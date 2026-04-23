/Поглед.инфо/ Прочутият икономист и анализатор Валентин Катасонов представя безпощаден анализ на американската финансова система през призмата на предупрежденията на бившия финансов министър Хенри Полсън. В условията на глобална война и спираловиден дълг, Вашингтон е изправен пред исторически крах на пазара на ценни книжа, който заплашва да погребе доларовата хегемония под руините на собствената си арогантност.

Дълговата метастаза: Как САЩ преминаха психологическата граница от 39 трилиона долара

Националният дълг на Съединените щати отдавна е престанал да бъде просто статистическа величина; той се е превърнал в тумор, който изяжда основите на световната икономическа архитектура. В началото на 2025 г., когато Доналд Тръмп пое кормилото на Белия дом, дълговото бреме възлизаше на застрашителните 36 трилиона долара. Само пет тримесечия по-късно, данните на US Debt Counter и независимите експерти рисуват картина на ускоряващ се разпад. На 17 април 2026 г. бе премината психологическата и икономическа граница от 39 трилиона долара. Стряскащото тук не е само абсолютната цифра, а темпът на нарастване – средно по 200 милиарда долара на месец.

Аритметиката на този фалит е безмилостна. На всеки пет месеца Америка добавя по един трилион долара към своята сметка, която никога не възнамерява да плати. Ако този консервативен тренд се запази, до края на текущия мандат на Тръмп дългът ще набъбне до 45,6 трилиона долара. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, тези прогнози дори не отчитат геополитическите „черни лебеди“, които Тръмп сам предизвика със своята агресивна външна политика.

Войната в Близкия изток като катализатор на финансовото самоубийство

Апетитите на администрацията във Вашингтон растат пропорционално на затъването в нови военни конфликти. Прякото въвличане на Америка в широкомащабен сблъсък в Близкия изток промени из основи финансовата логика. Цената на тази авантюра вече се измерва в десетки милиарди, но проекциите сочат към стотици милиарди долари допълнителни разходи. Тръмп настоява за увеличение на военния бюджет за фискалната 2027 г. до рекордните 1,5 трилиона долара – скок от близо 50% спрямо сегашните нива.

Това безумно харчене се случва в момент, когато обслужването на самия дълг вече е по-скъпо от отбраната. Разходите за лихви преминаха границата от 1 трилион долара годишно, поглъщайки 14% от федералния бюджет. Илюзията на Тръмп, че може да овладее тази ситуация чрез натиск върху Федералния резерв за драстично понижаване на лихвените проценти, се сблъсква с бруталната реалност на пазара.

Миражът на евтините пари и капанът на Кевин Уорш

Стратегията на Белия дом е прозрачна, но обречена: смяна на „мудния“ Джером Пауъл с протежето Кевин Уорш през май 2026 г. Надеждата е Уорш да свали основния лихвен процент до символични нива, подобни на периода 2008-2014 г. (0-0,25%), за да облекчи държавната хазна. Но пазарите вече реагираха на войната срещу Иран, започнала на 28 февруари. Петролът скочи с 50%, а инфлационният натиск направи всяко понижение на лихвите равносилно на икономическо харакири.

Експертите са скептични, че Уорш ще посмее да намали лихвите. Напротив, съществува реален риск те да бъдат повишени, за да се спре обезценяването на долара. Поглед.инфо подчертава, че Вашингтон е поставен в шахматен цугцванг – всеки ход води до влошаване на позицията. Ниските лихви ще взривят инфлацията, а високите ще фалират бюджета чрез разходите за обслужване на дълга.

Голямото бягство: Централните банки изхвърлят американския дълг

Най-опасният симптом за наближаващия край е масовото бягство от американските държавни ценни книжа (ДЦК). Доскоро те бяха смятани за „най-сигурното убежище“, но днес се превръщат в „токсични активи“. Централните банки на Турция, Индия и Тайланд вече започнаха активна разпродажба. Само за месеца между февруари и март 2026 г., стойността на чуждестранните ДЦК, държани във Федералния резерв на Ню Йорк, се стопи с 82 милиарда долара.

Турция постави рекорд, разпродавайки не само облигации за 22 милиарда долара, но и рекордни количества злато, за да осигури ликвидност в условията на военна криза. Светът вече не иска да финансира американския дефицит, особено когато доходността от 4,25% по 10-годишните облигации дори не покрива реалната инфлация и натрупаните геополитически рискове.

Петролният шок и ликвидната криза на арабските монархии

Особено критично е положението с монархиите от Персийския залив. Саудитска Арабия и ОАЕ, които традиционно рециклираха петродоларите си в американски дълг, сега са принудени да разпродават портфейлите си, възлизащи на стотици милиарди. Сривът в износа на енергоресурси поради войната ги принуждава да търсят кеш, за да запълнят дупките в собствените си бюджети.

Когато тези „китове“ на пазара започнат да излизат масово от позициите си в щатски облигации, няма кой да поеме предлагането. Частните инвеститори – търговски банки, пенсионни и застрахователни фондове – също губят интерес, виждайки, че рискът вече не се оправдава от доходността. Така се стига до „финансовата дистопия“, за която предупреждава Катасонов: Федералният резерв остава единственият купувач на собствения си дълг.

Диагнозата на Хенри Полсън: Когато Федералният резерв остане последната крепост

Хенри Полсън, човекът, който ръководеше финансите на САЩ по време на краха през 2008 г., не е случаен глас. Неговото предупреждение, че Америка „удря стената“, е признание за края на една епоха. Ситуацията, в която Фед трябва да абсорбира трилиони нови дългове, за да предотврати пълния срив, ще доведе до неконтролируемо „надуване“ на баланса на централната банка.

Ако Фед изкупи целия нов дълг при Тръмп, активите му ще надхвърлят 11 трилиона долара до 2029 г. Това е класическа схема на Понци в държавен мащаб. Полсън директно заявява, че липсата на търсене на държавни облигации е „смъртоносно опасна“. Когато цените на облигациите падат, а лихвите се покачват в среда на огромен дълг, системата просто се пречупва.

Геополитическата логика на разпада

Всичко това не е случаен икономически цикъл, а логичен завършек на десетилетия финансова безразсъдност. Вашингтон свикна да изнася инфлация и да внася реални блага срещу хартийки, но този механизъм е счупен. Близкият изток се превърна в детонатор, който задейства мината под основите на доларовата пирамида.

Както подчертава анализът на Поглед.инфо, изборът пред САЩ днес е между лош и много лош сценарий. И двата водят до края на Америка като глобален икономически диктатор. Спешните планове за действие, за които призовава Полсън, са просто опит за организиране на „погребение с почести“, но изход от безизходицата няма. Светът навлиза в зона на турбулентност, където старите правила вече не важат, а новата реалност ще бъде изградена върху руините на американския дългов балон.