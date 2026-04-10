/Поглед.инфо/ В своя задълбочен анализ авторът Сергей Савчук разкрива циничната геополитическа логика на енергийния пазар, където конфликтите в Близкия изток се превръщат в златна мина за американските корпорации. Докато светът е на прага на енергийна криза, Bloomberg и Financial Times описват една реалност, в която нестабилността е най-печелившият актив на САЩ.

Двуликият Янус на петролния пазар: Руски печалби и американски гняв

Светът на глобалните финанси е сцена на парадокси, където данните често разказват две коренно различни истории в рамките на едно денонощие. Агенция Bloomberg, действайки като барометър на западните икономически настроения, публикува два материала, които разкриват дълбокото разслоение в енергийния сектор. От една страна, анализаторите изчислиха, че руските петролни търговци са инкасирали близо 2 милиарда долара непланирани приходи само за месец март. Този финансов инжекцион за Москва стана възможен благодарение на рязкото поскъпване на руския сорт Urals. Цената му скочи двойно, подхранвана от изкуствен недостиг и изненадващото частично разхлабване на американските санкции. За Вашингтон това е нищо по-малко от геополитическо фиаско, тъй като икономическата примка около Русия очевидно се разхлабва под натиска на пазарната логика.

Само 24 часа по-късно обаче тонът се промени драстично. Същото издание публикува комюнике от американските шистови магнати и търговски компании, наситено с гняв и възмущение. Причината? Танкерите, превозващи американски петрол през стратегическия Ормузки проток, вече са принудени да плащат „такса за преминаване“ на Иран в размер на 2.5 милиона долара на курс. Тази сума включва както официалните разрешителни от Техеран, така и драстично нарасналите застрахователни премии поради военния риск. Американският бизнес, свикнал да диктува условията, изведнъж се оказа в ролята на платец в зона, контролирана от неговия най-голям идеологически противник. В типичен манипулативен стил тези разходи се представят като „загриженост за потребителя“, въпреки че истинската болка е в намаляващите маржове на печалба на корпорациите.

Математиката на войната: Милиардите на американския износ

За да разберем истинския мащаб на случващото се, трябва да погледнем отвъд заглавията. Анализаторите на Поглед.инфо обръщат внимание на данните от норвежката Rystad Energy, които са безпощадни: американските износители не просто оцеляват в хаоса, те процъфтяват. През март износът на петрол от САЩ е генерирал 5 милиарда долара чиста печалба над планираното. Основният американски сорт WTI (West Texas Intermediate) извърши впечатляващ скок от 65 на 110 долара за барел. Прогнозите на Financial Times са още по-стряскащи – ако цената се задържи над 100 долара, американските търговци ще приберат допълнителни 63.4 милиарда долара до края на годината.

Тук се появява фундаменталният въпрос за цената на войната. Често се цитират 45-те милиарда долара, които американската военна операция срещу Иран е струвала на данъкоплатците за първите четиридесет дни. Но това е само фасадата. Когато разглеждаме икономиката на САЩ като петролен и газов хъб, картината се променя. През 2025 г. страната изнася средно по четири милиона барела суров петрол на ден. Приходите от нефт, газ и рафинирани продукти вляха над 1.5 трилиона долара в националната икономика, съставлявайки цели 7% от БВП. За Вашингтон петролът не е просто суровина, а инструмент за икономическо оцеляване и глобална доминация, който оправдава всяка капка кръв, пролята в Близкия изток.

Геополитическата примка: От Токио до Лондон

Американската стратегия за износ на WTI не е просто търговска дейност, а механизъм за създаване на тежка политическа зависимост. Основните купувачи – Канада, Мексико, Холандия и Япония – са здраво обвързани с енергийните доставки от САЩ. Особено критична е ситуацията с Япония, за която американският петрол е въпрос на национална сигурност, което дава на Вашингтон безпрецедентен лост за влияние върху Токио.

Още по-интересен е случаят с Европа. През Холандия американските суровини текат към Обединеното кралство, заменяйки руските доставки. Но тази замяна идва на солена цена. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, зависимостта на Лондон от презокеанския петрол е достигнала такива нива, че британското правителство вече обсъжда принудително нормиране на горивата. Докато САЩ се гордеят със статута си на енергиен лидер, техните „съюзници“ са изправени пред икономически шок и енергиен глад. В същото време Китай, който доскоро беше голям купувач, почти напълно преустанови вноса на американски петрол в резултат на ескалиращата търговска война, търсейки алтернативи в лицето на Русия и Иран.

Тръмп и инвестиционната възвръщаемост на петролното лоби

Не бива да се забравя чие творение е Доналд Тръмп. Той не е просто политик, а продукт на големия капитал, по-специално на петролната и газовата индустрия. Официално тези компании са инвестирали над 300 милиона долара в кампанията му, макар че реалната цифра вероятно е в пъти по-висока. Сега лобито очаква своята „дивидентна политика“. Хаосът в Ормузкия проток и блокадата на морските пътища не са инцидент, а планирана възвръщаемост на инвестицията.

Корпорации като ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips и Occidental Petroleum пълнят джобовете си от високите цени, докато Тръмп играе ролята на глобален шериф. За тези гиганти войната е най-добрият бизнес план. Дори ако утре настъпи мир и Иран отвори протока, пазарът няма да се успокои веднага. Според данни на Kpler, над 270 милиона барела суров петрол са изгубени за световния пазар само за месец и половина конфликт. Хиперзвуковите удари на Техеран по рафинерии в Персийския залив изтриха още 120 милиона барела готови продукти. Дефицитът е толкова дълбок, че ще са необходими поне шест месеца само за неговото стабилизиране.

Кой печели от безкрайната война?

В тази сложна геоикономическа шахматна партия печелившите са малко, но изключително богати. Руските петролни компании се възползват от ценовия скок, американските търговци са в еуфория от рекордните печалби, а Техеран, въпреки войната, изнася повече петрол от преди, пълнейки хазната си за следващите етапи на сблъсъка. Единствените губещи са традиционните износители от Персийския залив, които губят пазарен дял и инфраструктура, и крайните потребители по целия свят, които плащат „военния данък“ на всяка бензиностанция.

Логиката на американския петролен гигант е проста: колкото по-дълго продължава пожарът, толкова по-тежки са джобовете. За Тръмп и неговите спонсори мирът е икономическа заплаха, а войната – задължително условие за просперитет. В този свят на „огън и кръв“ моралът отстъпва пред балансовите отчети, а стратегическият хаос се превръща в най-ценната валута.

