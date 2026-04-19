/Поглед.инфо/ Днес в Пекин се проведе полумаратон за хуманоидни роботи, организиран съвместно от кметството на столицата и Китайската медийна група. В надпреварата участваха повече от сто отбора.

Съгласно правилата за коригиране на резултатите, автономният навигиращ робот „Шаандиен“ (Светкавица) от отбора „Цитиен Дашън“ на компанията Honor спечели първото място с резултат от 50 минути и 26 секунди (чисто време).

Този резултат надмина световния рекорд при мъжете в полумаратона, поставен от угандийския атлет Киплимо през март тази година в Лисабон – 57 минути и 20 секунди.