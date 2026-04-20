/Поглед.инфо/ Професор Валентин Катасонов подлага на дълбока дисекция информацията за секретна среща във Вашингтон, свикана от финансовия министър Скот Бесент. Темата: новата разработка на компанията Anthropic – изкуственият интелект Mythos. Това не е просто софтуер, а „цифрово ядрено оръжие“, способно да парализира ФРС и да унищожи глобалната банкова система чрез верижна експлозия от уязвимости.

Секретната среща във Вашингтон: Когато страхът надвие алчността

Преди седмица в медийното пространство, макар и някак приглушено, изтече информация за събитие, което може да се окаже повратна точка в историята на съвременните финанси. Министърът на финансите на САЩ Скот Бесент инициира извънредна и строго секретна среща, която събра на едно място върхушката на американската финансова мощ. В залата присъстваха председателят на Федералния резерв Джером Пауъл и „тежката артилерия“ от Уолстрийт – ръководителите на Citigroup, Goldman Sachs, Morgan Stanley и Wells Fargo. Прави впечатление отсъствието на Джейми Даймън от JPMorgan Chase, което породи редица спекулации в експертните среди, но официалният дневен ред бе пределно ясен: сигурността на банковата система пред лицето на нова, непозната досега заплаха.

На пръв поглед темата за киберсигурността изглежда изтъркана. От десетилетия банките воюват с хакери, инвестират милиарди в защитни стени и поддържат цели армии от ИТ специалисти. В някои институции отделите по електронна сигурност са по-многобройни от тези за кредитиране. Но както отбелязват анализаторите на Поглед.инфо, този път ситуацията е качествено различна. Скот Бесент не е свикал банковите титани, за да обсъждат поредната кражба на кредитни карти. Той им е съобщил новината за раждането на „убиеца на банки“ – изкуственият интелект Mythos.

Anthropic и пътят към технологичния абсолютизъм

За да разберем мащаба на заплахата, трябва да погледнем към създателя на Mythos – американската компания Anthropic. Това е същият играч, който пусна чатбота Claude, смятан за основен и често по-интелигентен конкурент на ChatGPT на OpenAI. Anthropic отдавна не е просто стартъп; тя е мощен център за развитие на генеративни системи, които през последните месеци буквално разтърсиха пазарите.

Още през февруари продуктът Claude Cowork доведе до изпаряването на 300 милиарда долара от пазарната капитализация на компаниите за бизнес софтуер и финансови услуги. Последвалият Claude Managed Agents само задълбочи кризата в сектора на правните и аналитични услуги. Но Mythos е нещо съвсем различно. Това не е инструмент за подпомагане на бизнеса, а алгоритмичен хищник.

Mythos: Анатомия на дигиталното ядрено оръжие

Според данните, предоставени на американския финансов елит, Mythos притежава безпрецедентна скорост и точност при идентифицирането на софтуерни уязвимости. Проблемът не е просто в това, че ИИ намира дупки в защитата на една конкретна банка. Ужасът за банкерите идва от способността на модела да вижда и свързва „дълги вериги от уязвимости“ в цялата финансова мрежа.

В света на съвременните финанси банките не са изолирани острови. Те са свързани чрез платежни системи, клирингови къщи и кореспондентски сметки. Mythos работи на принципа на доминото: чрез въвеждане на една единствена уязвимост в правилната точка, той може да премине през всички свързани вериги и буквално да взриви системата отвътре. Експертите са категорични – този чатбот е способен да унищожи всички американски банки и самата Федерална резервна система за броени секунди. Резултатът би бил пълен блокаж на транзакциите и тотално източване на активите. Това не е хакерска атака, това е цифрова детонация на системно ниво.

Проектът Glasswing: Когато защитата се превръща в смъртоносна заплаха

Парадоксалното е, че Mythos не е създаден с цел унищожение. Той е страничен продукт на проекта Glasswing (на името на пеперуда с прозрачни крила), чиято цел е била... тестване на сигурността. Идеята е била ИИ да симулира атаки, за да помогне на банките да се защитят. Но резултатите са шокирали самите разработчици. „Оръжието“, което се е родило в лабораторни условия, е пробило защити, смятани за абсолютни.

Към момента около 40 гиганта имат достъп до Mythos, сред които Amazon, Apple, Google и JPMorgan Chase. Въпреки че официално тези компании използват технологията за отбрана, никой не може да гарантира, че тя няма да изтече към трети страни или да бъде използвана за агресивни цели. Самата компания Anthropic изглежда е загубила контрол над „джина от бутилката“. Логан Греъм, водещ специалист в компанията, признава пред NBC News, че автономността на Mythos и способността му да навързва сложни уязвимости е нещо, което плаши дори неговите създатели.

Геополитическият разлом и черният списък на Пентагона

В контекста на геополитическата логика, изложена от Валентин Катасонов, конфликтът между Anthropic и правителството на САЩ е показателен. През март Министерството на отбраната на САЩ постави компанията в черния списък. Причината е отказът на Anthropic да гарантира, че технологиите ѝ няма да се използват за масово наблюдение или автономни оръжейни системи. Това показва, че ИИ гигантите вече не се чувстват подчинени на държавата. Те се превръщат в наддържавни субекти, притежаващи инструменти за контрол и разрушение, които надвишават капацитета на традиционните армии.

Както подчертават анализаторите на Поглед.инфо, ситуацията излиза далеч извън границите на САЩ. Паниката обхвана и международните финансови регулатори. На пролетната сесия на МВФ и Световната банка темата за Mythos измести традиционните въпроси за инфлацията и дълга. Андрю Бейли (Банката на Англия) и Кристин Лагард (ЕЦБ) открито говорят за „катастрофални последици“, ако това „цифрово ядрено оръжие“ попадне в грешни ръце.

Светът след Mythos: Илюзията за цифровата стабилност

Появата на Mythos е ясен сигнал, че съвременната финансова система, базирана на електронни записи и централизиран контрол, е критично уязвима. Ако един алгоритъм може да нулира активите на цяла държава за секунди, тогава понятието „сигурност“ се превръща в мит.

Професор Катасонов внушава, че сме изправени пред нова реалност, в която изкуственият интелект не просто помага на икономиката, а я поставя под залог. Когато технологията за унищожение стане по-ефективна от технологията за защита, капиталистическият свят влиза в режим на термична смърт. Въпросът вече не е дали ще има атака, а кой ще натисне бутона пръв.

