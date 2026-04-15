/Поглед.инфо/ В новия си аналитичен обзор за РИА Новости, Сергей Савчук разкрива мащабите на една тиха, но опустошителна катастрофа. Блокадата на Ормузкия проток вече не е само енергиен проблем, а се превръща в смъртна присъда за глобалния пазар на храни. Докато медиите броят барелите, в невидимия балон на конфликта изчезват милиони тонове азотни торове, без които съвременното земеделие е невъзможно.

Тихата смърт на глобалната логистика и призракът на дефицита

Докато световната общественост е вторачена в безплодните дипломатически совалки и преговори в Исламабад, които по-скоро напомнят на театър на абсурда, отколкото на реална политика, петролът продължава своя неумолим поход нагоре. Цените на черното злато, както на физическите доставки, така и на „хартиените“ фючърси, достигнаха нива, които мнозина смятаха за останали в миналото на пандемичния шок. Но докато всички следят графиките на петролните борси, на заден план, почти незабележимо, се прокрадва нова, далеч по-зловеща заплаха: глобален недостиг на ресурси, които са фундаментът на цивилизационното оцеляване.

Западните медии, обикновено склонни към хиперболизация, този път с право бият тревога. Шест седмици на активни бойни действия и морска блокада в ключови точки на планетата заложиха бомба със закъснител под световния пазар на храни. Анализаторите от норвежката компания Rystad Energy, чиито прогнози рядко грешат, изчислиха мащаба на щетите. Резултатът от продължаващата блокада на Ормузкия проток е парализа на доставките на селскостопански азотни торове. Говорим за мащаби, които са стряскащи: 15% от световния износ на амоняк (около 1,5 милиона тона) и цели 21% от износа на урея (приблизително 10 милиона тона) са блокирани или възпрепятствани. Това не са просто статистически цифри, това са милиони хектари неоплодена земя и милиарди потенциални калории, които няма да достигнат до крайния потребител.

Химията като съдба: Защо газът и хлябът са едно и също

За да разберем дълбочината на кризата, трябва да погледнем към технологичната същност на производството. И амонякът, и уреята не падат от небето; те са продукт на сложна химическа преработка на природен газ. В държавите от Персийския залив синьото гориво е в изобилие, което ги превърна в естествени глобални центрове за производство на торове. Днес обаче тези държави се намират в един своеобразен, невидим, но абсолютно непроницаем балон, създаден от геополитическото напрежение.

Амонякът е „кръвта“ на съвременното интензивно земеделие. Обикновено се прилага под формата на 10-процентни течни разтвори и неговите предимства са неоспорими: той се усвоява мигновено от растенията, не води до засоляване на почвата и притежава комплексен защитен ефект. Той не само храни разсада и ускорява вегетацията, но и действа като естествен репелент срещу вредители. Уреята, от друга страна, е концентрираната мощ на азота – до 46% концентрация в бързоразтворими гранули. Това е ресурсът, който осигурява дългосрочното хранене и стабилния растеж на овощните и зеленчуковите култури. Без тези два компонента, добивите в световен мащаб могат да рухнат с 30 до 50 процента само за един сезон. Както често отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, енергийната зависимост на Запада вече се трансформира в директна продоволствена капитулация.

Играчите в сянка и затварянето на експортните канали

Докато масовият зрител следеше петролните танкери, каналите за износ на торове, жизненоважни за поддържането на живота на осем милиарда души, тихомълком се затваряха. В Персийския залив са съсредоточени гиганти, чието име рядко попада в новинарските емисии, но чието значение е колосално. Саудитската корпорация Sabic, катарската QAFCO и оманско-индийският холдинг OMIFCO са гръбнакът на този сектор. QAFCO например произвежда до четири милиона тона амоняк и пет и половина милиона тона урея годишно. Регионалното трио – Иран, Катар и Саудитска Арабия – контролираше доскоро 36% от цялата световна експортна търговия с урея.

Сега този поток е прекъснат. Блокадата на Ормузкия регион не е просто военен маньовър, тя е икономическа задушаваща хватка. И тук не става дума само за капацитета на заводите, а за стратегическия избор на държавите, които зависят от тези доставки. Както се посочва в материалите на Поглед.инфо, геополитическата архитектура на света се променя пред очите ни, като ресурсната обезпеченост става единственият истински аргумент в международните отношения.

Индийският слон в стъкларския магазин на глобалния пазар

Най-драматичен е случаят с Индия. Делхи е в уникална и същевременно изключително уязвима позиция. С население от милиард и половина души, Индия няма право на грешка в селското стопанство. Въпреки че страната развива високотехнологични сектори, изхранването на тези 1,5 милиарда „зависими лица“ е въпрос на национално оцеляване. Индия е най-големият вносител на урея в света и един от основните купувачи на амоняк от Близкия изток.

Парадоксът е, че Индия е и значим износител на селскостопанска продукция – около 50 милиарда долара годишно. Макар това да е едва една четвърт от износа на лидера САЩ, Индия е ключов доставчик на ориз, морски дарове, чай и подправки дори за американския пазар. Веригата е затворена и болезнена: индийските хранителни продукти се купуват от същите страни, които доставят торовете – ОАЕ, Саудитска Арабия и Ирак. Когато торовете спрат да текат през Ормуз, Индия ще бъде принудена да спре износа на храни, за да нахрани собствения си народ. Това ще предизвика верижна реакция от дефицити и ценови шокове по цялата планета.

Ерата на „пашкулирането“ и краят на либералната илюзия

Блокадата на Ормузкия проток вече има двойно отрицателно въздействие. Първо, над 400 милиона барела суров петрол и петролни продукти са „изпаднали“ от световното обращение. Второ, рязко намалената наличност на азотни торове ще принуди големите производители да преминат в режим на „пашкулиране“ (pashkooning). Това е терминът за икономическо затваряне в себе си, при което държавите със собствени клъстери за производство на торове ще спрат износа, за да гарантират собствената си продоволствена сигурност.

Традиционните износители ще започнат да задържат излишъците си. Това е логиката на оцеляването – никой няма да продава амониев нитрат или ориз басмати, ако собственият му народ е заплашен от глад. Нещо повече, тези, които все пак решат да продават, ще го правят на цени, които са два или три пъти по-високи от досегашните. Светът навлиза в епоха, в която чувалът с торове може да струва повече от кюлче злато, защото златото не се яде.

Победителите и победените в новия световен ред

В тази задаваща се криза най-добре ще се справят държавите, които държат и двете карти в ръцете си – енергията и торовете. На първо място това са Съединените щати, които произвеждат 53 милиона тона торове годишно и имат свръхразвито земеделие. На второ място е Русия с производство от 48,1 милиона тона и статут на най-големия нетен износител на храна в света. Индия, въпреки трудностите, също попада в тази категория на „тежката артилерия“ с производство от 48,7 милиона тона. Тези три държави формират новия „Триъгълник на сигурността“, който ще определя кой ще яде и кой ще гладува.

Всички останали, и най-вече Европейският съюз, са изправени пред пропаст. ЕС е вторият по големина вносител на торове в света след Китай и Бразилия. С разрушените си връзки с Русия и енергийната си деиндустриализация, Европа няма нито газа, за да произвежда сама торове, нито сигурни пътища за техния внос. Както често предупреждаваме в Поглед.инфо, „Зелената сделка“ и идеологическите клишета на Брюксел ще се сблъскат с суровата реалност на празните чинии. Изобилието от храна в европейските супермаркети ще стане не просто скъпо, то ще се превърне в лукс за малцина.

Геоикономическата логика на неизбежния сблъсък

Кризата в Близкия изток не е случаен епизод, а част от глобално пренареждане. Когато Ормузкият проток се затваря, той прекъсва артериите на старата глобализация. Светът се разпада на ресурсни зони. Индия, Русия и САЩ имат капацитета да оцелеят в този режим на автономия. Европа обаче, лишена от суверенитет и ресурси, се оказва в ролята на страничен наблюдател на собствената си гибел.

Битката за Ормуз не е за демокрация или свобода на корабоплаването. Това е битка за правото на живот в буквалния смисъл. Който контролира азота, той контролира бъдещето. И докато Италя призовава за „хуманитарни коридори“, реалността показва, че в геополитиката на глада хуманизъм няма. Има само цифри, логистика и желязната воля на тези, които притежават ресурсите. В този контекст, Поглед.инфо ще продължи да следи процесите, които медийният мейнстрийм се опитва да игнорира, докато не стане твърде късно.

