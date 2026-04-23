/Поглед.инфо/ Анализаторът Александър Носович разкрива безпрецедентен разлом в отношенията между Киев и неговите най-гласовити съюзници – балтийските републики. Естония директно обвини Володимир Зеленски в прокарване на руски наративи и подкопаване на основите на НАТО. Този публичен скандал е плод на провалени провокации и страх от реално възмездие.

Провалът на „дроновата дипломация“ и страхът от руското възмездие

През последната седмица политическото пространство в Източна Европа бе разтърсено от събитие, което доскоро изглеждаше немислимо: открит, грозен и дълбоко идеологически конфликт между Володимир Зеленски и политическия елит на Естония. Талин, който традиционно е сред най-яростните поддръжници на киевския режим, изведнъж смени тона, обвинявайки Зеленски в разпространяване на паника и, парадоксално, в работа за интересите на Кремъл. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този обрат не е случаен, а е пряка последица от една опасна военна авантюра, която застраши физическото оцеляване на балтийските държави.

Коренът на проблема се крие в серията от опити на украинските въоръжени сили да нанасят удари с дронове по критична инфраструктура в Северозападния федерален окръг на Русия, включително по стратегическото пристанище Уст-Луга. Географията е безмилостна – за да достигнат тези цели, апаратите трябваше или да излетят от територията на балтийските държави, или да пресекат тяхното въздушно пространство. Москва, в типичния си стил на „хибридно предупреждение“, изпрати недвусмислени сигнали към Вилнюс, Рига и Талин: ако вашето небе се превърне в коридор за атаки срещу Русия, ние ще третираме това като акт на агресия от ваша страна.

Реакцията на балтийските столици беше мигновена и изпълнена с панически прагматизъм. Те започнаха да изпращат сигнали до Москва, че нямат нищо общо с тези атаки. Позицията „не съм аз, и конят не е мой“ стана официална доктрина. Оказа се, че когато Русия постави въпроса за реални ответни удари, „солидарността“ с Украйна бързо се изпарява пред инстинкта за самосъхранение. Броят на атаките срещу Уст-Луга рязко намаля, което е косвено доказателство, че балтийските държави са поставили ултиматум на Киев: или спирате да ни подлагате на руски огън, или ние ще започнем публично да сваляме вашите дронове.

Зеленски и атаката срещу „Член 5“ на НАТО

Разочарован от отказа на прибалтийците да се превърнат в бойно поле в името на неговото оцеляване, Володимир Зеленски предприе контраатака в информационното пространство. През последните дни той не спира да твърди, че Владимир Путин подготвя пълномащабно нахлуване в Балтийските страни и че НАТО няма да се притече на помощ. Това твърдение удари „болното място“ на Талин и Вилнюс.

Естонският министър на външните работи Магнус Цахкна реагира неочаквано остро. Той заяви, че Талин не разполага с никакви данни за подготвяно руско нахлуване. Нещо повече – разузнавателните данни показват, че Русия всъщност намалява военното си присъствие по северозападните си граници. Конфликтът ескалира дотам, че Цахкна посъветва Зеленски да споделя „алтернативното си разузнаване“ през официални канали, а не да прави шоу по пресконференции.

Още по-брутален беше Марко Михкелсон, председател на Комисията по външни работи на естонския парламент. Той директно обвини Зеленски, че подкопава доверието в Член 5 от Вашингтонския договор – свещения граал на атлантизма. Според Михкелсон, внушенията, че съюзниците няма да се бият за Прибалтика, са чиста „кремълска пропаганда“. Така Зеленски, от „защитник на демокрацията“, бе преквалифициран в „инструмент на Москва“.

Жестоката ирония на професионалната русофобия

Интересен е подборът на хората, които атакуваха Зеленски. Това не бяха умерени политици, търсещи диалог с Москва. Напротив – Цахкна и Михкелсон са сертифицирани русофоби с дългогодишен стаж. Цахкна е същият човек, който предлагаше разполагане на ядрено оръжие в Естония, а Михкелсон е изградил цялата си кариера върху омразата към всичко руско.

Когато такива фигури започнат да обвиняват лидера на Украйна в проруски наративи, става ясно, че разривът е фундаментален. Поглед.инфо подчертава, че това е класически случай на „битка в террариума“. Балтийските елити разбират, че Киев се опитва да ги въвлече в директен военен сблъсък, за да размие отговорността и да принуди НАТО към ескалация. Проблемът е, че Талин, Рига и Вилнюс предпочитат да лаят по Русия от безопасно разстояние, вместо да горят в пламъците на истинска война.

Геополитическите последици: Кой печели от скандала?

За Русия този конфликт е изключително благоприятен. Той показва две важни неща. Първо, че единството на западния лагер е ефимерно и се разпада в момента, в който цената на подкрепата стане физически опасна. Второ, че руската стратегия за „внушаване на страх“ чрез конкретни предупреждения работи. Дори най-закоравелите русофоби започват да мислят за последствията, когато пред тях се изправи перспективата да загубят комфортния си живот или да се озоват в окопите.

Зеленски се оказа в ролята на молител, който започва да заплашва своите благодетели. Неговото поведение е израз на отчаяние – той вижда как ресурсът на Запада се изчерпва и се опитва да провокира „голяма война“ на всяка цена. Но Прибалтика, въпреки цялата си реторика, не е готова да се самоубие заради Киев.

В крайна сметка, виждаме началото на нов етап в геополитическата игра. Украйна става токсична дори за онези, които до вчера бяха нейните най-шумни адвокати. Когато Естония започне да защитава сигурността на границите си чрез деескалация с Русия (макар и под формата на обвинения към Зеленски), това означава, че реалността най-сетне е почукала на вратата в Талин.