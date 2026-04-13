/Поглед.инфо/ Преговорите в Исламабад между САЩ и Иран се превърнаха в илюстрация на геополитическата безизходица. Геворг Мирзаян анализира защо компромисът е химера, докато регионалните амбиции и израелският страх диктуват дневния ред. Провалът на Джей Ди Ванс и Абас Арагчи не е случаен, а структурно заложен в ДНК-то на Близкия изток.

Бледата сянка на надеждата в Исламабад

На 10 и 11 април 2026 година пакистанската столица Исламабад се превърна в епицентър на световната дипломация. Очите на целия свят бяха вперени в затворените врати, зад които представителите на Вашингтон и Техеран се опитваха да намерят изход от десетилетията на вражда, санкции и на прага на пълномащабна война. Този първи кръг от преговори обаче, вместо да донесе облекчение, само подчерта дълбочината на пропастта. Часове на напрегнати дискусии завършиха без конкретно споразумение, оставяйки след себе си само дипломатическа учтивост и горчив привкус на провал.

Исмаил Багаей, говорителят на иранското външно министерство, се опита да смекчи удара, описвайки атмосферата като изпълнена с „недоверие и подозрение“. И това е най-малкото, което може да се каже. Когато две империи – едната залязваща глобална хегемония, а другата – надигаща се регионална сила с хилядолетна памет, седнат на една маса, историята тежи повече от думите. Никой не е очаквал пробив за една нощ, но липсата на дата за следващ кръг е ясен сигнал, че „червените линии“ са станали твърде дебели, за да бъдат прекрачени лесно.

Актьорите на сцената: Прагматизъм срещу амбиция

Съставът на делегациите подсказваше, че този път залозите са по-високи от всякога. От американска страна процесът беше воден от Джей Ди Ванс – човекът, който вече не е просто вицепрезидент, а претендент за короната на Тръмп в следващия политически цикъл. За Ванс един външнополитически успех, особено в регион, който е „гробница за репутации“, би бил златният билет към Овалния кабинет. Той се нуждае от история на успеха – от война, която наистина е приключила, а не просто е замразена.

От другата страна стояха Абас Арагчи и Мохамад Багер Галибаф. Анализаторите на Поглед.инфо определят тези фигури като „просветени прагматици“. Те отлично съзнават, че Иран е изправен пред екзистенциален риск, ако администрацията на Тръмп реши да премине от „максимален натиск“ към „максимално унищожение“. Иранската икономика, макар и калена в санкции, трудно би издържала пълномащабни удари по петролната и газовата инфраструктура. Целта на Техеран е ясна: да легитимира своите геополитически придобивки от последните години и да превърне фактическото си надмощие в региона в юридически признат статут.

Ядреният възел: Отвъд праха на старата сделка

Основният камък на препъване остава ядрената програма. Тук компромисът изглежда невъзможен, защото дефинициите за „сигурност“ на двете страни са диаметрално противоположни. Американците, водени от горчивия опит на ерата Обама, вече не вярват на временни ограничения. Дж. Д. Ванс беше категоричен: САЩ не виждат „фундаментален ангажимент“ от страна на Иран. Вашингтон иска пълно и окончателно демонтиране – нещо, което за Иран би означавало капитулация на суверенитета му.

За Техеран ядрената програма не е просто технически проект, а застраховка „Живот“. В свят, в който международното право е заменено от „правото на силния“, иранците виждат в обогатения уран единствената гаранция, че няма да последват съдбата на Ирак или Либия. Те се позовават на Договора за неразпространение на ядрени оръжия (ДНЯО), но реалността е, че доверието е мъртво. Когато американците искат износ на целия обогатен уран в трета страна, те де факто искат Иран да остане беззащитен.

Геополитиката на задушаването: Ормузкият проток

Вторият критичен пункт е корабоплаването в Ормузкия проток. Този тесен воден път е аортата на световната енергетика и Иран държи ножа върху нея. Техеран настоява за правото да контролира преминаването и дори да налага такси – ход, който международното морско право категорично отхвърля, тъй като южният бряг е омански. Но иранците играят по свои правила, знаейки, че Тръмп не разполага с времето или политическия капитал за месеци наред морски конфликти.

САЩ се опитват да постигнат чрез дипломация това, което не успяха по време на „40-те дни война“ – застраховки на кораби, ескорт и икономически протоколи, които да заобиколят иранския диктат. Но тук математиката е проста: всеки танкер може да носи на Иран между 1 и 2 милиона долара такса. При десетки танкери дневно, това е финансов поток, който би направил американските санкции напълно безсмислени. Нещо повече, признаването на иранския контрол би означавало 5-ти флот на САЩ да стане заложник в Персийския залив, излизайки само с „виза“ от Техеран. Това е геополитическо унижение, което Вашингтон не може да приеме.

Американските бази и арабският страх

Въпросът за изтеглянето на американските бази от Близкия изток е другата „червена линия“. Иран иска региона, свободен от външно присъствие, което де факто би го направило единствен хегемон. От друга страна, монархиите от Персийския залив, макар и често разочаровани от Вашингтон, панически се страхуват от момента, в който американският „отбранителен чадър“ ще се сгъне. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, в момента не съществува реална алтернатива на американското присъствие, която да гарантира оцеляването на тези режими пред лицето на иранската експанзия.

Статуквото в момента е парадоксално благоприятно за Иран, но Техеран иска то да бъде заверено нотариално от САЩ. Те искат пълно и окончателно премахване на санкциите, а не просто частични облекчения. В замяна предлагат регионална система за сигурност, която би включвала гаранции за монархиите. Но кой в Рияд или Абу Даби би повярвал на гаранции от страна, която контролира „оста на съпротивата“?

Израел: Великият спойлер на всяко споразумение

Дори ако приемем невероятното – че Ванс и Арагчи намерят общ език по ядрения въпрос и Ормуз, на пътя им стои Израел. И тук се крие истинската трагедия на дипломацията. За Тел Авив преговорите в Исламабад са пряка заплаха за съществуването на еврейската държава. Позицията на Израел е далеч по-радикална: никакви компромиси, никакво „право на мирен атом“, никакво признаване на иранската мощ.

За Израел един „победоносен Иран“, признат от САЩ, означава пълна изолация. Професор Станислав Ткаченко правилно отбелязва, че в такъв сценарий Иран и Турция просто биха смазали Израел при мълчаливото несъгласие на Вашингтон. Израелските лидери няма да позволят на Тръмп да ги „продаде“ в името на една съмнителна сделка. Те имат способността и волята да взривят всеки процес на сближаване – чрез военни провокации в Ливан, удари по ирански обекти или кибердиверсии.

Ливанската рана и границите на американската власт

Настояването на Израел, че действията му в Ливан не са част от никакви договорености между САЩ и Иран, показва фундаменталната слабост на Вашингтон. САЩ не могат да контролират своя основен съюзник, когато става въпрос за неговото оцеляване. Всяка бомба, паднала в Бейрут, е пирон в ковчега на преговорите в Исламабад. Израел ще направи всичко възможно, за да вкара САЩ в конфликт, от който Тръмп отчаяно се опитва да избяга.

Както подчертава Кирил Семенов пред „Взгляд“, шансовете за споразумение са близки до нула именно заради Тел Авив. Ако Израел усети, че компромисът е близо, той ще натисне спусъка. За Израел това е въпрос на живот и смърт, докато за САЩ е въпрос на престиж и изборни цикли. В тази асиметрия на залозите Израел винаги ще има предимство.

Военната демонстрация като прелюдия към ада

Докато дипломатите опаковат куфарите си, военните заемат позиции. САЩ изпращат разрушители в Ормузкия проток за „разминиране“, което Иран възприема като акт на агресия. Тръмп заплашва с морска блокада – термин, който в международното право е синоним на обявяване на война. Това не са просто преговорни тактики; това е танц върху ръба на бръснача.

В крайна сметка преговорите в Исламабад не бяха началото на мира, а по-скоро последната проверка на реалността преди бурята. Иран няма да се откаже от правото си да бъде велика сила, а САЩ не могат да си позволят да признаят тази сила без да предадат съюзниците си и собствената си имперска логика. Поглед.инфо ще продължи да следи този сблъсък, в който дипломацията е просто параван за прегрупиране на силите.

Бъдещето като развалина

Светът навлиза в зона на пълна несигурност. Ако дипломатите се провалят окончателно, оръжията ще поемат думата. И в този случай не става въпрос само за Иран и САЩ. В играта са въвлечени Русия, чиято икономика зависи от енергийните баланси, Китай, който се нуждае от сигурност на доставките, и цяла Европа, която ще бъде залята от вълните на поредния близкоизточен разпад. Израелският залог е най-висок, но цената ще бъде платена от всички. Пътят от Исламабад води или към нов, многополюсен ред, или към пожар, който ще изпепели остатъците от Pax Americana.

