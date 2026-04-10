/Поглед.инфо/ На 10 април китайският председател Си Дзинпин изпрати поздравително писмо по случай 55-годишнината от „пинг-понг дипломацията“ между Китай и САЩ и церемонията по откриването на серия от младежки спортни обмени между двете страни.

Си Дзинпин посочи, че преди 55 години по-старото поколение лидери на Китай и Съединените щати, със своята изключителна политическа мъдрост и стратегическа визия, отвориха отново вратата за приятелски обмен между двата народа. Днес младежите на двете страни продължават своята „пинг-понг връзка“ и провеждат серия от спортни обмени, което е от голямо значение за насърчаване на каузата на приятелството между Китай и САЩ.

Си Дзинпин подчерта, че основата на китайско-американските отношения се изгражда от хората и бъдещето зависи от младежите. Той изрази надежда, че хора от всички сфери на живота в двете страни, особено по-младото поколение, ще черпят мъдрост и сила от историята и ще дадат нов принос за насърчаване на стабилното, здравословно и устойчиво развитие на отношенията между Китай и САЩ.

Същия ден в Пекин се проведоха чествания за годишнината и церемонията по откриването на серия от младежки спортни обмени между Китай и САЩ, организирани съвместно от Китайската асоциация за приятелство с чужди страни, Държавната администрация по спорт и Китайската медийна група.