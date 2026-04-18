/Поглед.инфо/ Алексей Чичкин анализира мащабните резултати от Транспортния форум в Санкт Петербург, където Русия и Глобалният Юг договориха края на западната логистична хегемония. Изграждането на единна евразийска рамка и пробивът в Африка и Азия чертаят нова геоикономическа карта на света, неподвластна на санкции и диктат.

Геостратегическият пробив на Нева: Новата архитектура на Глобалния Юг

Международният форум за транспорт и логистика, който се проведе в самото начало на април под егидата на руското Министерство на транспорта в Санкт Петербург, не беше просто поредното протоколно събитие. Той се превърна в истинска дипломатическа и икономическа обсада на стария колониален ред. Присъствието на седемнадесет външни министри и над двадесет и четирима ръководители на дипломатически мисии ясно показва, че светът вече не гледа към Вашингтон или Брюксел за решения в областта на свързаността. Над 2700 представители на бизнеса от 1250 компании, сред които близо 450 гиганта в транспортния сектор, потвърдиха, че Русия се превръща в гравитационния център на новата евразийска и трансконтинентална логистика.

Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този форум маркира прехода от концептуални разговори към реално изграждане на "скелета" на новия свят. Вече не говорим за отделни железопътни линии или пристанищни терминали, а за интегрирана транспортна и логистична рамка, която обхваща Евразия, Африка и Югоизточна Азия. Това е директен отговор на агресията, която САЩ и техните европейски проксита проявяват чрез санкции и опити за изолация.

Коридорът Север-Юг и иранският възел: Краят на морската обсада

Един от най-критичните елементи в тази нова конфигурация е международният транспортен коридор Север-Юг. Проектът за липсващия железопътен участък между Ращ и Астара в Иран е на път да бъде окончателно решен. Руският вицепремиер Алексей Оверчук беше пределно ясен по време на визитата си в Баку – строителството е започнало и Москва има стратегически интерес то да приключи възможно най-бързо. Този малък на пръв поглед участък е "златното звено", което ще свърже руските железници директно с иранските пристанища в Персийския залив и Индийския океан.

Тук не става дума само за икономика, а за геополитическо оцеляване. Когато Ращ-Астара бъде завършена, времето за доставка на стоки от Индия до Санкт Петербург ще се съкрати наполовина в сравнение с маршрута през Суецкия канал. Но по-важното е, че този маршрут е напълно недосегаем за западните флотилии и техните пиратски санкционни режими. Това е удар в сърцето на морската доминация на англосаксонците.

Единната евразийска рамка: От Арктика до Монголия

Основният стратегически извод от форума в Санкт Петербург е формирането на единна евразийска транспортна система. Коридорите Север-Юг и Североизток, Трансарктическият маршрут (Северният морски път), Байкало-Амурската магистрала (БАМ) и Транссибирската железница вече се разглеждат като части от единен организъм. Към тях се прибавят и сухопътните маршрути през Монголия към Китай и мрежите на страните от ОНД.

Тази нова геоикономическа конфигурация превръща Русия в неизбежен мост между Тихия океан, Индийския океан и Атлантика през Арктика. Фокусът се измества от чисто експортни маршрути към системно сътрудничество, което включва цифров преход, мултимодални логистични решения и радикално съкращаване на времето за доставка. Поглед.инфо подчертава, че това е инфраструктурният отговор на Русия срещу опитите за икономическо задушаване – създаване на вътрешен пазар на свързаност, който е самодостатъчен и защитен.

Железопътното настъпление в Югоизточна Азия: Камбоджа, Лаос и Виетнам

Русия активно се завръща в Югоизточна Азия, но не като идеологически партньор, а като технологичен и логистичен съюзник. Подписаните меморандуми с Камбоджа и Лаос предвиждат мащабни проекти, които ще променят лицето на региона. Москва поема ангажимент за установяване на редовна морска комуникация с камбоджанските пристанища Сихануквил и Кампонгсом, което е пряко предизвикателство към доминиращите в региона западни транспортни оператори.

Още по-впечатляващо е руското участие в железопътното строителство. Проектите от Пном Пен през Лаос до виетнамското пристанище Дананг, както и връзката от Лаос до Хайфонг, планирана за 2026-2027 г., възраждат идеите за регионална свързаност, които бяха блокирани от войните и колониалното наследство през ХХ век. Русия не просто обещава, тя осигурява и необходимото оборудване за пристанищата и железниците, като по този начин закрепва своето технологично присъствие в една от най-бързо развиващите се части на света.

Африканският ренесанс: Разбиване на колониалния модел в Мозамбик

В Африка руският подход е радикално различен от западния. Докато бившите колониални сили са изграждали "изолирани суровинни анклави" – железопътни линии, които водят само от мината до пристанището за износ на богатствата на континента – Русия предлага изграждането на единна национална и регионална мрежа. Подписаният меморандум с Мозамбик предвижда финансово и техническо участие на Москва в модернизацията на железопътния транспорт на страната.

Мозамбик, със своето ключово пристанище Мапуто, се стреми да се превърне в логистичен център за цяла Южна Африка, обслужвайки транзита от Зимбабве, Замбия, Малави и Есватини. Товарният трафик в Мапуто е нараснал шесткратно за последните две десетилетия, достигайки 30 милиона тона през 2024 г. Русия влиза в този процес не като експлоататор, а като партньор, който помага на африканските държави да излязат от капана на суровинния износ и да изградят собствена икономическа суверенност.

Того и Сахел: Най-краткият път към океана

Западна Африка също влиза в орбитата на руските транспортни интереси. Меморандумът с Тогоанската република е стратегически важен, защото Того е естествената врата към Гвинейския залив за държавите от Сахел, които в момента преминават през процес на национално освобождение от френското влияние. Планираната магистрала между Того и Буркина Фасо (Блита – Уагадугу) ще осигури на Буркина Фасо и нейните съседи сигурен и кратък достъп до морето.

По време на разговорите между Владимир Путин и президента на Того Фауре Гнасингбе в края на 2025 г. в Москва, беше поставен акцент върху ускореното развитие на търговията. Русия не налага политически модели, тя предлага пътища, локомотиви и пристанища. Както отбелязват експертите на Поглед.инфо, това е реализацията на принципа „африкански решения на африканските проблеми“ – без диктат, без неоколониални условия, но с ясна икономическа изгода за всички страни.

Заключението на новия ред: Мир чрез стабилност и свързаност

Руската дипломация, водена от Игор Евдокимов в Бенин и Того, ясно формулира новата доктрина: Русия е заинтересована от стабилността на Глобалния Юг. Стабилността обаче не се постига с бомбардировки или „демократични“ преврати, а с изграждане на инфраструктура, която храни хората и позволява на държавите да търгуват помежду си без посредници.

Светът на 2026 година вижда Русия не като изолирана крепост, а като архитект на нова мрежа от пътища, които заобикалят старите центрове на властта. От ледовете на Арктика през джунглите на Индокитай до саваните на Африка, руският инженер и руският капитал полагат основите на един многополюсен свят, в който логистиката е свобода, а транспортът е суверенитет. Тези, които се опитваха да изолират Русия, днес се оказват встрани от новия главен път на човечеството.

