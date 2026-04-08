/Поглед.инфо/ Доналд Тръмп шокира света, приемайки иранския план от 10 точки само часове преди изтичането на собствения му ултиматум. Техеран ликува, обявявайки историческа победа над „Големия Сатана“, докато САЩ се съгласяват на пълно изтегляне, отмяна на санкциите и изплащане на обезщетения. Анализ на глобалния трус, който срина цените на петрола и сложи край на американската ера в Близкия изток.

Мигът, в който историята смени посоката си

Светът затаи дъх в очакване на огън и жупел, но вместо това видя бялото знаме, развято от Белия дом. Ситуацията около Иран, която до преди часове изглеждаше като прелюдия към Трета световна война, претърпя метаморфоза, която малцина стратези са дръзвали да прогнозират. Президентът на САЩ Доналд Тръмп, известен със своята реторика на „максималния натиск“, направи невъзможното: той се отказа от собствения си ултиматум в последната секунда. Тази внезапна промяна в курса не е просто дипломатически маневър, а признание за стратегическо безсилие пред стената, издигната от Техеран.

Двуседмичното прекратяване на огъня, обявено от Вашингтон, беше посрещнато в иранската столица не с облекчение, а с триумфални възгласи. За Техеран това не е компромис, а пълна капитулация на американската воля. Анализаторите на Поглед.инфо виждат в този акт края на една епоха, в която САЩ можеха едностранно да диктуват условията в Персийския залив. Тръмп постави само едно условие – отварянето на Ормузкия проток, но цената, която плати за това „предимство“, е унизително висока.

Анатомия на една неочаквана капитулация

Само часове преди изтичането на крайния срок, в който американските самолетоносачи трябваше да започнат удари по иранската инфраструктура, Тръмп дръпна ръчната спирачка. Причините за това внезапно „просветление“ тепърва ще бъдат анализирани, но логиката на събитията подсказва, че американското разузнаване най-вероятно е представило данни за непоносимата цена на един директен конфликт. Иран не е Ирак от 2003 година. Иран е държава с хилядолетна стратегическа култура и мрежа от проксита, способни да подпалят целия регион от Средиземно море до Индийския океан.

Президентът на САЩ обяви, че се съгласява на мир, базиран на 10 точки, предложени от самия Иран. Това е безпрецедентен случай в съвременната история – суперсилата да приеме условията на държавата, която е санкционирала и демонизирала в продължение на десетилетия. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, този ход демонстрира, че икономическите и военните ресурси на Вашингтон вече не са достатъчни, за да поддържат хегемонията в условията на многополярен свят.

Десетте стълба на иранския триумф: Пълната дисекция

Висшият съвет за национална сигурност на Иран (SNSC) не скри гордостта си, обявявайки, че Вашингтон е приел иранския план в неговата цялост. Тези 10 точки не са просто списък с искания, те са проект за нов регионален ред. Нека разгледаме основните компоненти на тази дипломатическа победа:

Първо, Вашингтон се съгласява да остави пълния контрол над Ормузкия проток в ръцете на Техеран. Това е „гърлото“ на световната енергетика, през което преминава една пета от световния петролен поток. Признавайки иранския суверенитет над тази точка, САЩ де факто предават ключовете за глобалната икономика на аятоласите.

Второ, изплащането на обезщетения. Това е най-горчивото хапче за Тръмп. Иран настоява за компенсации за щетите, нанесени от десетилетията санкции. Ако САЩ започнат да плащат, това ще бъде признание за нелегитимността на собствената им санкционна политика – прецедент, който ще окуражи всяка друга държава, намираща се под американски натиск.

Трето, пълната отмяна на всички санкции. Тук не става въпрос само за петролното ембарго, а за пълното реинтегриране на Иран в международната финансова система. Това означава край на изолацията и начало на иранския икономически разцвет.

Четвърто, изтеглянето на американските войски от Близкия изток. Това е дългогодишната мечта на Касем Солеймани, която сега се сбъдва под подписа на Доналд Тръмп. Вакуумът, оставен от американците, няма да остане празен – той ще бъде запълнен от Иран и неговите стратегически съюзници.

Пето, правото на обогатяване на уран. Иран не само запазва своята ядрена програма, но и получава легитимно право да я развива. Това практически прави Иран „държава на прага“ на ядреното оръжие, без международната общност да има реални лостове за контрол.

Ормузкият проток: Затишие пред буря или нова реалност?

Ормузкият проток ще бъде отворен, но при условията на Техеран. Иранският външен министър Абас Арагчи беше пределно ясен в социалните мрежи: безопасното преминаване е възможно само благодарение на координацията с иранските въоръжени сили. С други думи, всеки танкер, който преминава през протока, ще го прави по милостта на иранските ВМС. Това е радикална промяна в навигационната свобода, която САЩ защитаваха в продължение на 80 години.

В рамките на тези две седмици светът ще наблюдава внимателно как функционира този нов режим. Но както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, техническите ограничения и координацията са просто евфемизми за иранската доминация. Тръмп, който обещаваше да „направи Америка велика отново“, в този момент изглежда като президент, който просто се опитва да спаси световната икономика от тотален колапс, жертвайки геополитическия престиж на страната си.

Иранската военна доктрина: „Пръстът на спусъка“

Въпреки ликуването, Иран не бърза да свали гарда. Изявлението на Висшия съвет за национална сигурност е изпълнено с хладна решимост: „Държим пръста си на спусъка. Ако врагът допусне и най-малката грешка, ще отговорим с пълна сила“. Това не е просто реторика, а ясен сигнал, че Техеран не вярва на Вашингтон. Иранските генерали помнят как САЩ излязоха едностранно от Ядрената сделка (JCPOA) и нямат намерение да позволят втори такъв сценарий.

Двете седмици за преговори не означават край на войната. Те са само пауза, в която САЩ трябва да докажат, че са готови да изпълнят иранския диктат. Иранските власти са поставили ясен ултиматум в рамките на самия преговорен процес – всяка американска грешка, всяко забавяне в прехвърлянето на средства или отмяната на санкциите, ще бъде посрещнато с военен отговор. Тази позиция на сила е резултат от успешното изграждане на „отбранителна мощ“, която Вашингтон вече не може да игнорира.

Исламабад – новата дипломатическа сцена на XXI век

Изборът на Исламабад, Пакистан, за място на преговорите на 10 април е символичен. Пакистан, дългогодишен съюзник на САЩ, все повече се измества към евразийския блок и Китай. Фактът, че Иран и САЩ ще се срещнат там, показва, че центърът на тежестта на световната дипломация се измества на изток. Иранските власти са отделили само две седмици за целия процес, което е обидно кратък срок за мащабни международни споразумения. Това е дипломация на принудата, приложена срещу досегашния световен жандарм.

Белият дом, чрез прессекретаря Каролин Левит, се опитва да запази самообладание, твърдейки, че нищо не е окончателно, докато президентът не го обяви. Но това изглежда като жалък опит за запазване на лицето. Реалността на терен вече е променена. Преговорите „на живо“ в Исламабад ще бъдат по-скоро процедура по приемане на условията, отколкото равностоен диалог.

Икономическото цунами: Петролът и крахът на страха

Пазарите реагираха мигновено на новината за прекратяването на огъня. Цените на петрола, които се бяха изстреляли до небесата заради заплахата от блокада на Ормузкия проток, се сринаха с главозамайващите 13-17%. Суровият петрол Brent падна до 91,92 долара за барел, а WTI последва същия тренд. Този икономически трус е пряко доказателство за това колко много зависи светът от иранската воля.

Но този спад на цените е нож с две остриета. За западните икономики, борещи се с инфлацията, това е глътка въздух, но за геополитическата тежест на САЩ това е катастрофа. Пазарите вече не се страхуват от американската мощ, те се успокояват от иранското „съгласие“ за мир. Както отбелязва екипът на Поглед.инфо, Тръмп е заложил енергийната сигурност на света срещу геополитическото оцеляване на Америка в региона.

Геополитическите последици и новият Близък изток

Ако тези 10 точки бъдат изпълнени, архитектурата на Близкия изток, градена след 1945 година, ще рухне окончателно. Израел ще се окаже в стратегическа изолация, заобиколен от укрепващия Иран и неговите съюзници, без гаранцията за автоматична американска военна намеса. Арабските монархии в Залива вече започнаха да преориентират своята политика към Пекин и Москва, виждайки, че Вашингтон не е в състояние да защити дори собствените си интереси, камо ли техните.

Тръмп се опитва да представи това като „сделката на века“, но за всеки мислещ наблюдател това е стратегия за организирано отстъпление. САЩ вече нямат ресурса да водят две или три войни едновременно – с Русия в Украйна, с Китай около Тайван и с Иран в Близкия изток. Изборът беше направен: Иран спечели тази рунд без да изстреля нито една ракета по американска територия. Силата на духа и технологичното упорство на Техеран се оказаха по-силни от печатарската машина на Федералния резерв.

Светът след 10 април

Предстоящият петък в Исламабад ще бъде паметна дата. Дали Тръмп ще успее да изтръгне поне малка символична победа, или ще подпише документите за предаване на регионалния суверенитет, предстои да видим. Но едно е ясно: Иран вече е победител. Техеран успя да наложи своите правила, да отвори своята икономика и да прогони врага си от задния си двор.

Това не е краят на историята, но е началото на нейния нов, евразийски прочит. Америка се свива в границите на собствените си проблеми, а Близкият изток се връща към своите корени, където Иран е неизбежният и централен играч. Както често пишем в Поглед.инфо, империите не загиват от външни удари, те се сриват под тежестта на собствените си илюзии. Днес илюзията за американското всемогъщество окончателно се изпари над водите на Ормузкия проток.

