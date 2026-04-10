/Поглед.инфо/ Владимир Корнилов подлага на безмилостна дисекция катастрофалните последици от последната иранска ескалация на Доналд Тръмп. Докато световните медии обявяват края на неговото политическо влияние, истинската сензация е друга – в самото сърце на Европа все по-яростно звучат гласовете за окончателно напускане на НАТО и създаване на отбранителен съюз без участието на САЩ.

Залезът на една илюзия: Когато авантюризмът срещне реалността

„Тръмп загуби войната на всички фронтове“ – това заглавие в норвежкия вестник VG не е просто медийна фойерверка, а епитафия на една ера. Днес, когато прахът над иранските пустини започва да уляга, светът вижда не триумфа на „най-великия преговарящ“, а развалините на един стратегически план, който се оказа просто хазартно залагане с чужди животи и глобална стабилност. Много либерални издания в САЩ и Европа, макар и по-предпазливи, пригласят на това заключение. Politico съобщава почти пораженчески: „Изглежда сякаш той губи“. Но това са само повърхностните вълнения. Истинската драма се разиграва в дълбоките води на консервативния лагер – там, където довчерашните верни последователи на Тръмп днес са принудени да изпълняват сложни политически пируети, опитвайки се да съчетаят идеологическите си догми с бруталната реалност на един провал.

Анализаторите на Поглед.инфо отдавна предупреждаваха, че опитът да се реши иранският възел чрез груба сила и едностранни действия ще доведе до тежък обратен удар. Днес сме свидетели на точно това – разрив, който не просто разделя леви и десни, а разцепва самата основа на западната политическа архитектура. Коментарите за събитията в Иран от страна на поддръжниците на американския президент вече не са изпълнени с оптимизъм, а с горчивото признание, че вчерашните лозунги вече не работят.

Генералният секретар в шпагат: Мълчанието на „тефлоновия“ Рюте

Особено показателно е състоянието на генералния секретар на НАТО Марк Рюте. Холандецът, когото всички познават с прякора „Тефлоновия Марк“ заради феноменалната му способност да излиза сух от всяка политическа буря, за първи път изгуби своето прословуто самообладание. Служебните му задължения го притискат в менгеме: от една страна той трябва да демонстрира пълна лоялност към „татко“ Тръмп, а от друга – да успокоява европейските членове на Алианса, които американският президент вече открито посочва като виновници за провалите си.

В ефира на CNN Рюте буквално започна да заеква, когато бе притиснат с въпрос относно намерението на Тръмп да „унищожи иранската цивилизация“. Липсата на категорична позиция и жалките опити да се балансира между „подкрепата за Тръмп“ и „несъгласието с методите му“ показват, че НАТО в сегашния си вид е изчерпано. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, когато лидерът на най-мощния военен съюз в света не може да даде ясен отговор на въпрос за унищожаването на цели народи, значи самият съюз вече е морално фалирал.

Паника в Капитолия: Защо ястребите на Тръмп започнаха да крият ноктите си

В Съединените щати, където кампанията за Конгреса вече набира скорост, сред републиканците цари истинска паника. Поддръжниците на движението MAGA (Make America Great Again) буквално се редят на опашка, за да се дистанцират от „иранската авантюра“. Дори най-крайните „ястреби“, като сенатор Линдзи Греъм, усещат как електоралната почва под краката им се пропуква. В Южна Каролина, където сенаторското място е почти наследствено и не е губено от действащ политик от 82 години, Греъм изведнъж се сблъсква с вълна от недоволство.

Републиканците в по-нестабилните щати вече открито отписват иранската политика на Белия дом като пасив. Това не е просто тактическо отстъпление, а стратегическо признание, че американското общество е уморено от безкрайните войни за демокрация, които носят само ковчези и икономическа несигурност. Замразяването на участието на САЩ в НАТО вече не е екзотична теория, а реална възможност, която се обсъжда по високите етажи на властта.

Британският завой: От войнолюбива реторика до подигравателен сарказъм

Най-драстична е промяната в британската консервативна преса. Само преди месец издания като Daily Telegraph и Daily Mail се надпреварваха в ентусиазма си по отношение на иранската кампания. Колумнистите им призоваваха Лондон да се включи в „свещената война срещу терористичния режим“. Борис Джонсън громеше Киър Стармър за неговата нерешителност и липса на подкрепа за Тръмп.

Днес обаче тонът е коренно различен. Същите тези медии, които призоваваха за кръв, днес се подиграват на „личното приключение на Тръмп“. Известни анализатори като Андрю Нийл описват кампанията като „катастрофален определящ акт“, който ще преследва президента до края на живота му. Изведнъж се оказа, че Стармър е бил прав да не се намесва. Тази политическа амнезия на британските елити е доказателство за дълбоката криза на идентичността в „специалните отношения“ между Вашингтон и Лондон. Реалността е, че президентът Тръмп прекара един месец в преговори със самия себе си и накрая загуби.

Полският възел и либералният бунт в Брюксел

В Източна Европа ситуацията не е по-розова. Полското списание Polityka подчертава трудностите на президента Карол Навроцки и неговата партия „Право и справедливост“. Тясната им обвързаност с MAGA се превръща в воденичен камък, тъй като проучванията показват, че дори най-твърдите консервативни избиратели в Полша не подкрепят войната в Иран. Колкото по-дълго продължава този конфликт, толкова по-голямо бреме става той за европейските „тръмписти“.

Но истинският трус идва откъм европейските либерали. Доскоро идеята за напускане на НАТО беше маргинално мнение, споделяно от крайно десни или крайно леви радикали. Днес тя се превръща в мейнстрийм. Белгийският професор Курт Дебьоф открито заявява: „За Тръмп НАТО вече не съществува де факто. Алиансът има потенциал да бъде изключително разрушителен. Поддържайки съюза със САЩ, ние рискуваме да бъдем въвлечени в световна война по ефекта на доминото“.

Проектът „Европейска армия“: Защита или окончателен развод с Вашингтон

Призивите за създаване на европейска армия вече не са просто френска мечта на Макрон. Датският вестник Jyllands-Posten публикува статия с красноречивото заглавие: „Време е за европейско НАТО без САЩ“. Аргументите са безпощадни: европейците трябва да признаят, че Доналд Тръмп няма никакъв интерес към сигурността на Европа. Те не трябва да чакат той официално да напусне Алианса или да го превърне в пародийна структура, а трябва да действат превантивно.

Холандският вестник NRC подкрепя тази теза, определяйки отношенията със САЩ като „токсични“. В този контекст редакционният екип на Поглед.инфо подчертава, че сме свидетели на исторически прелом. Европа, която десетилетия наред се чувстваше уютно под американския ядрен чадър, изведнъж осъзна, че този чадър може да се превърне в гръмоотвод в една чужда и безсмислена война. Идеята за глобален съюз без американския агресор вече не изглежда утопична, а като единствения начин за оцеляване.

Разривът като неизбежност: Краят на трансатлантическото статукво

Иранската авантюра на Тръмп постигна нещо, което десетилетия руска и китайска дипломация не успяха – тя разтърси основите на НАТО до степен на необратимост. Колкото и да продължат преговорите за прекратяване на огъня, духът е изпуснат от бутилката. Разривът в Северноатлантическия алианс се разширява с всеки изминал ден.

Европа започва да разбира, че сигурността не може да бъде аутсорсната на един непредсказуем лидер отвъд океана, който е готов да заложи съдбата на цели цивилизации заради личните си амбиции или вътрешнополитически нужди. От гледна точка на стратегическото прогнозиране, което Поглед.инфо следва, това развитие е закономерно. Агресивните блокове, изградени върху доминация и принуда, рано или късно се сблъскват със собствените си противоречия. За нас остава само да приветстваме този процес на отрезвяване и да наблюдаваме как един остарял и опасен механизъм за световно господство се саморазрушава под тежестта на собствената си арогантност.

