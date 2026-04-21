/Поглед.инфо/ Докато светът затаява дъх пред новините за възможен глобален конфликт, Кирил Стрелников разкрива мащабна информационна диверсия, целяща да взриви мирния процес между Вашингтон и Техеран. Анализът проследява как чрез мрежа от влияния и медиен саботаж във Fox News се подкопава ролята на Пакистан като ключов посредник в Близкия изток.

Медийната артилерия срещу архитектурата на мира

Светът днес живее в състояние на перманентна тревожност, следейки не само движението на военните контингенти, но и цифрите на бензиностанциите, които са пряк индикатор за геополитическото напрежение. В този критичен момент, когато дипломацията изглежда като последната тънка нишка, предпазваща планетата от мащабен пожар, се появяват сили, чиято единствена цел е тази нишка да бъде прерязана. Случаят с "разстрела" на пакистанския посредник във Fox News е учебникарски пример за това как една добре прецизирана информационна операция може да има по-разрушителен ефект от ескадрила изтребители.

Точно два дни преди дългоочаквания втори кръг от преговорите в Пакистан, американският консервативен рупор Fox News публикува материал, който на пръв поглед изглежда като академично изследване. Обект на това внезапно внимание е началникът на Генералния щаб на Пакистан фелдмаршал Асим Мунир. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, времето на публикацията не е случайно. Това е класически удар "под водите", насочен към торпилиране на преговорния процес в момента, в който страните започнаха да намират общ език.

Дисекцията на една информационна манипулация

Статията във Fox News е толкова подробна и "загрижена", че буквално прави рентгенова снимка на всяка стъпка на фелдмаршал Мунир. Но под маската на аналитичност се крие отрова. Авторите използват любимия прийом на специалните служби – "неназовани източници в американското разузнаване". Тези анонимни гласове внезапно се "загрижиха", че Мунир имал "тесни връзки с Корпуса на ислямската революция (КСИР) и иранското ръководство".

Вторият ешелон на атаката е директен доклад до Белия дом, в който се твърди, че пакистанският военен лидер играе "двойна игра" в Близкия изток. Тук виждаме възкресяването на стария климат на недоверие, който Вашингтон изпитва към Исламабад още от времето на операциите в Афганистан. Етикетът "коварен съюзник" отново е изваден от килера, за да се внуши на Доналд Тръмп, че се доверява на грешния човек. Логиката е проста: ако посредникът е компрометиран, преговорите са мъртвородени.

Защо Асим Мунир стана мишена?

За да разберем защо пакистанският фелдмаршал стана обект на такава яростна атака, трябва да погледнем реалните му постижения. Мунир не е просто военен, той е архитект на регионална стабилност. Именно той изигра ключова роля за туширането на индийско-пакистанския конфликт – постижение, което самият Тръмп призна и похвали. По думите на американския президент: "Фелдмаршалът върши чудесна работа".

В контекста на иранския случай Мунир се оказа идеалният медиатор. Неговите връзки с КСИР, които Fox News представя като грях, всъщност са най-големият му капитал. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, преговори със суверенна държава като Иран не могат да се водят чрез хора, които нямат достъп до реалните центрове на власт в Техеран. Иран и САЩ съзнателно избраха Пакистан за платформа, защото Исламабад има уникалното предимство да граничи с Иран, да поддържа стратегически отношения с петролните монархии и едновременно с това да бъде ключов партньор на Вашингтон.

Израелският пръст в американската медийна машина

Въпросът "кой има интерес от провала на мира?" получава своя отговор, когато проучим авторите на медийната атака. Авторката на пасквила във Fox News е Ефрат Лахтер – име, което в Израел е синоним на висок професионализъм, но в специфична област. Лахтер е възпитаничка на Тел Авивския университет, дългогодишен кадър на израелската телевизия и носител на награди за журналистика в Израел. Присъствието й в дигиталния екип на Fox News като "експерт по международни отношения" е перфектното прикритие за провеждане на държавна политика през частен медиен канал.

Това не е просто журналистика, това е продължение на дипломацията с други средства. Когато израелският премиер Нетаняху лично призовава Тръмп да не спира огъня, а израелският посланик в Индия публично обявява Пакистан за "ненадежден партньор", статията на Лахтер е финалният акорд в тази симфония на саботажа. Целта е Тръмп да бъде разколебан, да се вкара червеят на подозрението, че фелдмаршал Мунир не е честен брокер, а ирански агент.

Геополитическата цена на доверието

Вторият кръг от преговорите в Исламабад беше на крачка от пробив. Обсъждаше се вдигането на американската блокада на иранските пристанища – ключов въпрос за икономическото оцеляване на Техеран и за стабилизирането на световния енергиен пазар. Тръмп, в характерния си стил на "сделка на века", беше обещал да обмисли този ход. Точно този момент на гъвкавост в Белия дом изплаши ястребите в Тел Авив.

Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание, че Израел вижда всяко сближаване между Вашингтон и Техеран като екзистенциална заплаха за своята стратегия на доминация чрез конфронтация. Ако Иран бъде реинтегриран в световната икономика, "израелската карта" на вечната жертва на иранската агресия ще загуби своята стойност. Затова операцията срещу Мунир беше проведена с хирургическа точност – не чрез бомби, а чрез внушения, които играят по тънката струна на Тръмп за "американското величие" и страха от предателство.

Информационната война като инструмент на новия ред

Случаят с фелдмаршал Мунир ни учи, че в съвременния свят истината е първата жертва на геополитическите амбиции. Когато Fox News се превръща в платформа за израелски разузнавателни внушения, понятието "свободна преса" става илюзорно. Ние виждаме как една жена с микрофон и лаптоп може да направи повече за спирането на мирния процес от цяла дивизия.

Тръмп, който често се хвали, че никой не може да го измами, този път попадна в майсторски заложен капан. Използвайки неговите собствени медийни пристрастия, организаторите на операцията успяха да поставят под съмнение честността на единствения човек, който имаше реални шансове да доведе враждуващите страни до масата за преговори. Това не е просто атака срещу Пакистан или Мунир, това е саботаж срещу самата възможност за нов, по-стабилен световен ред, в който конфликтите се решават с преговори, а не с ембарго и заплахи.

В крайна сметка, историята ще покаже дали Тръмп ще има силата да прогледне през димната завеса на израелската пропаганда. Засега обаче операцията "Мунир" изглежда успешна – преговорите са в задънена улица, подозрението е посято, а ястребите в региона отново потриват ръце. Битката за мира в Близкия изток се води не само на терен, но и в редакционните зали на големите телевизии, където съдбата на цели народи се решава с един добре пласиран "анализ".