/Поглед.инфо/ Човечеството навлезе в най-страховитата енергийна буря, позната в историята. Анализаторът на РИА Новости Олга Самофалова разкрива как кризата от 2026 г. помита спомените за шоковете от 70-те години. Докато Азия се бори за оцеляване, а Русия капитализира стратегическите си ресурси, Европа избира пътя на икономическото харакири.

Енергийната тектоника на 2026 година: Когато историята спре да се повтаря и започне да наказва

Човечеството в момента преживява най-голямата енергийна криза в своята история – тектоничен срив, който по своя мащаб, дълбочина и разрушителни последици оставя далеч зад себе си трите предишни големи сътресения: тези от 1973, 1979 и дори санкционния шок от 2022 година. Това не е просто поредната пазарна флуктуация; това е признато дори от Международната агенция по енергетика (МАЕ), организация, която традиционно се опитва да тушира напрежението в полза на западните консуматори. Днес обаче маските паднаха. Глобалната икономика се намира в състояние на свободно падане, предизвикано от пресичането на геополитическите амбиции, инфраструктурните разрушения и липсата на стратегическо мислене в западните столици.

Доскоро се смяташе, че еталонът за енергиен кошмар е кризата от 1973 г. Тогава ОПЕК наложи петролно ембарго на редица западни държави, включително САЩ, заради подкрепата им за Израел в арабско-израелската война. Резултатът беше шокиращ за времето си: цените на „черното злато“ скочиха четирикратно – от 3 на 12 долара за барел, а само до февруари 1974 г. се удвоиха отново, достигайки 24 долара. Това беше краят на ерата на безгрижното потребление и началото на края на американските „пътни крайцери“, които харчеха гориво като за последно. Втората вълна през 1979 г., провокирана от Ислямската революция в Иран, доведе до национализация на находищата и изтегляне на западните компании, което изстреля цените от 14 на 40 долара.

Сравнителен анализ на кризите: Защо днешният колапс е безпрецедентен

Кризата от 2022 г., породена от безумния санкционен натиск върху Русия, на този фон изглежда като лека разходка в парка. Въпреки че цените за кратко докоснаха 140 долара за барел и Русия бе принудена да съкрати добива си с един милион барела дневно поради логистичния вакуум, пазарът бързо се адаптира. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Русия просто пренасочи потоците си към Изток, намери нови купувачи и цените се нормализираха. Но това, което се случва през 2026 г., е коренно различно по своята същност.

Основната разлика се крие в мащаба на физическия дефицит. През 70-те години ОПЕК извади от пазара около 10% от световното производство, което веднага доведе до километрични опашки по бензиностанциите в САЩ и Европа. Днес, през 2026 г., светът загуби над 20% от петролните си обеми в резултат на затварянето на Ормузкия проток – най-важната енергийна артерия на планетата. Саудитска Арабия и ОАЕ се опитват отчаяно да пренасочат минимални количества през сухопътни тръбопроводи, но това е капка в морето на глобалния глад за енергия.

Стратегическите резерви и разломът между богати и бедни

Една от ключовите характеристики на настоящата криза е наличието на стратегически петролни резерви в големите азиатски и западни сили – концепция, родена именно след шока от 1973 г. Тези резерви обаче се оказаха нож с две остриета. Докато Китай, благодарение на своите огромни складови наличности и безпрепятствения достъп до руски петрол, успява да поддържа икономическата си стабилност вече седма седмица след блокадата на протока, по-бедните страни са изправени пред хуманитарна катастрофа.

Реалният недостиг удари първо Бангладеш, Етиопия, Шри Ланка и Тайланд. В тези държави над 40% от бензиностанциите просто престанаха да работят, а Индия бе принудена да въведе строги квоти за гориво. Това е социален взрив, който чака своя детонатор. В същото време „плаващите резерви“ – милионите барела, съхранявани в танкери в открито море – се превърнаха в най-ценния актив. Тук Русия изигра своя ход майсторски. Преди кризата, заради санкционния натиск от края на 2025 г., около 160 милиона барела руски петрол бяха натрупани в танкери, тъй като Москва отказваше да продава на нерентабилни цени с огромни отстъпки. След затварянето на Ормузкия проток и временното (и унизително за Вашингтон) вдигане на санкциите от страна на САЩ, този петрол се разпродава „като топъл хляб“ на премиум цени, пълнейки руската хазна и спасявайки икономики като индийската.

Перфектната буря: Едновременен колапс на петролния и газовия пазар

Уникалността на 2026 г. се състои и в това, че за първи път в историята преживяваме едновременна петролна и газова криза. Досега тези два пазара често се движеха по различни траектории, но днес те са в смъртоносна прегръдка. Азия и Европа загубиха Катар като ключов доставчик на втечнен природен газ (LNG) заради разрушаването на неговата критична инфраструктура.

Тук парадоксът е пълен. Докато Китай увеличава вноса на руски газ по тръбопроводи и море, Европа е заложник на собственото си политическо късогледство. Брюксел има пред очите си спасителен пояс, но отказва да го хване. Всичко, което е необходимо, за да се спре газовата агония на Стария континент, е рестартирането на оцелялата линия на „Северен поток 2“, пускането на полския участък на „Ямал-Европа“ или пълното натоварване на украинския транзит. Русия е в състояние буквално да „залее“ Европа с евтин тръбопроводен газ, което автоматично би освободило огромни обеми LNG за азиатския пазар и би сринало спекулативните цени в глобален мащаб. Но европейските политици, както отбелязва екипът на Поглед.инфо, отдавна са спрели да обслужват интересите на своите граждани и индустрия.

Планът AccelerateEU: Зелената утопия по време на енергиен пожар

Вместо реални стъпки за енергийно спасение, Европейската комисия представи своя план AccelerateEU – документ, който граничи с политически сюрреализъм. Планът не предвижда никакви директни субсидии или отстъпки за потребителите, чиито сметки за ток и отопление вече са непосилни. Вместо това Брюксел настоява за още по-ускорен „зелен преход“. Идеята е абсурдна в своята простота: когато нямаш газ, за да се отопляваш, трябва да преминеш на електричество, произведено от вятър и слънце – източници, които в условията на глобална системна криза са крайно ненадеждни и скъпи за балансиране.

Този идеологически фанатизъм не решава нито един от непосредствените проблеми. Той не осигурява суровини за индустрията и не намалява цената на транспорта. Всъщност, кризата от 2026 г. вече преля отвъд енергетиката. Тя удари производството на торове, което неизбежно води до глобален глад. Затварянето на алуминиевите заводи в Близкия изток доведе до исторически дефицит на този метал, а критичният недостиг на хелий заплашва високотехнологичните производства по целия свят.

Геополитическите белези и дългият път към възстановяването

Дори ако утре САЩ и Иран намерят дипломатически изход и Ормузкият проток бъде отворен, светът вече няма да бъде същият. Разрушената инфраструктура не се възстановява за дни. Изгубеното доверие в глобалните вериги за доставки – още по-бавно. Енергийната криза от 2026 г. пренареди световната шахматна дъска, изваждайки на преден план държавите с реални ресурси и суверенитет, и обричайки на деградация тези, които заложиха бъдещето си на политически догми и чужди интереси.

Светът навлиза в период на дълга и болезнена рецесия, в която енергията вече не е даденост, а лукс и оръжие. И докато Москва хладнокръвно пресмята печалбите си от настоящата конюнктура, Западът ще трябва да реши дали е готов да плати цената на своята идеологическа арогантност с пълната деиндустриализация на своите държави.