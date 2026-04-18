/Поглед.инфо/ Брюксел се изправя пред поредната екзистенциална криза – този път в небесата. Докато чиновниците чертаят сценарии за недостиг на реактивно гориво заради напрежението в Ормузкия проток, европейските авиокомпании бият тревога за предстоящия летен сезон. Ройтерс и анализаторите предупреждават за нов системен удар по икономиката на Стария континент.

Ормузкият проток: Геополитическата примка около врата на Брюксел

Европейският съюз навлезе в режим на „червена тревога“ по отношение на своята енергийна сигурност в авиационния сектор. Говорителят на Европейската комисия Анна-Кайса Итконен официално потвърди по време на брифинг в Брюксел, че съюзът е започнал да проучва сценарии за евентуален критичен недостиг на реактивно гориво. Тази новина, предадена от Ройтерс, не е просто поредната бюрократична сводка, а признание за дълбоката уязвимост на европейската икономика от събития, случващи се на хиляди километри от нейните граници.

Основният източник на безпокойство е ситуацията в Ормузкия проток – тази тясна, но критично важна „артерия“ на световния енергиен пазар. Ако настоящото напрежение там продължи или се ескалира до пълно блокиране, Европейската комисия заявява готовност за „координирани стъпки“. Проблемът обаче е, че в геополитиката „координираните стъпки“ на Брюксел често се оказват закъснели опити за гасене на пожар, който е можело да бъде избегнат с по-далновидна стратегия.

Илюзията за енергийна независимост и цената на „Зеления преход“

Според официалните данни на ЕК, европейските рафинерии покриват приблизително 70% от нуждите на ЕС от авиационно гориво. На пръв поглед това звучи успокояващо, но дяволът е в детайлите. Останалите 30%, които се внасят, са критичният баланс, без който системата просто спира да функционира. Както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, зависимостта от внос става още по-плашеща, когато погледнем източниците: близо 75% от внасяния керосин идва именно от Близкия изток.

Тук лъсва и горчивата истина за т.нар. „Зелен преход“. През последните години Европа системно и методично съкращаваше собствения си капацитет за рафиниране на петрол. Под натиска на идеологически мотивирани екологични политики, инвестициите в традиционната петролна инфраструктура бяха спрени, а много рафинерии – затворени. Резултатът? Днес, когато геополитическото напрежение нараства, европейските рафинерии работят на предела на капацитета си и просто нямат физическата възможност да увеличат производството, за да запълнят зейналата дупка от евентуалното спиране на вноса.

Авиацията на колене: Когато стратегическите резерви не са достатъчни

Европейските авиокомпании вече изразиха своята сериозна загриженост. Летният сезон, който е жизненоважен за оцеляването на сектора след годините на пандемични ограничения, е под реална заплаха. Ако доставките на керосин бъдат прекъснати или сериозно ограничени през следващите седмици, хиляди полети може да бъдат анулирани.

Итконен припомни, че държавите-членки са длъжни да поддържат стратегически резерви от петрол и петролни продукти, включително керосин, за поне 90 дни. Но в условията на модерен конфликт и блокирани логистични вериги, 90 дни са само миг. Освен това, летищната инфраструктура в Европа не е проектирана за дългосрочно съхранение на огромни количества гориво. Много летища разполагат с резерви само за две или три седмици. Ако Ормузкият проток остане затворен по-дълго, авиоиндустрията ще се изправи пред безпрецедентен хаос.

Економическият мазохизъм на Стария континент

Военният конфликт в Близкия изток вече е струвал на ЕС допълнителни 22 милиарда евро от внос на изкопаеми горива поради рязкото покачване на цените. Тези средства се изпомпват директно от джоба на европейския данъкоплатец и бизнес. Всяко повишение на цената на керосина се прехвърля автоматично върху цената на самолетните билети, което задушава туризма и международната търговия.

Международната агенция по енергетика (МАЕ) е категорична в прогнозите си: недостиг ще има още до юни, ако Европа успее да замени само половината от обичайните си доставки от Близкия изток. Алтернативите – внос от Африка или САЩ – са не само по-скъпи заради транспортните разходи, но и логистично сложни за бързо реализиране. Както подчертават експертите на Поглед.инфо, Европа сама се постави в позиция на шах и мат, отказвайки се от енергийната си сигурност в името на съмнителни геополитически игри и зелени утопии.

Мониторингът през май: Твърде малко, твърде късно?

Европейската комисия планира да започне мониторинг на рафинерийския капацитет през май. Това е типичен бюрократичен отговор на физическа криза. Мониторингът не произвежда гориво. Максималното използване на съществуващия капацитет, което Брюксел сега обещава, трябваше да бъде стратегически приоритет преди десетилетие, а не спешна мярка в навечерието на катастрофата.

Европа е изправена пред сурова реалност: без стабилни доставки на енергия от Близкия изток, нейната „модерна“ икономика започва да се разпада. Ситуацията с авиационното гориво е само върхът на айсберга. Тя е симптом на по-дълбока болест – загубата на стратегическа автономия. Докато Брюксел се занимава с регулации и квоти за въглеродни емисии, реалният свят се движи от контрола върху протоците, рафинериите и тръбопроводите.

Ако самолетите останат на земята, това ще бъде символът на залеза на една Европа, която забрави как да се грижи за собствените си основи. Геополитическата логика е неумолима: държава или съюз, който не може да гарантира енергията за своето движение, е обречен на стагнация. Днес това са самолетите, утре може да е цялата индустрия.

/Поглед.инфо/ Има моменти, в които родителят усеща, че губи детето си… но не знае как да го върне. На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ д-р Цветеслава Гълъбова говори без заобикаляне за зависимостите – как започват, как се крият и кога вече е опасно да мълчим. Среща за родители, които не искат да чакат катастрофата, за да разберат истината.

Има теми, които родителите избягват…

докато не стане твърде късно.

На 21 април в студиото на „Поглед.инфо“ ще се проведе среща, която не предлага утеха, а истина.

Специален гост: д-р Цветеслава Гълъбова

директор на Националната психиатрична болница „Св. Иван Рилски“, с дългогодишен опит в работата със зависимости и семейства в криза.

Регистрирайте се в събитието във Фейсбук: https://www.facebook.com/events/922312313747712

Тема:

„Как да спасим детето си: истината за зависимостите – без страх и без илюзии“

Това няма да бъде лекция.

Няма да има удобни фрази.

Няма да има заобикаляне.

Ще има разговор. Истински.

Ще говорим открито за:

– първите признаци, които всички пропускат

– моментите, в които вече е опасно

– грешките, които родителите правят от страх

– и какво реално може да се направи

Тази среща не е за всички.

Тя е за онези, които вече усещат, че нещо се изплъзва.

Кога: 21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч.

21.04.2026 г. (сряда), 19:00 ч. Къде: Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2

Студио „Поглед.инфо“, пл. „Славейков“ №4А, ет. 2 Продължителност: 90 минути

Формат:

Първа част – разговор с госта

Втора част – въпроси от публиката

Какво получавате:

✔ Достъп до студиото на „Поглед.инфо“

✔ Възможност да зададете личен въпрос

✔ Среща с госта след края на предаването

✔ Обща снимка с д-р Гълъбова

Важно:

Местата са силно ограничени

Достъпът е само с предварително закупен билет: https://epaygo.bg/1225961307 и на място.

Моля, бъдете в студиото поне 20 минути преди началото

Ако усещате, че този разговор ви е нужен — не го отлагайте.