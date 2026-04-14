/Поглед.инфо/ Анализът на Сергей Караганов, Дмитрий Ефременко и Илья Козылов разкрива не просто транспортен проект, а геостратегия за пренареждане на цяла Евразия в условията на разпадащ се световен ред. „Север–Юг“ се превръща в ос, която трябва да изведе Русия извън западната зависимост и да изгради нов каркас на континента – от Арктика до Индийския океан. Залогът не е икономика, а бъдещето на държавата – дали тя ще създава новата география на света или ще бъде принудена да се вписва в чужда. В свят на войни, разриви и „черни лебеди“, инфраструктурата вече е оръжие, а пространството – последната линия на суверенитета.

Коридори, които пренаписват картата

В анализа на Сергей Караганов, заедно с Дмитрий Ефременко и Илья Козылов, има едно вътрешно напрежение, което не е изведено като лозунг, но определя всяка линия от текста. Това не е разговор за транспорт. Това е разговор за оцеляване на държави в свят, който вече не се подчинява на старите геометрии.

Изходната точка не е икономиката, а разпадането на системата, която дълго време изглеждаше непробиваема. Войната в Украйна не е просто военен сблъсък, а момент, в който става ясно, че предишната архитектура на сигурност е окончателно разрушена. Оттук нататък всяко движение – било то на армии, капитали или стоки – се превръща в част от нова конфигурация на силата.

И точно в този контекст Караганов поставя МТК „Север–Юг“. Не като икономически проект, а като елемент от геостратегия, която трябва да работи десетилетия напред, независимо от това как ще завърши конкретният конфликт. Защото, както ясно се усеща в неговата логика, дори и при формално затихване на бойните действия, напрежението няма да изчезне. То ще се пренесе в други форми – санкции, технологични бариери, блокирани пазари, разкъсани вериги на доставки.

Това означава едно – инфраструктурата вече не може да бъде неутрална.

Тя се превръща в инструмент за геополитическо пренареждане. В средство за създаване на нови зависимости и разрушаване на стари. В начин да се заобиколят ограниченията, наложени от противник, който не може да бъде победен бързо, но трябва да бъде изтощаван дълго.

И тук се появява първият ключов момент в анализа на Караганов – отказът от илюзията за „решаваща победа“. В текста ясно се прокрадва разбирането, че Русия няма да излезе от този конфликт с пълна стратегическа свобода. Заплахата от западния фланг няма да изчезне. Европа няма да се „разтвори“ сама в собствените си противоречия толкова бързо, колкото мнозина очакват.

Но също толкова ясно стои и другото – Западът също няма да може да възстанови предишната си цялост.

Точно тук се отваря онова, което Караганов и съавторите му наричат прозорец на възможности. Не като кратък момент, а като период, в който старият баланс е нарушен, а новият още не е установен. В такъв период не печели този, който е най-силен, а този, който най-бързо пренареди своето пространство.

И именно тук „Север–Юг“ започва да придобива съвсем различен смисъл.

Той вече не е просто маршрут. Той е опит да се създаде нова ос на движение, която да не зависи от Европа. Да изведе Русия към други пазари, други партньори, други центрове на растеж. Да премести икономическата гравитация от западното направление към южното и източното.

Но Караганов не се задоволява с това.

В неговата логика коридорът няма стойност сам по себе си. Той има смисъл само ако стане част от по-голяма конструкция. От нещо, което в текста се обозначава като геостратегия, но всъщност означава много повече – означава цялостно пренареждане на континента отвътре.

Това е мястото, където анализът рязко излиза извън рамките на обичайната геополитика.

Защото става дума не за влияние върху други държави, а за промяна на собствената структура. За вътрешно преместване на центъра на развитие. За отказ от западноцентричната логика, която десетилетия наред определяше не само външната политика, но и вътрешната икономика, култура и елити.

Тук се появява една от най-силните и най-рискови идеи в целия текст – идеята за преместване на центъра на Русия на Изток.

Не като лозунг, а като конкретна задача. С преместване на корпорации, институции, функции на държавата. Със създаване на нови точки на концентрация на власт и ресурси извън европейската част на страната.

Това не е просто икономическа мярка. Това е опит да се промени самата география на държавата.

И тук напрежението се засилва.

Защото подобно преместване означава разклащане на установени интереси. Означава пренареждане на елити. Означава разрушаване на комфортната зависимост от западните модели, която дълго време беше не само икономическа, но и психологическа.

Караганов не го казва директно, но логиката му води точно натам – без вътрешна трансформация няма външна устойчивост.

И тук „Север–Юг“ отново се връща, но вече в друга роля.

Не като канал за транзит, а като инструмент за свързаност. За изграждане на нови икономически връзки вътре в самото пространство. За създаване на инфраструктура, която не просто обслужва търговията, а създава нова икономическа реалност.

Това е съществената разлика, която често се изпуска.

Транзитът носи пари. Свързаността създава държава.

И именно тук анализът на Караганов започва да придобива исторически мащаб. Защото паралелът, който стои зад него, е очевиден – Транссибирската железница. Проект, който не е бил просто транспортна линия, а начин да се задържи пространството, да се интегрират територии, да се създаде цялост там, където е имало разпокъсаност.

Днес ситуацията е различна, но усещането за уязвимост е сходно.

Широката ос – тази от Запад на Изток – съществува. Но тя не е достатъчна. Тя оставя страната зависима от една линия, която може да бъде прекъсната, блокирана или изолирана.

Необходима е втора ос. По-устойчива. По-многопластова. Такава, която да създаде каркас, а не просто мрежа.

„Север–Юг“ е именно този опит.

Но той се появява в момент, в който светът става все по-непредсказуем. В който всяка стратегия може да бъде разрушена от събитие, което никой не е предвидил. В текста това е обозначено с класическия образ на „черния лебед“, но зад него стои нещо по-дълбоко – усещането, че системата е в състояние на постоянна нестабилност.

И въпреки това, или може би именно заради това, Караганов настоява за дългосрочно планиране.

Не защото бъдещето е ясно, а защото без хоризонт държавата губи способност да действа.

Това е парадоксът, около който се изгражда цялата първа част на анализа.

Колкото по-несигурен става светът, толкова по-необходима става стратегията.

И точно тук се появява усещането, че „Север–Юг“ не е просто проект на настоящето, а залог за бъдеще, което все още няма форма.

Но въпросът остава отворен.

Дали този проект ще се превърне в основа на новата Евразия, или ще остане още една нереализирана амбиция, погълната от хаоса на преходния период?

Отговорът не е в самия коридор.

Той е в това дали ще бъде създаден каркасът около него.

Каркасът, който липсва

В логиката на Сергей Караганов има една последователност, която трудно може да бъде приета, ако се гледа през обичайната призма на икономическата ефективност. Тя изисква отказ от привидно рационалното и връщане към стратегическото мислене, което не се измерва с бърза възвръщаемост, а с устойчивост през десетилетия.

МТК „Север–Юг“ в този смисъл не започва от транспортните карти, а от усещането за уязвимост. От съзнанието, че една държава, която разчита на една-единствена ос на свързаност, рано или късно се оказва зависима от външни условия, които не контролира. Широката линия – тази, която свързва европейската част на Русия с Далечния изток – е исторически необходима, но стратегически недостатъчна. Тя обединява, но не защитава. Тя дава движение, но не създава дълбочина.

Точно тук се появява необходимостта от втора конструкция, от втори слой, който да придаде обем на пространството. Не мрежа, която може да бъде прекъсвана, а каркас, който държи формата дори когато отделни линии се разрушават. И именно тук „Север–Юг“ се превръща в нещо различно от инфраструктурен проект – в опит да се създаде вертикална ос, която да свърже не просто точки, а различни геополитически реалности.

Но Караганов не оставя тази идея на нивото на абстракцията. В текста се усеща стремежът да се изведе конкретна логика на действие, която изисква промяна не само на маршрути, а на самия център на развитие. И тук идва онова, което в други контексти би звучало като радикално, но в този анализ се представя като неизбежно – преместването на инфраструктурния и в по-широк смисъл цивилизационния център на Русия отвъд Урал.

Това не е просто географско изместване. Това е отказ от дълбоко вкоренената ориентация към западната част на страната като основен източник на ресурси, решения и перспектива. В този смисъл „сибиризацията“, за която става дума, не е лозунг, а опит да се прекъсне инерцията, която продължава да държи държавата в рамките на една вече остаряла пространствена логика.

Именно тук анализът на Караганов придобива онази специфична плътност, която го отличава от обичайните експертни текстове. Защото става ясно, че става дума не просто за транспортни коридори, а за пренареждане на властта. Защото там, където се концентрират инфраструктурата, капиталите и комуникациите, неизбежно се концентрира и политическата тежест.

Следователно, ако Русия иска да измести своята геополитическа тежест на Изток, тя не може да го направи само чрез декларации или отделни проекти. Необходима е пространствена политика, която да обвърже транспортните решения с преместване на институции, корпорации и управленски центрове. В противен случай всяка инфраструктура ще остане вторична спрямо стария център на гравитация.

Тук се появява още един важен слой в анализа – разбирането, че голямата логистика не може да бъде оставена на частната инициатива. Икономическите разчети са необходими, но те не могат да бъдат водещи, когато става дума за стратегически каркас. Частният бизнес може да се включи, да оптимизира, да ускори, но не може да зададе посоката. Посоката се задава от държавата, защото тя е единственият актьор, който може да мисли в хоризонт, по-дълъг от инвестиционния цикъл.

Това е моментът, в който анализът рязко се отдалечава от либералната икономическа логика и се връща към нещо, което дълго време изглеждаше забравено – към идеята за инфраструктурата като инструмент на държавната воля. Не в смисъл на административен контрол, а в смисъл на способност да се оформя пространство.

Но ако този каркас трябва да бъде устойчив, той не може да се ограничи до железопътни линии и магистрали. Тук се появява един елемент, който често остава подценен, но в текста има особено значение – реките. Русия като речна държава не е просто географски факт, а неизползвано стратегическо предимство. Огромните водни артерии на Сибир, които се вливат в Северния ледовит океан, са не само ресурс, но и потенциален канал за интеграция на вътрешното пространство с арктическите маршрути.

Възстановяването на речния транспорт, удължаването на навигацията, създаването на връзки между речни и морски маршрути – всичко това не е детайл, а част от същата логика на каркаса. Логика, която търси не максимална печалба в краткосрочен план, а максимална устойчивост в дългосрочен.

Тук се появява и още едно измерение, което придава на анализа почти цивилизационен характер. Защото транспортните коридори не са само икономика. Те са и демография, култура, социална структура. Караганов ясно поставя въпроса за малките градове, за тяхното съхраняване и развитие, за създаването на нови точки на живот извън мегаполисите. Това не е социална политика в тесния смисъл, а част от същата стратегия за запълване на пространството.

Защото празното пространство е уязвимо пространство.

И ако каркасът трябва да бъде устойчив, той трябва да бъде населен, икономически активен, културно свързан. В противен случай той остава линия на картата, която може да бъде прекъсната при първия по-сериозен натиск.

Тук анализът достига до една идея, която стои като фон през целия текст – идеята за възраждане на цивилизационното единство на Евразия. Не като политически проект, а като процес, в който различни пространства започват да се свързват не само чрез търговия, но и чрез общи инфраструктури, общи интереси и постепенно формираща се взаимна зависимост.

В този смисъл „Север–Юг“ не е изолиран проект. Той трябва да се впише в по-широка конфигурация, в която съществуват и други коридори, други маршрути, други центрове на активност. И тук неизбежно се появява Китай със своята инициатива за „Пояс и път“. Тази инициатива вече създава хоризонтални връзки, които обхващат целия континент. Но именно тази хоризонталност създава дисбаланс, защото оставя недостатъчно развити меридианните линии.

Това означава, че „Север–Юг“ не трябва да се разглежда като конкуренция на китайските маршрути, а като тяхно допълнение. Като опит да се създаде по-сложна, по-устойчива конфигурация, в която различни направления се пресичат и взаимно усилват ефекта си.

Но това е и мястото, където рискът става особено ясен.

Защото всяко пресичане на маршрути е и пресичане на интереси.

И ако каркасът на Евразия започне да се оформя реално, той неизбежно ще се превърне в поле на съперничество. Не само икономическо, но и политическо, а в определени моменти и военно. Това означава, че изграждането му не може да бъде чисто технически процес. То изисква постоянна дипломатическа работа, участие в регионални конфликти, управление на противоречия, които често нямат бързо решение.

И тук се връща началното напрежение.

Защото проект, който изисква десетилетия стабилност, трябва да се реализира в свят, който става все по-нестабилен.

Това противоречие не се решава в текста. То остава като отворена рана, около която се изгражда цялата логика на анализа.

И именно това го прави толкова опасно реалистичен.

Свързаността като сила, а не транзитът като илюзия

В един момент в анализа на Сергей Караганов се появява разграничение, което променя цялата перспектива. То не е формулирано като централна теза, но без него останалото губи смисъл. Разграничението между транзит и свързаност.

Транзитът изглежда привлекателен, защото носи бърз ефект. Той създава потоци, генерира приходи, създава усещане за включеност в глобалната икономика. Но в своята същност той е зависимост. Зависи от външни маршрути, от чужди решения, от стабилността на пространства, които не принадлежат на теб. Той не създава собствена тежест. Само премества чужда.

Свързаността е нещо различно. Тя не се вижда веднага. Тя не дава бърз резултат. Но тя променя вътрешната структура на пространството. Създава връзки, които не могат лесно да бъдат прекъснати. Натрупва икономика, население, технологии в точки, които започват да взаимодействат помежду си, а не просто да обслужват външни потоци.

Именно тук анализът започва да се концентрира върху Централна Евразия. Не като географско понятие, а като зона, в която тези два модела се сблъскват. Регионът вече е пресечна точка на множество маршрути. Китайските коридори, руските инфраструктурни линии, инициативите на отделни държави – всичко това създава впечатление за интензивно движение.

Но Караганов и съавторите му не се поддават на тази илюзия. Те ясно показват, че наличието на маршрути не означава наличието на свързаност. Че пресичането на линии не създава автоматично интеграция. Че зад привидната динамика може да стои дълбока фрагментация.

Това е ключовият проблем на региона.

И той не може да бъде решен с още линии на картата.

Защото свързаността изисква не просто инфраструктура, а комплекс от процеси, които да я поддържат. Икономически, демографски, технологични. Без тях всяка транспортна система остава повърхностна. Работи, но не създава устойчивост.

Тук се появява още един пласт в анализа, който често остава в сянка, но има фундаментално значение. Човешкият капитал. Не като абстракция, а като реално разпределение на населението, на знанията, на производствените способности. Ако тези елементи не се концентрират около новите коридори, те няма да се превърнат в оси на развитие, а ще останат канали за износ на ресурси.

Именно затова въпросът за Централна Евразия не е само въпрос на транспорт. Той е въпрос на това дали регионът ще се превърне в самостоятелен център или ще остане периферия на чужди проекти.

Тук неизбежно се връща и по-широкият исторически контекст, който присъства в анализа. Петстотингодишното доминиране на Запада приключва. Не с едно събитие, а с натрупване на процеси, които постепенно изместват центъра на световната икономика. Това изместване не е линейно, не е окончателно, но е достатъчно ясно, за да промени поведението на държавите.

Централна Евразия се оказва в центъра на това движение.

Това не е ново положение. По-скоро е връщане към историческа нормалност, в която този регион е бил свързващото звено между различни цивилизации. Но връщането не означава възстановяване. Условията са различни, технологиите са различни, политическите структури са различни.

И именно тук се появява онова, което прави анализа на Караганов толкова настойчив – предупреждението, че възможността може да бъде пропусната.

Защото да бъдеш в центъра на процес не означава автоматично да го контролираш.

Русия, която заема северната част на тази зона, се оказва в особено положение. От една страна, тя има географско предимство. Контролира ключови пространства, разполага с ресурси, има потенциал да влияе върху развитието на региона. От друга страна, тя носи инерцията на старата ориентация. Центърът на властта, икономиката и културата остава в европейската част.

Това създава вътрешно противоречие.

Обръщането на Изток, за което се говори от години, остава непълно. То съществува като политическа линия, като отделни проекти, като декларации. Но не е достигнало точката, в която да промени реалното разпределение на ресурси и влияние.

И тук анализът стига до една от най-деликатните теми – връзката между власт и пространство.

В Русия, както и в много други държави, властта и собствеността са тясно свързани. Това означава, че там, където е концентрирана властта, там се концентрират и ресурсите. Следователно, ако центърът на властта остава в европейската част, всяко усилие за развитие на Изтока ще бъде ограничено.

Това е структурен проблем.

И той не може да бъде решен с инвестиции или инфраструктура сами по себе си.

Необходима е промяна в самата конфигурация на държавата.

Тук се появява идеята за преместване на функции на властта в Сибир. Не като символичен жест, а като инструмент за реално пренасочване на потоци – финансови, административни, човешки. Това е опит да се създаде нов център на гравитация, който да изтегли развитието в друга посока.

Но тази идея носи и риск.

Защото всяко преместване на център означава отслабване на стария. Означава съпротива. Означава конфликти, които не са видими на повърхността, но могат да блокират процеса отвътре.

И въпреки това, в анализа няма колебание относно необходимостта от подобна стъпка.

Защото без нея всичко останало остава частично.

МТК „Север–Юг“ може да бъде изграден. Могат да се създадат нови маршрути, нови връзки, нови възможности. Но ако те не бъдат подкрепени от вътрешна трансформация, те ще работят в рамките на старата структура.

А старата структура е уязвима.

Тук се връща и темата за свързаността, но вече на по-дълбоко ниво. Свързаност не само между региони, а между функции на държавата, между икономика и управление, между инфраструктура и общество. Без тази вътрешна свързаност външните коридори остават непълни.

Именно затова въпросът за бъдещето на Евразия не може да бъде сведено до транспорт.

Той е въпрос за това дали ще се създаде ново равновесие между различни пространства, или ще се възпроизведат старите зависимости в нова форма.

И тук анализът отново оставя отворено пространство.

Защото процесите вече са започнали, но тяхната посока не е окончателно определена.

Североизточният вектор и границата на въображението

В един момент анализът на Сергей Караганов рязко променя мащаба. Дотук ставаше дума за Евразия, за вътрешната ѝ реконструкция, за опита да се създаде каркас, който да удържи континента в нови условия. Но следващото движение излиза извън самия континент. Не като географска амбиция, а като логическо продължение на вече поставените въпроси.

Защото ако се приеме, че Евразия трябва да бъде свързана отвътре, ако се приеме, че меридианните коридори са необходимият отговор на разпада на старите маршрути, тогава неизбежно възниква въпросът къде свършва тази свързаност. Къде е границата, след която тя престава да има смисъл.

И тук се появява североизточният вектор.

Не като фантазия, а като продължение на вече съществуващи линии. Амуро-Якутската магистрала, която постепенно приближава северните територии към основното транспортно тяло. Перспективата за връзка с Магадан, която доскоро изглеждаше периферна, но в тази логика започва да придобива стратегическо значение. Не става дума само за износ на ресурси, макар и това да е важен елемент. Става дума за включване на пространства, които до този момент са били практически изолирани.

Тук инфраструктурата отново се превръща в инструмент за геополитическо присъствие.

Защото там, където няма връзка, няма и контрол. Там, където няма постоянен поток, няма и устойчиво развитие. Североизточните територии не са просто ресурсна база. Те са част от по-голямата конфигурация, в която Арктика започва да играе все по-важна роля.

Именно Арктика е следващият слой на анализа.

Северният морски път вече не е екзотичен маршрут, а постепенно се превръща в една от ключовите линии на XXI век. Не защото заменя напълно традиционните маршрути, а защото създава алтернатива, която в определени условия може да стане доминираща. Това автоматично го превръща в зона на конкуренция. Икономическа, но и военна. Политическа, но и технологична.

Тук Караганов не изпада в илюзии. Той ясно показва, че този маршрут ще бъде обект на борба. Че достъпът до него няма да бъде свободен в класическия смисъл. Че всяка държава, която иска да го използва, ще трябва да се съобразява с интересите на останалите.

И точно в този контекст се появява една идея, която дълго време е стояла на границата между инженерство и фантазия – свързването на Евразия и Северна Америка през Беринговия проток.

Тази идея не е нова. Тя съществува още от времето на Транссиба, появява се периодично, изчезва, връща се. Но днес тя се вписва в съвсем различна логика. Ако Евразия се превръща в свързан каркас, ако Арктика става активна зона на движение, ако политическите бариери започнат да се разместват, тогава подобен проект престава да бъде утопия.

Той се превръща във възможност.

Но тази възможност е обвързана с условия, които не зависят от инженерите.

Тя зависи от политиката.

В анализа ясно се усеща, че подобен проект може да бъде реализиран само при съществено намаляване на конфронтацията между големите сили. Между Русия и САЩ, между САЩ и Китай. Без такова разместване всяка идея за съединяване на континентите остава блокирана не от технологии, а от недоверие.

И тук се появява един парадокс, който преминава през целия текст.

Най-амбициозните инфраструктурни проекти изискват най-висока степен на политическа стабилност.

Но те се замислят именно в периоди на нестабилност.

Това напрежение не се решава. То се натрупва.

В същото време анализът не спира до символиката на подобни проекти. Той се връща към конкретното – към необходимостта от развитие на технологии, които да позволят функционирането на инфраструктурата в екстремни условия. Арктиката не е просто пространство, което трябва да бъде свързано. Тя е среда, която изисква различен тип решения. Автономни системи, нови материали, нови подходи към строителството и поддръжката.

Тук отново се появява идеята за лидерство. Не само в геополитически смисъл, а в технологичен. Ако една държава успее да създаде работещи модели за функциониране в подобни условия, тя получава предимство, което трудно може да бъде компенсирано.

Но дори това не е крайната точка на анализа.

Защото зад всички тези проекти – от „Север–Юг“ до Арктика и Беринговия проток – стои нещо по-дълбоко. Опит за създаване на цялостна система, която да свърже различни пространства в единна структура. Система, която да има няколко оси, няколко центъра, няколко нива на устойчивост.

И тук отново се връща въпросът за центъра.

Ако подобен каркас бъде изграден, къде ще бъде неговото ядро?

В анализа отговорът не е формулиран директно, но логиката е ясна. Центърът трябва да бъде преместен. Не в периферията на континента, а в неговата вътрешност. В Сибир. В северната част на Централна Евразия.

Това не е просто географско решение. Това е опит да се създаде нова опора на държавността. Да се премести точката, около която се организират потоците – икономически, политически, културни.

Но именно тук напрежението достига своя максимум.

Защото подобно преместване означава не просто изграждане на ново, а разрушаване на старото. Означава разкъсване на инерции, които са се формирали в продължение на десетилетия. Означава риск от грешки, които могат да имат дългосрочни последици.

И въпреки това, в анализа няма отстъпление от тази логика.

Защото алтернативата е по-опасна.

Да се запази старата структура в свят, който вече не я поддържа.

И тук остава онова усещане, което не може да бъде премахнато.

Че всички тези проекти – от коридорите до арктическите маршрути – са не просто възможности, а опит да се отговори на натиск, който вече действа.

И че времето, в което могат да бъдат реализирани спокойно, вече е отминало.

Каркасът или разпадът

В края на анализа на Сергей Караганов, заедно с Дмитрий Ефременко и Илья Козылов, няма успокоение. Няма и онова привично обобщение, което да създаде усещане за завършеност. Напротив, усещането е за процес, който едва започва да придобива форма, без да е ясно дали ще се стабилизира или ще се разпадне под тежестта на собствените си противоречия.

Защото всичко, което беше разгърнато дотук – от „Север–Юг“ до арктическите маршрути и възможното свързване на континентите – не е самостоятелна програма. Това е опит да се отговори на ситуация, в която старите опори на глобалния ред вече не работят, а новите все още не са изградени. В такава среда всяко действие носи двойна тежест. То трябва едновременно да решава текущи проблеми и да създава условия за бъдеще, което не може да бъде напълно предвидено.

Именно тук се проявява онова, което прави този анализ толкова характерен за Караганов. Отказът да се мисли в рамките на краткия хоризонт. Отказът да се търси бързо решение. Вместо това се появява настояването за дълбочина – за изграждане на структури, които могат да издържат на натиск, дори когато конкретните обстоятелства се променят.

Но тази дълбочина има своята цена.

Тя изисква концентрация на ресурси, политическа воля, готовност за вътрешни промени, които неизбежно ще срещнат съпротива. Изисква и нещо друго – време. А времето е именно ресурсът, който в настоящата ситуация изглежда най-несигурен. Защото глобалните процеси се ускоряват, конфликтите се разгръщат в различни посоки, а пространството за маневриране се стеснява.

Тук се връща и началното напрежение, което преминава през целия текст.

Възможността за „голяма сделка“ между Русия и Съединените щати, за временно разреждане на напрежението, за създаване на пауза, в която подобни проекти могат да бъдат развивани без постоянен външен натиск. Тази възможност съществува, но не е гарантирана. Тя зависи от фактори, които излизат извън рамките на самата инфраструктура – от вътрешната динамика на американската политика, от отношенията между Вашингтон и Пекин, от развитието на конфликти в други региони.

Ако тази възможност бъде пропусната, ако напрежението продължи да нараства, тогава всички тези проекти ще трябва да се реализират в условия на постоянен натиск. Това не ги прави невъзможни, но ги прави по-рискови, по-скъпи, по-несигурни.

И все пак, в анализа няма колебание относно необходимостта от действие.

Защото алтернативата не е запазване на статуквото.

Алтернативата е постепенно изместване към периферията.

Ако новият транспортен каркас на Евразия бъде изграден без активното участие на Русия, ако меридианните оси се формират под влияние на други сили, ако вътрешната свързаност остане недостатъчна, тогава страната ще се окаже в положение, в което ще трябва да се адаптира към чужда архитектура. Да се вписва, а не да определя.

Това е рискът, който стои зад целия текст.

И именно той обяснява настойчивостта, с която се говори за преместване на центъра на развитие, за изграждане на нови коридори, за включване на Арктика, за разширяване на хоризонта отвъд самата Евразия.

Но дори и при реализиране на всички тези елементи, няма гаранция за успех.

Каркасът може да бъде изграден, но това не означава, че той ще бъде устойчив. Той може да бъде подложен на натиск отвън, но и да се окаже недостатъчно свързан отвътре. Може да създаде нови възможности, но и нови зависимости. Може да привлече ресурси, но и да ги разпредели неравномерно, създавайки вътрешни напрежения.

Това двойствено положение не се премахва.

То остава като постоянен фон.

И именно тук анализът достига до своята най-дълбока линия.

Че става дума не просто за инфраструктура, а за исторически избор. За това дали една държава ще успее да пренареди себе си в съответствие с новите реалности, или ще остане в рамките на старата логика, която постепенно губи своята ефективност.

Този избор не се прави еднократно.

Той се реализира чрез поредица от решения, всяко от които може да бъде правилно или погрешно, навременно или закъсняло. И в този смисъл няма момент, в който да може да се каже, че процесът е приключил.

Той просто продължава.

С нарастващо напрежение, с нови неизвестни, с възможности, които се появяват и изчезват.

И някъде в тази динамика, между проектите и рисковете, между амбицията и ограниченията, започва да се оформя онова, което може да се превърне в новия каркас на Евразия.

Или да не се превърне.

* Каркас: скелет, рамка, конструкция, основа

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.