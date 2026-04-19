/Поглед.инфо/ Китайският финансов министър Лан Фоан и управителят на централната банка Пан Гуншън участваха в срещите на Световната банка и Международния валутен фонд във Вашингтон, където призоваха за защита на многостранния ред, противопоставяне на протекционизма и засилване на международното икономическо сътрудничество на фона на нарастващите глобални предизвикателства.

На заседанието на Комитета за развитие на Световната банка Лан Фоан подчерта, че институцията трябва да отстоява многостранността и да играе конструктивна роля в поддържането на международния икономически ред. Той заяви, че Китай е готов да задълбочи сътрудничеството си с банката, да споделя опита си от реформите с развиващите се страни и да допринася с повече глобални публични блага.

По думите на Лан Фоан Китай ще продължи да бъде основен двигател на световния растеж, като разширява вътрешното търсене, стимулира потреблението и разгръща потенциала на своя мащабен пазар, споделяйки възможностите от развитието си с останалия свят.

Управителят на Китайската народна банка Пан Гуншън от своя страна акцентира, че всички държави трябва да защитават свободната търговия и да изграждат отворена световна икономика. Той предупреди, че протекционизмът не може да реши глобалните дисбаланси и подчерта значението на предвидимото и стабилно международно сътрудничество.

Пан изрази подкрепа за по-справедлива и приобщаваща глобална финансова система и заяви, че Китай ще задълбочи сътрудничеството си с МВФ за гарантиране на финансовата стабилност и устойчивия растеж. Той също така призова фонда да засили наблюдението върху фискалните рискове в развитите икономики и техните глобални ефекти.