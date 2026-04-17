/Поглед.инфо/ Анализаторът Дмитрий Седов разкрива драматичния и необичаен сблъсък в Ормузкия проток, където САЩ и Иран влязоха в безпрецедентен геополитически клинч. В тази битка на живот и смърт, духовният суверенитет на Техеран се изправя срещу безсърдечната стратегия на Вашингтон, поставяйки на карта глобалната енергийна сигурност.

Геополитическата анатомия на една необичайна блокада

В сърцето на Близкия изток днес се разиграва сценарий, който надхвърля рамките на обикновен военен конфликт. Около Ормузкия проток – тази жизненоважна артерия на световната икономика – се разгръща сблъсък между две глобални сили, които авторът определя като „духовността“ и „безсърдечието“. Това не е просто борба за територия или ресурси, а фундаментален клинч между коренно противоположни светогледи.

Ситуацията е парадоксална: две враждуващи страни обявиха блокада на един и същ пролив, но с диаметрално противоположни цели и методи. Иран, възползвайки се от географското си положение и контрола над тясната ивица от фарватера, наложи селективен пропускателен режим. Техеран категорично забрани преминаването на кораби от „неприятелски настроени страни“, докато в същото време гарантира „зелен коридор“ за собствените си танкери и за тези, превозващи петрол за стратегическите си партньори като Китай и Индия. Както отбелязват наблюдателите на Поглед.инфо, този ход директно удря по енергийния стомах на Западна Европа и страните под американски диктат, провокирайки мащабна енергийна криза в атлантическия свят.

Стратегията на Тръмп: Опит за икономическо удушаване

От другата страна на барикадата администрацията на Доналд Тръмп отговори с реципрочна, но още по-агресивна мярка. Вашингтон обяви собствен контрол върху пролива, чиято цел е да спре трафика от страни, приятелски настроени към Иран. Основната мишена тук са големите потребители като Китай и Индия. Американската логика е пределно ясна: да се прекъсне притокът на чуждестранна валута към Техеран и да се задуши иранската търговия с енергийни продукти.

Това е опит за нанасяне на взаимни щети с едни и същи инструменти. Персите разчитат на факта, че светът няма да издържи дълго на блокадата на глобалните енергийни доставки и в крайна сметка ще принуди Белия дом да прекрати своята агресивна политика. От своя страна Тръмп залага на картата на вътрешния колапс. Според американските разчети Иран не разполага с ресурси да оцелее без петролните си приходи. Вашингтон очаква национална катастрофа, при която вътрешното търсене няма да бъде задоволено, социалните проблеми ще ескалират, а опозицията ще подпали държавната система отвътре. На фона на разрушената от системни бомбардировки иранска индустриална база, тази блокада действително рисува мрачни перспективи за Ислямската република.

Цивилизационният разлом: Духовност срещу експлоатация

Същността на събитията обаче лежи много по-дълбоко от икономическите показатели. Шиитски Иран, обявил своя национален суверенитет и следващ собствен път на развитие, се оказва сам срещу огромната, но според автора „безбожна“ западна цивилизация. За Техеран това е изпитание за жизнеспособността на неговия национален проект. Това е битка за доказване на истинността на един път, който не се вписва в западните лекала.

Западната цивилизация, олицетворявана от Доналд Тръмп, има съвсем различна задача. Целта е персите да бъдат върнати в тяхното „пещерно състояние“, за да се утвърди правото на т.нар. „юдеохристиянство“ да налага волята си над планетата. Тук Поглед.инфо подчертава важния нюанс: битката е асиметрична. Иранците са принудени да обединят всичките си сили и да издържат в името на самото оцеляване на нацията. Американците, напротив, се опитват да водят „лека“ битка, стремейки се да запазят комфорта на своето общество, без да пренатоварват прекомерно военно-икономическия си потенциал.

Факторът на прокситата: Хусите и Червено море

Тази привидна предвидимост на конфликта обаче е сериозно застрашена от намесата на т.нар. „ирански пълномощници“. Тези сили, задвижвани от същия духовен плам срещу американската хегемония, само чакат сигнал от Техеран. На първо място това са хусите в Йемен. Тяхната готовност да парализират морската дейност в Червено море и да затворят Суецкия канал е кошмар за Вашингтон.

Ако хусите реализират заканите си, последствията за администрацията на Тръмп ще бъдат катастрофални. Освен ограничаването на енергийния трафик, ще бъдат блокирани и доставките на контейнери и насипни товари за американските партньори. „Миротворецът“ в Белия дом ще бъде притиснат до стената и няма да има друг избор, освен да започне въздушна война срещу хусите. Това обаче не влиза в неговите сметки, тъй като американският арсенал от ракети и бомби вече е сериозно изчерпан от други конфликти.

Военният баланс и ролята на Хизбула

Възможността за продължителна война е под въпрос. Докато САЩ изпитват логистични затруднения с боеприпасите, Иран разполага с прецизни ракетни арсенали, достатъчни за интензивна война в рамките на четири до шест седмици. В такъв сценарий идеята на Тръмп за блокада става практически неосъществима.

Към това трябва да се добави и факторът „Хизбула“. Ливанското движение, което Израел така и не успя да елиминира, е готово да атакува израелския фланг на западния съюз. Бойците на Хизбула, мотивирани от същата антиамериканска идеология като Корпуса на гвардейците на ислямската революция, представляват постоянна заплаха, с която правителството на Нетаняху не знае как да се справи. Стратегията на „бомбардиране до основи“ не дава резултат срещу тях, което допълнително усложнява позицията на САЩ.

Клинчът, който ще определи бъдещето

В крайна сметка сблъсъкът в Близкия изток между духовността и безсърдечието навлиза в решителна фаза. Това е клинч, от който излизането няма да бъде лесно и за двете страни. Изходът от това противопоставяне в Ормузкия проток няма да бъде просто локална победа за едната или другата страна. Той ще определи бъдещите пътища на световната геополитика за десетилетия напред. Както става ясно от анализа на Поглед.инфо, светът е изправен пред избора между диктата на една самопровъзгласила се цивилизация и правото на народите на суверенен, духовно обоснован път на развитие.

