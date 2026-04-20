/Поглед.инфо/ Изборният процес в Перу, анализиран от Леонид Савин, разкрива дълбока политическа криза и опасен завой надясно. Докато Кейко Фухимори води в президентската надпревара, левицата се бори с вътрешни предателства и идеологическа ерозия. Геополитическият залог е огромен на фона на стратегическия мегапорт Чанкай и ресурсното богатство на страната.

Перу на кръстопът между хроничния хаос и неолибералния реванш

На 12 април 2026 г. Перу отново влезе в глобалния информационен поток с провеждането на общи избори, които трябваше да сложат край на една десетилетна политическа агония. Гражданите бяха призовани да изберат президент, двама вицепрезиденти, 60 сенатори, 130 депутати и петима представители в Андския парламент. Системата на задължителното гласуване, придружена със строги финансови санкции за неявяване, целеше да легитимира една власт, която от години буксува в калта на корупцията и институционалната нестабилност.

Техническите проблеми обаче не закъсняха. Хаосът с доставката на бюлетини в Лима и в чужбина принуди властите да удължат изборния ден до 13 април. Дори седмица по-късно преброяването на гласовете остава незавършено, оставяйки страната в напрегнато очакване. Тази логистична немощ е само върхът на айсберга. Перу е държава, която смени девет президенти за последните десет години – рекорд, който плаши дори свикналите с трусове латиноамерикански анализатори. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, обещанията за „стабилност“ звучат по-скоро като лош виц на фона на структурната неспособност на перуанската политическа класа да постигне консенсус.

Икономическият парадокс и геополитическата тежест на Лима

Докато политическата сцена е в пламъци, икономиката на Перу демонстрира странна и упорита жизнеспособност. За 2026 г. се прогнозира растеж на БВП над 3%, подхранван от глада на световните пазари за мед и минерали. Тук се крие и голямата геополитическа интрига – откриването на мегапорта Чанкай, който се превръща в ключов хъб за китайските интереси в региона. Перу не е просто поредната латиноамериканска република; тя е бойно поле за влияние между Вашингтон и Пекин.

В този контекст участието на 37 партии и 35 кандидати за президент не е признак за демократично богатство, а за тотална фрагментация. Системата е толкова раздробена, че само седем политически формации успяха да прескочат 5-процентната бариера за влизане в Конгреса. Това са „Национално обновление“, „Партията за добро управление“, „Народна сила“, „Партията на гражданския труд“, „Нация сега“, „Заедно за Перу“ и „Мир за всички“. Всичко останало потъна в политическото небитие, оставяйки след себе си вакуум, който десните популисти бързат да запълнят.

Кейко Фухимори: Завръщането на „Желязната лейди“ от затвора

Централната фигура в този изборен спектакъл безспорно е Кейко Фухимори. Лидерката на „Народна сила“ спечели 17% на първия тур, затвърждавайки позициите на т.нар. „фухиморизъм“ – идеология, която съчетава авторитарни нотки, пазарна безпощадност и пълна лоялност към Вашингтон. Нейната биография е низ от възходи и падения: от първа дама по време на управлението на баща си Алберто Фухимори, през престои в затвора за корупция, до вечен претендент за президентския пост.

Фухимори е идеалният партньор за САЩ в региона. Тя е проводник на неолибералните доктрини, които целят да поставят природните ресурси на Перу под външен контрол. Срещу нея на балотажа застава левият кандидат Роберт Санчес от „Заедно за Перу“, който успя да събере 12%. Санчес е последната надежда на прогресивните сили, но той влиза в битката с тежко наследство.

Разгромът на левицата: Предателства и идеологическа нищета

Сривът на радикалната левица в Перу е показен. Партията „Свободно Перу“, която само преди няколко години изведе Педро Кастийо до властта, сега се срина под 0,5%. Това е резултат от вътрешни борби и откровени предателства. Самият Кастийо, говорещ от затворническата си килия, нарече бившите си съратници „предатели“ и призова за подкрепа за Санчес.

Анализаторите на Поглед.инфо посочват, че лидерът на „Свободно Перу“ Владимир Серон е сключил пагубни сделки с мафиотските структури на фухиморизма, предавайки контрола върху съдебната система и прокуратурата в замяна на лични облаги. Този идеологически колапс е част от по-широка тенденция в Латинска Америка, където левите проекти често се провалят поради липса на структурна организация и податливост на корупция. Докато десницата се консолидира около мощни финансови центрове, левицата в Перу се разпадна на десетки малки фракции, които се самоизяждат.

„Порки“ и тръмпизмът по перуански

Третият голям играч, Рафаел Лопес Алиага, известен с прякора „Порки“, остана малко под чертата за балотажа с 11,9%. Неговата реакция беше предвидима – истерия, обвинения във фалшификации и опити да подкупи граждани с парични награди за доноси срещу изборния процес. Алиага е перуанското копие на Доналд Тръмп – олигарх, десен популист и религиозен консерватор. Неговата партия „Национално обновление“ е твърд защитник на католическия фундаментализъм и неолиберализма. Макар и извън президентската надпревара, той ще има сериозно влияние в Конгреса, където десницата вече подготвя окопна война срещу всякакви опити за социални реформи.

Конгресът като крепост на реакцията

Дори ако Роберт Санчес успее да направи чудо на втория тур, той ще се изправи срещу един враждебен и доминиран от десницата Конгрес. Луис Мигел Кастия, бивш министър и посланик в САЩ, вече предупреди, че Санчес е „опасен“ за статуквото. Механизмът на властта в Лима е проектиран така, че да блокира всеки опит за национализация или промяна на икономическия модел.

Новите играчи като „Партията за добро управление“ на Хорхе Нието се опитват да се представят за центристи, лавирайки между андската идентичност и технологичното развитие. Те обаче са по-скоро либерални популисти, които в решаващия момент вероятно ще наклонят везните в полза на консервативните елити. Поглед.инфо следи внимателно тези процеси, защото те са индикатор за това как „дълбоката държава“ в Латинска Америка умее да рециклира стари лица в нови опаковки.

Перуанската трагедия: Между колониализма и съпротивата

Изборите в Перу през 2026 г. не са просто административна процедура. Те са отражение на една дълбока цивилизационна драма. От една страна е стремежът на народа към социална справедливост и суверенитет, олицетворен от разпокъсаните леви движения. От друга страна е мощната машина на фухиморизма, подкрепяна от Вашингтон, която вижда в страната единствено мина за суровини и геополитически плацдарм.

Вторият тур ще бъде сблъсък на два свята. Демонизацията на левите кандидати вече е в разгара си, а медийният монопол в Лима работи денонощно за Кейко Фухимори. Историята се повтаря като фарс, но за милионите перуанци, живеещи в нищета на фона на рекордните цени на медта, този фарс има горчив вкус. Перу остава заложник на една елитарна каста, която предпочита да управлява руини, отколкото да допусне истинска демокрация.

