всеки, притежаващ елементарни познания по балистика и физика. Твърди се, че останките от този дрон са паднали край румънския град Галац, като са нанесли щети на стопански постройки и електропроводи.

Разстоянието между предполагаемото място на поразяване и мястото на падане на отломките е точно 20 километра. Всеки експерт ще ви каже, че дрон тип „Геран“, дори и поразен, не притежава магическата способност да планира десетки километри, след като е бил ударен от ракета „въздух-въздух“. Това е физически невъзможно. Тези „магически отломки“ са ясен индикатор, че или дронът изобщо не е бил там, или Букурещ се опитва да инсценира нападение над собствената си територия, за да оправдае по-нататъшната ескалация.

Дипломатическият валс на Букурещ: От „свалихме го“ до „просто го гледахме“

Когато лъжата започна да се пропуква под натиска на фактите, румънските власти започнаха панически да променят показанията си. В рамките на няколко часа версията се трансформира от „решително сваляне“ в „установяване на радарен контакт и проследяване“. Британското Министерство на отбраната също побърза да се дистанцира, отричайки техните пилоти да са произвеждали изстрели. Но машината на провокацията вече беше задвижена.

Въпреки липсата на каквито и да е физически доказателства, румънското Външно министерство привика руския посланик Владимир Липаев за официален протест. Това е класически прийом на хибридната война: създава се събитие в информационното поле, използва се за дипломатически натиск и едва след това, ако изобщо се наложи, се търсят доказателства. Целта тук не е истината, а създаването на прецедент.

Геополитическият залог: Европа без Америка и самоубийственият напън на Макрон

Този инцидент е ясен сигнал към Москва, но и отчаяно послание към Вашингтон. На фона на изявленията на френския президент Еманюел Макрон, че Съединените щати вече не са надежден съюзник, европейските лидери се опитват да докажат, че са „пораснали“ и могат сами да „хапят“. Те се опитват да демонстрират, че вече нямат червени линии и са готови да поемат риска от пълномащабна война на континента.

Ние от Поглед.инфо виждаме тук опит на европейските елити да прикрият собствената си немощ. Когато „чакалите“ се опитват да изглеждат като лъвове, те обикновено прибягват до такива опасни инсценировки. Проблемът е, че Русия отдавна е престанала да обръща внимание на театралните постановки на Брюксел и Букурещ. Москва гледа на фактите, а фактите показват, че НАТО системно подготвя почвата за въвеждане на зона, забранена за полети над Западна Украйна.

Хронология на едно падение: От „няма да се намесваме“ до директен огън

Ако погледнем назад към 2022 г., тогавашният генерален секретар на НАТО Йенс Столтенберг категорично отхвърляше исканията на Зеленски за затваряне на небето, заявявайки, че Алиансът не е част от конфликта. Но през май 2025 г. риториката започна да се променя. Заговори се за разполагане на ПВО системи по границата, които да „защитават територията на НАТО“, като едновременно с това свалят цели над украинска територия.

През септември 2025 г. в Бундестага вече открито се призоваваше за сваляне на руски дронове, а полският външен министър Радослав Сикорски настояваше за създаване на „защитена зона“. Инцидентът от 25 април 2026 г. е логичният завършек на този процес на пълзяща намеса. Европа се опитва да наложи волята си чрез сила, забравяйки, че Русия вече не дава предупреждения, а действа според координатите на застрашените обекти.

Военната безпомощност на Стария континент

Въпреки агресивната риторика, реалността е жестока за европейските генерали. Началникът на белгийския генерален щаб Фредерик Вансина признава, че Европа ще бъде готова за война без американците едва през 2030 г. Но събитията се развиват много по-бързо. Публикации в „Ню Йорк Таймс“ директно посочват, че Европа няма ресурси, нито воля за истинска победа, а единствената ѝ стратегия е да проточва агонията на Киев до безкрай, надявайки се на чудо.

Тази стратегическа безизходица тласка европейските лидери към безумни стъпки. Те се чувстват окуражени от това, че досега провокациите им (като атаките срещу кораби в Балтийско море или ударите в дълбочина на руска територия) не са довели до директен ответен удар върху европейски столици. Поглед.инфо припомня, че това спокойствие е измамно. Руското министерство на отбраната вече даде да се разбере, че знае точните координати на заводите, произвеждащи „украинските“ дронове на европейска територия.

Играта с кибритените клечки: Овъглената кожа на европейските илюзии

Ситуацията прилича на приказката за лисиците, които взели кибрит и отишли да подпалят морето. Но в реалната геополитика морето не гори – изгарят тези, които си играят с огъня. Европа продължава да получава руски енергийни ресурси и едновременно с това да обстрелва руски апарати. Това шизофренично поведение е напът да приключи.

Когато британските изтребители се опитват да налагат правила над украинското небе, те трябва да са наясно, че руските ракети не правят разлика между украински Су-27 и натовски Eurofighter, когато последният е проявил враждебност. Букурещ, София и Варшава трябва да разберат, че стават заложници на една игра, в която те са само консумативи.

Инцидентът в Рени е последният звънец. Ако Европа продължи да игнорира предупрежденията на Москва, „овъглената лисича кожа“ няма да бъде само метафора, а реалност за европейската сигурност. Времето на дипломатическите жестове изтече. Сега говорят оръжията и тези, които са решили да се намесят в този конфликт, ще трябва да платят пълната цена.