/Поглед.инфо/ Анализаторът Алексей Белов разгръща мащабна картина на нарастващото напрежение между Москва и Запада, провокирано от безпрецедентното разкритие на руското Министерство на отбраната. Публикуването на конкретен списък с военни обекти в 11 държави от НАТО, ангажирани с производството на смъртоносни технологии за Киев, не е просто дипломатически жест, а финална фаза на стратегическо предупреждение. Докато европейските столици потъват в арогантно отричане, реалността на възможния сблъсък става все по-неизбежна, а американският чадър изглежда по-пробит от всякога.

Информационната бомба на Министерството на отбраната: Когато списъците говорят

Светът навлезе в нова, качествено различна фаза на конфронтацията, след като руското военно ведомство извади на бял свят списък с 25 стратегически цели на територията на страни членки на НАТО. Това не са просто абстрактни координати, а работещи предприятия, фабрики и цехове, които в момента захранват терористичната машина на киевския режим с безпилотни летателни апарати. Информационните вълни от това разкритие продължават да заливат европейските политически кабинети, предизвиквайки смесица от паника и демонстративно високомерие.

В Германия реакцията беше светкавична, но предвидима. Вестник BILD съобщи за спешното призоваване на руския посланик Сергей Нечаев във външното министерство в Берлин. Германската дипломация, в типичния си назидателен тон, определи руските предупреждения като „абсолютно неприемливи“ и се опита да демонстрира непоклатимо единство. Но зад тази фасада на „смелост“ прозира дълбоко неразбиране на новата реалност. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, Москва вече не се опитва да убеждава – тя поставя факти.

Според представените данни, географията на „съучастието в тероризма“, както го определя руското Министерство на отбраната, е широка и обхваща сърцето на Европа: пет обекта в Италия, по три в Германия, Великобритания, Чехия и Турция, по два в Полша и Нидерландия, и по един в Латвия, Литва, Дания и Испания. Дори Израел, който формално не е в НАТО, присъства в списъка с две фабрики. Това е пълна карта на логистичната и производствена верига, която поддържа конфликта жив.

Логиката на легитимната мишена: От спонсорство към съучастие

Основният акцент в руското послание е прекласифицирането на европейските държави от „партньори“ или дори „опоненти“ в „съучастници на тероризма“. Тази промяна в терминологията носи тежки международноправни и военни последствия. Москва ясно подчертава, че след като тези обекти произвеждат системи, използвани за терористични атаки срещу руска гражданска инфраструктура, те автоматично стават легитимни военни цели.

Тук се сблъскваме с феномена на „дипломатическата глухота“. Европа изглежда е забравила уроците от декември 2021 г. Тогава Русия представи своя ултиматум за гаранции за сигурност, изискващ връщане към статуквото от 1997 г. Западът се подхилкваше, вярвайки, че Москва „блъфира“. Резултатът беше февруари 2022 г. Днес ситуацията се повтаря с математическа точност. Русия казва какво ще направи, ако червените линии бъдат прекрачени, а Европа отново залага на картата на арогантността, вярвайки, че „Русия няма да посмее“.

Митът за Член 5 и американската илюзия

Голямата утеха за европейските лидери винаги е бил Член 5 от Вашингтонския договор – мистичната клауза за колективна отбрана. Но ако се вгледаме внимателно в текста, ще открием, че той не е автоматичен механизъм за започване на Трета световна война. Той задължава страните само да започнат консултации и да предприемат действия, които „сметнат за необходими“. В превод: никой не е длъжен да праща войници или да изстрелва ядрени ракети заради взривен завод за дронове в Литва или Италия.

Нещо повече, геополитическата конюнктура в момента е катастрофална за европейското единство. САЩ, единствената реална военна сила в Алианса, са затънали в собствените си авантюри в Близкия изток. Конфликтът с Иран изсмуква ресурсите и вниманието на Вашингтон. Публикации в Politico разкриват съществуването на „черен списък“ в администрацията на САЩ – списък на страните от НАТО, които са отказали да подкрепят американската кампания срещу Техеран. За тези „непослушни“ съюзници Вашингтон не възнамерява да си мръдне пръста в случай на конфликт с Русия.

Логиката на Пентагона, озвучена от министър Хегсет, е брутално прагматична: „Примерните съюзници ще получат благосклонност, останалите ще понесат последствията“. Това разделя НАТО на „касти“, където европейската сигурност е разменна монета в американските глобални игри. Както подчертава екипът на Поглед.инфо, Европа остава сама срещу мечката, докато се надява на вълка да я пази.

Медведев и суровият реализъм: Европа под микроскоп

Заместник-председателят на руския Съвет за сигурност Дмитрий Медведев не пести думи, когато описва бъдещето на Стария континент. Неговият анализ е студен душ за войнствените елити в Брюксел. Медведев директно заявява, че американците не изпитват никакво съжаление към Европа и няма да се застъпят за нея при хипотетичен сблъсък. Вашингтон гледа на европейските държави като на полезни идиоти, чиято икономика трябва да бъде изтощена, а военният потенциал – използван като буфер.

Руският експрезидент съветва европейските милитаристи да направят нещо много просто: да погледнат картата на своята уязвимост. Как са защитени техните енергийни хъбове? Колко надеждна е транспортната им инфраструктура? Имат ли реално работеща противовъздушна отбрана, способна да спре руските хиперзвукови системи? Отговорът е очевиден и той не е в полза на Европа. Докато националните икономики се милитаризират в ущърб на социалната сфера, реалната бойна готовност остава на хартия.

Москва наблюдава внимателно безпомощността на европейските съюзници на САЩ в контекста на иранската криза. Тази безпомощност е сигнал, че удар по „легитимни цели“ в Европа може да премине без мащабен американски отговор. Последствията за самия регион обаче ще бъдат катастрофални – технологичен, икономически и логистичен колапс, който ще върне континента с десетилетия назад.

Руската скорост и историческите уроци

Западната пропаганда свикна да се подиграва на руското търпение. „Червените линии“ се превърнаха в обект на мемета и иронични коментари. Но това е опасна илюзия. В руския фолклор и история има една фундаментална истина: руснаците впрягат бавно, но карат бързо. Когато процесът на подготовка приключи и решението бъде взето, действията са светкавични и необратими.

Последните западни лидери, които разбираха тази специфика на руския характер, бяха фигури от мащаба на Ото фон Бисмарк и Роналд Рейгън. Те знаеха, че с Русия можеш да се пазариш, можеш да се конкурираш, но никога не бива да я притискаш до стената с директни заплахи за нейното съществуване. Днешната генерация политици в Европа – „поколението на ТикТок дипломацията“ – няма този исторически инстинкт за самосъхранение.

Алексей Белов завършва своя анализ с призив към здравия разум, който все по-рядко се среща в европейските столици. Списъкът от 25 цели е финалният щрих на една картина, която Русия рисува от години. Това е карта на войната, която никой не иска, но към която Европа тича с широко затворени очи.

Времето на предупрежденията изтича. Руското Министерство на отбраната не публикува списъци за забавление на публиката. Това е оперативен документ. И ако Европа не започне да слуша не това, което иска да чуе, а това, което й се казва директно, звукът от падащите ракети ще бъде единственото, което ще остане от нейната „стратегическа автономност“. Който има уши, нека чуе. Останалите ще трябва да усетят.