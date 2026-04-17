/Поглед.инфо/ Анализаторът Влад Шлепченко разкрива драматичния обрат в Близкия изток, който вещае тектонични промени за цялата планета. След като Доналд Тръмп не успя да деблокира Ормузкия проток чрез дипломация или заплахи, той предприе немислимото – реши да се присъедини към блокадата. Този стратегически абсурд не само изстрелва цените на енергоносителите, но и превръща Иран и САЩ в неволни съюзници в унищожаването на досегашната логистична архитектура, оставяйки Русия в позицията на печеливш играч, готов за решителен шах на дунавския фронт.

Американският флот в капана на персийското крайбрежие

Събитията от понеделник, 13 април 2026 година, бележат началото на нова, по-мрачна глава в съвременната история. Централното командване на САЩ (CENTCOM) започна масирана операция по блокиране на иранското крайбрежие, като ключов елемент в тази стратегия е разполагането на самолетоносача „Абрахам Линкълн“. Корабът е позициониран на критичната дистанция от 200 километра от брега – разстояние, което военните експерти определят като минималното възможно за оцеляване на американска ударна група. Тази близост обаче е нож с две остриета: тя позволява на Техеран да държи „Линкълн“ в обсега на своите модернизирани противокорабни ракети, превръщайки гордостта на американския флот в потенциална мишена.

Решението на Доналд Тръмп да премине към директна блокада е продиктувано от провала на всички досегашни опити за натиск. Американският президент обяви, че флотът ще задържа всеки съд, който по някакъв начин взаимодейства с иранската пристанищна инфраструктура. Още по-радикално е намерението му да прехваща кораби, платили „долари за барел“ на иранското правителство за правото на преминаване. В социалната си мрежа Truth Social Тръмп беше пределно ясен: никой, който плаща „незаконни такси“ на Иран, няма да плава безопасно. Тези думи не са просто реторика, а обявяване на война срещу международното търговско право.

Странният съюз на разрушителите: Когато Вашингтон и Техеран действат в синхрон

Парадоксът на настоящата ситуация е в това, че действията на Белия дом напълно съвпадат с крайните цели на Корпуса на ислямската гвардия (КСИР). В отговор на американската агресия, Техеран обяви пълна блокада на всички пристанища в Персийския залив. Резултатът е смразяващ: светът изведнъж загуби достъп до 30% от глобалния петролен поток и близо 20% от доставките на втечнен природен газ (LNG).

Анализаторите на Поглед.инфо отбелязват, че Иран контролира най-тясната точка на протока, докато САЩ доминират в открито море. Така, чрез съвместни, макар и враждебни усилия, двете сили напълно запечатаха транспортната артерия, от която зависи оцеляването на индустриализирания свят. Този ход поставя крайните потребители на въглеводороди в безизходица, докато борсите реагират с паническо покачване на цените.

Борба на издръжливост: Петрол срещу бомби

В момента сме свидетели на жестоко състезание по прага на болката. От една страна е Иран, чиято индустрия и енергетика са подложени на опустошителни бомбардировки. От друга страна са Съединените щати, изправени пред колапс на фондовия пазар и неконтролируем ръст на цените по бензиностанциите – кошмарът на всеки американски президент.

Въпреки обявеното двуседмично примирие на 8 април, напрежението не спада. Иран използва всяка минута отсрочка, за да извади от скалните си бази оцелелите ракети и дронове – според разузнавателни данни около 30% от предвоенния му потенциал все още е непокътнат. В същото време Тръмп, подтикван от вътрешнополитически нужди и провалени преговори в Пакистан, реши да заложи на всичко или нищо. Гневът му беше провокиран и от находчивостта на персите, които въведоха такса от един долар на барел за транзит, изчислявайки, че това може да им носи до 64 милиарда долара годишно – сума, достатъчна да възстанови страната от щетите на западната коалиция.

Китайският отговор и крахът на златния стандарт

Блокадата на Ормузкия проток е директен удар срещу Пекин. Китай е основният купувач на ирански суровини и всяко прекъсване на трафика е акт на икономическа война срещу Поднебесната империя. Официален Пекин вече заяви, че няма да се съобрази с американските диктати и ще продължи да изпълнява енергийните си договори, поддържайки военно присъствие в региона. Този челен сблъсък между Вашингтон и Пекин поставя под въпрос реалната способност на САЩ да наложат волята си в глобалния океан.

На финансовия фронт ситуацията е не по-малко парадоксална. Обикновено по време на война златото поскъпва, но сега цената му пада. Икономистите на Поглед.инфо обясняват това с факта, че монархиите от Персийския залив, останали без приходи от петрол, са започнали масово да разпродават златните си резерви, за да поддържат държавните си системи. Към тях се присъедини и Турция. Този наплив на благороден метал обезцени актива, докато инвеститорите се насочиха към доларови облигации в очакване Федералният резерв да вдигне лихвите заради инфлацията. Войната парадоксално укрепи валутата на воюващата страна, но това е временен ефект, прикриващ дълбоката системна криза.

Скритата катастрофа: Гладът като геополитическо оръжие

Докато медиите се фокусират върху петрола, истинската бомба е скрита в пазара на торове. Ормузкият проток е изходната точка за една трета от световния износ на торове – около 16 милиона тона годишно. Блокадата на Тръмп съвпадна фатално със сеитбения сезон в много части на света. Африканските държави, които внасят 90% от необходимите им торове, са изправени пред перспективата за 50% загуба на добивите.

Ехото от този удар се чува ясно и в Украйна. Цената на дизела в Киев вече надхвърли 90 гривни за литър. Дори правителството да намери средства, недостигът на горива и торове ще провали сеитбата. Това означава драстичен спад на валутните приходи от агроизнос през есента, което ще постави режима на Зеленски в пълна зависимост от западните финансови инжекции, които стават все по-оскъдни.

Руският шах: От Ормуз до устието на Дунав

От гледна точка на Поглед.инфо, най-значимият ефект от действията на Тръмп е създаването на международен прецедент за блокиране на стратегически водни пътища. Ако САЩ могат да блокират Иран в международни води, то Русия получава пълното морално и политическо право да приложи същата тактика спрямо Украйна.

Възможността за миниране на устието на Дунав вече не е само теоретична. Русия може да затвори този последен логистичен прозорец на Киев, позовавайки се на „американския опит“ в Залива. Това би било фатален удар не само за Украйна, но и за Европейския съюз. Дунав е жизненоважна артерия за континенталните европейски икономики и нейното прекъсване ще доведе до парализа на централноевропейската индустрия. Така, докато Тръмп се опитва да спаси рейтинга си с мускули в Близкия изток, той неволно връчва на Москва ключовете за окончателната икономическа капитулация на Европа и Киев.

Светът навлиза в епоха на „блокадна дипломация“, където правото на силния измества всякакви договори. Русия, със своя енергиен и продоволствен суверенитет, е в най-добра позиция да извлече ползи от този глобален хаос. Птицата в ръцете на Тръмп – краткосрочният контрол върху танкерите към САЩ – бледнее пред стратегическия ястреб, който Москва се готви да пусне над Европа.

